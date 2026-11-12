Un avion de pasageri scos din uz a ajuns la câțiva metri sub pământ, în grădina unui bărbat din Anglia. În spatele acestei achiziții neobișnuite se află un proiect la care proprietarul lucrează de mai mulți ani şi care trebuie să fie gata până la aniversarea căsătoriei sale.

Foto: Facebook

În curtea unei case din localitatea Hilton, comitatul Derbyshire, un Boeing 737-500 a dispărut sub nivelul gazonului. Nu este vorba despre o machetă și nici despre decorul unui film, ci despre fuselajul unui avion de pasageri adevărat, cumpărat online cu 4.000 de lire sterline.

Inginerul britanic Dave Billings, în vârstă de 45 de ani, a găsit o întrebuințare cu totul neobișnuită pentru aeronava scoasă din uz: vrea să o transforme într-o încăpere subterană, care să devină parte a unui refugiu construit chiar sub grădina casei sale.

Dave Billings (stânga), lângă avionul pe care l-a îngropat în grădina sa. Foto: Dave Billings

Avionul a fost coborât în groapa săpată în curte pe 20 octombrie, cu ajutorul unei macarale de mari dimensiuni. Operațiunea a fost una complexă și a implicat o echipă de voluntari, alături de operatorii utilajului. Dave a filmat momentul din mai multe unghiuri, inclusiv din cabina macaralei, cu ajutorul unei camere de acțiune montate pe utilaj şi a difuzat-o pe canalul său Youtube.

1/2 avion ingropat 02 Facebook Dave Billings jpg Foto: Dave Billings

De altfel, pe reţelele sociale, el îşi „documentează” proiectul pas cu pas.

Cum a ajuns un Boeing 737 în grădina sa

Ideea a pornit de la un anunț de pe Marketplace. Dave Billings a povestit că, atunci când a văzut aeronava scoasă la vânzare, s-a gândit că ar putea să o cumpere, deși nu știa încă exact ce avea să facă cu ea.

Primul prieten căruia i-a împărtăşit planul i-a spus că este o idee „prostească”. Dave a decis atunci să ceară și părerea fiului său, Oliver, în vârstă de 7 ani, de la care a primit, evident, răspunsul pe care şi-l dorea. Răspunsul copilului a fost hotărât: „Tată, trebuie să-l cumperi”. Așa că Dave Billings a trecut la fapte.

Una dintre cele mai mari provocări a fost transportul unei aeronave de asemenea dimensiuni până la proprietatea familiei. Când a văzut avionul în realitate, Dave și-a dat seama că dimensiunile sale erau chiar potrivite pentru ceea ce avea în plan.

„În fotografii, dimensiunile par cu totul altele față de cele pe care le vezi în realitate, când ajungi acolo. Era uriaș. Mi-am dat seama că are dimensiunea perfectă pentru o încăpere. Uneori, spațiile sunt prea înguste, dar lățimea avionului este absolut ideală”, a explicat el.

În cele din urmă, fuselajul a fost adus în curtea casei și coborât într-o excavație adâncă de aproximativ 4,3 metri, cu ajutorul unui alt prieten, iar proiectul a început să prindă contur.

Soția sa, Beth, a fost mai greu de convins. La început, s-a întrebat de ce ar da bani pe „o grămadă de fier vechi”, însă acum a început să accepte ideea.

„Beth s-a întrebat de ce cheltuiam bani pe un avion vechi și a spus că este doar un morman de fiare vechi, dar acum începe să se obișnuiască cu ideea”, a mai povestit Dave.

Boeingul cumpărat de Dave este un 737-500 construit în 1993, care a aparținut companiei aeriene Bmibaby. Avionul a efectuat ultimul zbor în 2013, după ce, în anii de activitate, a transportat turiști de la Aeroportul East Midlands către destinații de vacanță precum Alicante, Malaga și Faro. În 2009, aeronava a primit numele „Pudsey Baby”, în cadrul campaniei BBC Children in Need. Înainte de a ajunge în grădina lui Dave, avionul fusese scos din uz, iar echipamentele și accesoriile interioare fuseseră îndepărtate.

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Un refugiu inspirat de filmul „Marea evadare”

Dave Billings lucrează de mai mulți ani la amenajarea unui buncăr subteran sub proprietatea sa din Hilton. Proiectul, inspirat în mare parte de filmul „Marea evadare” (The Great Escape), a ajuns să includă un labirint de pasaje, încăperi ascunse și chiar un puț pentru lift, mascat în interiorul unei cabine telefonice britanice tradiționale, de culoare roșie.

Fuselajul Boeingului va fi integrat în această construcție și conectat la o încăpere subterană deja existentă sub grădină. Dave Billings a folosit o imprimantă 3D pentru a realiza o machetă la scară redusă, care îl ajută să vizualizeze modul în care cele două spații vor comunica.

Planul este ca întreaga construcție să fie acoperită cu beton și pământ, astfel încât partea superioară să se afle la aproximativ 75 de centimetri sub nivelul solului.

„În primul rând, este ceva distractiv de avut și un loc în care să organizăm petreceri și să ne relaxăm, dar ar putea fi transformat și într-un adăpost împotriva radiațiilor nucleare”, a explicat Dave Billings.

Panouri solare, apă din puț și toaletă de avion

Dave Billings vrea ca refugiul să poată funcționa independent, motiv pentru care pregătește instalarea unor panouri solare și a unui sistem de alimentare cu apă dintr-un puț forat.

În interior va exista inclusiv o toaletă de avion funcțională, conectată la fosa septică a familiei. Proprietarul ia în calcul și amenajarea unui spațiu de relaxare, cu aparate de jocuri şi şi-a exprimat regretul că, din păcate nu va putea instala şi o masă de biliard deoarece încăperea nu este suficient de lată.

Dincolo de partea care ţine de divertisment, Dave Billings crede că, în cazul izbucnirii celui de-Al Treilea Război Mondial, refugiul ar putea asigura familiei condiții de supraviețuire timp de până la șase luni, dacă ar fi aprovizionat cu alimente și butoaie de bere.

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Proiectul trebuie terminat până la aniversarea căsătoriei

Întreaga construcție este documentată de Dave Billings pe reţelele sociale, dar şi pe canalul său de YouTube, Tornado Dave, care a adunat peste 326.000 de abonați. El publică acolo proiecte neobișnuite încă din 2021 și a povestit că ideea de a-și crea propriul canal a prins contur după ce a lucrat la emisiunea Guy's Garage, alături de prezentatorul și fostul pilot de motociclism Guy Martin, care a condus unul dintre vehiculele Land Rover modificate de Dave.

Pe lângă proiectele sale, bărbatul deține afaceri în domeniul depozitării și al confecțiilor metalice.

Acum, cea mai mare provocare pentru Dave Billings este să termine la timp amenajarea avionului îngropat în grădină. El speră să finalizeze lucrările până în februarie anul viitor. Are și un termen-limită stabilit în familie: cea de-a zecea aniversare a căsătoriei sale.

„Beth mi-a spus că totul trebuie să fie gata înainte de a zecea aniversare a căsătoriei noastre, așa că am un termen-limită foarte clar pe care trebuie să-l respect”, a povestit el în materialele sale video.

Pentru moment, proiectul nu are încă toate aprobările necesare, iar Dave Billings intenționează să solicite obținerea retroactivă a autorizației de construire pentru lucrările realizate.