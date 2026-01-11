Şase persoane, printre care și un cunoscut artist columbian au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Columbiei. Aparatul de zbor s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Nu a reușit să ia altitudine, s-a prăbuşit într-un câmp aflat la capătul pistei și a fost cuprinsă de flăcări.

„Nu există supravieţuitori”, a declarat colonelul Alvaro Bello, din cadrul Direcţiei Aviaţiei Civile din Columbia, pentru postul de radio Caracol, citat de AFP și Times Now.

Avionul privat s-a prăbuşit sâmbătă, la scurt timp după decolare, în apropierea aeroportului din Paipa, Boyaca, având ca destinaţie oraşul Medellin. Conform primelor informaţii, aeronava nu a reuşit să câştige altitudine, s-a prăbuşit într-un câmp aflat la capătul pistei şi a fost cuprinsă de flăcări. Imagini apărute pe reţelele sociale surprind momentul în care avionul se ridică greu de la sol, apoi cade şi ia foc.

Printre victime se află cântărețul Yeison Orlando Jimenez Galeano, în vârstă de 34 de ani, una dintre cele mai populare voci ale muzicii regionale columbiene, cunoscut pentru stilurile „ranchera” şi „corridos” cu influenţe mexicane. Piesele sale au adunat milioane de vizualizări pe YouTube şi ascultări pe Spotify.

Potrivit presei locale, alături de artist se aflau membri ai echipei sale, muzicieni şi personal tehnic. Yeison Jimenez se întorcea de la un concert susţinut în Boyaca şi urma să ajungă la Medellin, de unde avea programat un alt spectacol, în localitatea Marinilla, în aceeaşi zi.

Echipele de intervenţie au ajuns rapid la locul accidentului, însă nu au mai putut salva pe nimeni.