„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe iaht, cu gesturi romantice

Vacanța de după triumful Spaniei la Cupa Mondială 2026 i-a adus pe Ferran Torres și Marcos Llorente în centrul atenției presei mondene din țara lor.

Cei doi fotbaliști ai naționalei au ales să se relaxeze în Ibiza, unde au petrecut câteva zile alături de prieteni. Imaginile surprinse de fotografi i-au arătat într-o apropiere care a alimentat numeroase speculații în presa spaniolă.

Vacanța care a provocat isterie în Spania!

Imaginile în care Ferran Torres și Marcos Llorente apar îmbrățișați, schimbând un sărut pe obraz și relaxându-se la soare, fără tricou, pe un iaht privat au devenit rapid virale. Fotografiile au generat un val de reacții în mediul online, iar o parte dintre fani au început să speculeze că între cei doi ar exista o relație sentimentală.

„Imaginile confirmă ceea ce era mai mult decât un zvon: Marcos Llorente și Ferran Torres s-au afișat împreună, mai apropiați ca niciodată. Vacanță de vis și multă pasiune. Doi dintre cei mai doriți fotbaliști, surprinși împreună la Ibiza! Există chimie, complicitate și mai mult decât prietenie între cei doi campioni mondiali!”, a transmis publicația Hola!.

Mai multe publicații au sugerat că între cei doi ar putea exista o relație care depășește limitele unei simple prietenii, însă nu există dovezi care să susțină aceste ipoteze.

Ferran Torres, burlac. Llorente, căsătorit și proaspăt tătic

În plan personal, Ferran Torres s-a despărțit de Martina Alguero în timpul Cupei Mondiale din 2026. Relația dintre cei doi ar fi început la începutul anului 2026, perioadă în care au fost surprinși împreună în mai multe vacanțe. Totul s-ar fi încheiat însă după victoria Spaniei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Belgiei, moment în care, potrivit presei, între ei ar fi izbucnit un conflict.

De cealaltă parte, Marcos Llorente are o viață de familie stabilă. Fotbalistul este căsătorit cu Patricia Noarbe, cunoscută și sub numele de Paddy, alături de care trăiește o relație de mai mulți ani. În februarie 2025, cei doi au devenit părinții unei fetițe, pe care au numit-o Amor.