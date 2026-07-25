Magnatul Chey Tae-won, președintele gigantului sud-coreean SK Group, este obligat de instanță să îi plătească fostei soții, Roh Soh-yeong, suma de 944 de miliarde de woni (aproximativ 644 de milioane de dolari), într-unul dintre cele mai mediatizate procese de divorț din Coreea de Sud.

Cazul, supranumit de presa locală „divorțul secolului”, a fost soluționat la mai bine de un deceniu după destrămarea căsniciei celor doi, în urma dezvăluirii faptului că omul de afaceri avea un copil cu o altă femeie, potrivit BBC.

Suma stabilită este mai mică decât cea decisă inițial în 2024, când Chey Tae-won fusese obligat să plătească 1.380 de miliarde de woni. Ulterior, Curtea Supremă a anulat acea decizie, considerând că anumite fonduri luate în calcul la împărțirea averii proveneau din surse obținute ilegal și nu puteau fi incluse în patrimoniul comun.

Fosta soție este fiica ex-președintelui sud-coreean Roh Tae-woo

Roh Soh-yeong este fiica fostului președinte sud-coreean Roh Tae-woo, care a condus țara între 1988 și 1993. În procesul anterior, avocații acesteia au susținut că tatăl său a contribuit semnificativ la dezvoltarea afacerilor lui Chey Tae-won.

SK Group este unul dintre cele mai mari grupuri industriale familiale din Coreea de Sud și controlează, printre altele, gigantul semiconductorilor SK Hynix, furnizor important de cipuri pentru Nvidia. Compania a cunoscut o creștere spectaculoasă pe fondul exploziei sectorului inteligenței artificiale, iar în luna mai a depășit pragul de un trilion de dolari pe piața bursieră sud-coreeană.

Avocații lui Chey Tae-won au transmis că acesta regretă impactul public al procesului și că va analiza decizia instanței înainte de a anunța eventualele măsuri pe care le va lua.