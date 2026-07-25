Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste o casă în Germania. O persoană a murit, iar alta este dispărută

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă peste o locuință din landul Saxonia Inferioară, în nordul Germaniei. O persoană și-a pierdut viața, iar echipele de intervenție continuă căutările pentru o a doua persoană despre care se crede că se afla la bord.

Aeronava s-a izbit de acoperișul casei și a rămas înfiptă în clădire în urma impactului. În interiorul avionului, salvatorii au găsit trupul neînsuflețit al unei persoane, notează publicația Blick.

Primele informații transmise de centrul de coordonare a intervenției din Oldenburg arată că la bord s-ar fi aflat două persoane în momentul accidentului. Operațiunile de căutare continuă pentru identificarea celei de-a doua persoane, care este în prezent dată dispărută.

Poliția a precizat că locatarii nu se aflau acasă în momentul prăbușirii, astfel că nu au existat victime în rândul persoanelor aflate la sol.

Din motive care nu au fost încă stabilite, avionul a pierdut altitudine înainte de impact. Anchetatorii încearcă să afle dacă tragedia a fost provocată de o defecțiune tehnică, de condițiile de zbor sau de alți factori.

Imediat după accident, autoritățile au instituit un perimetru de siguranță în jurul locului prăbușirii. Locuitorii din casele aflate pe o rază de aproximativ 100 de metri au fost evacuați pentru a permite intervenția echipelor de salvare și pentru eliminarea oricăror riscuri suplimentare.

Poliția germană a precizat că măsura a fost luată exclusiv din motive de precauție și că, în prezent, nu există un pericol pentru populație.

La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, polițiști și paramedici, care intervin pentru recuperarea aeronavei, continuarea căutărilor și securizarea zonei.

Circumstanțele producerii accidentului rămân neclare. Autoritățile germane au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele prăbușirii și urmează să analizeze epava aeronavei, precum și toate datele disponibile privind zborul.

Până la finalizarea investigației, identitatea victimei și naționalitatea persoanelor aflate la bord nu au fost făcute publice.