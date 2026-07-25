 „Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe iaht, cu gesturi romantice | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 25 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe iaht, cu gesturi romantice

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Vacanța de după triumful Spaniei la Cupa Mondială 2026 i-a adus pe Ferran Torres și Marcos Llorente în centrul atenției presei mondene din țara lor.

Ferran Torres și Marcos Llorente, împreună în Ibiza Foto/Platforma X
Ferran Torres și Marcos Llorente, împreună în Ibiza Foto/Platforma X

Cei doi fotbaliști ai naționalei au ales să se relaxeze în Ibiza, unde au petrecut câteva zile alături de prieteni. Imaginile surprinse de fotografi i-au arătat într-o apropiere care a alimentat numeroase speculații în presa spaniolă. 

Vacanța care a provocat isterie în Spania!

Imaginile în care Ferran Torres și Marcos Llorente apar îmbrățișați, schimbând un sărut pe obraz și relaxându-se la soare, fără tricou, pe un iaht privat au devenit rapid virale. Fotografiile au generat un val de reacții în mediul online, iar o parte dintre fani au început să speculeze că între cei doi ar exista o relație sentimentală.

Imaginile confirmă ceea ce era mai mult decât un zvon: Marcos Llorente și Ferran Torres s-au afișat împreună, mai apropiați ca niciodată. Vacanță de vis și multă pasiune. Doi dintre cei mai doriți fotbaliști, surprinși împreună la Ibiza! Există chimie, complicitate și mai mult decât prietenie între cei doi campioni mondiali!, a transmis publicația Hola!.

Mai multe publicații au sugerat că între cei doi ar putea exista o relație care depășește limitele unei simple prietenii, însă nu există dovezi care să susțină aceste ipoteze.

Ferran Torres, burlac. Llorente, căsătorit și proaspăt tătic

În plan personal, Ferran Torres s-a despărțit de Martina Alguero în timpul Cupei Mondiale din 2026. Relația dintre cei doi ar fi început la începutul anului 2026, perioadă în care au fost surprinși împreună în mai multe vacanțe. Totul s-ar fi încheiat însă după victoria Spaniei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Belgiei, moment în care, potrivit presei, între ei ar fi izbucnit un conflict.

De cealaltă parte, Marcos Llorente are o viață de familie stabilă. Fotbalistul este căsătorit cu Patricia Noarbe, cunoscută și sub numele de Paddy, alături de care trăiește o relație de mai mulți ani. În februarie 2025, cei doi au devenit părinții unei fetițe, pe care au numit-o Amor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
digi24.ro
image
Ce spun rușii după închiderea Consulatului României din Sankt Petersburg. Drapelele României și UE, îndepărtate de pe clădire
stirileprotv.ro
image
Armata anunță că drona doborâtă ieri la Buzău era rusească
gandul.ro
image
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
mediafax.ro
image
Cât costă un pahar de bere pe stadion în România și cum stăm față de Ungaria și Anglia! Comparația care îi va surprinde pe suporteri
fanatik.ro
image
Drona de la Padina, Buzău, a explodat deasupra turmei păzite de ciobanul Lupu. „Numai de Dumnezeu de Sus mi-e frică! Oile normal că s-au speriat”
libertatea.ro
image
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Andrew Tate a spus ce trăiește în închisoare și o actriță celebră din SUA nu s-a putut abține
digisport.ro
image
De ce simți nevoia să mănânci când ești stresat. Explicațiile specialiștilor
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Alexandru Odaisiu, românul care a murit salvând un copil de la înec, ar putea da numele unei străzi din Italia
observatornews.ro
image
Tragedie în muzică! A murit, după ce a suferit 3 infarcturi și a fost resuscitat de de 7 ori
cancan.ro
image
Bani în plus la pensie pentru pensionarii cu grupe. Cum a modificat instanța formula de recalculare?
newsweek.ro
image
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
prosport.ro
image
Ce trebuie să știi înainte să treci casa pe numele copilului. Greșeala pe care o fac mulți români
playtech.ro
image
Echipa de Champions League sărbătorește golurile pe manele! Tzancă Uraganu și Prințesa de Aur i-au înnebunit pe fani
fanatik.ro
image
Ucrainenii arată cum doboară drone deasupra Mării Negre: cu pușca, dintr-un avion cu elice care s-a produs și în România VIDEO
ziare.com
image
Se pregătește ”cel mai mare transfer al anului 2026”: Vinicius Junior!
digisport.ro
image
Răsturnare de situație într-un caz care amintește de Elodia. Un francez și-a recunoscut crima după șase ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O superbitate! Cum arată casa Andreei Esca din Franța. Vila cu piscină oferă priveliști care îţi taie respiraţia
romaniatv.net
image
ANAF începe să emită deciziile de impunere pentru o categorie de români. Cine trebuie să se prezinte la unitatea fiscală începând de luni, 27 iulie
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Maia Morgenstern, un strigăt de disperare pentru societate după moartea bebelușilor care așteptau un loc la ATI la Marie Curie: „Aveți idee cât rău ați făcut?”
actualitate.net
image
Ultimele aplauze pentru Adela Mărculescu! Actrița a fost înmormântată azi la cimitirul Bellu din București. Se temea de moarte?
click.ro
image
Surpriză totală pentru un român. Cât costă locuințele din Grecia: „Am recitit prețurile de trei ori”
click.ro
image
Cătălin Măruță, surpriză de lux pentru Andra în Marbella. Cât costă o cină în restaurantul ales
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Fabrica „Hess” (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria primei fabrici de ciocolată din Brașov, deschisă la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a pățit Andreea Raicu la ochi. A ajuns de urgență la oftalmolog după un incident neașteptat. „Este îngrozitor”
image
Ultimele aplauze pentru Adela Mărculescu! Actrița a fost înmormântată azi la cimitirul Bellu din București. Se temea de moarte?

OK! Magazine

image
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor

Click! Pentru femei

image
Salata de vară pe care Natalie Portman o mânca la fiecare masă, în copilărie. E atât de simplu de făcut!

Click! Sănătate

image
5 lucruri de făcut înainte de culcare pentru a-ți scădea tensiunea arterială