Germania, în alertă după descoperirea unor cabluri tăiate pe o linie feroviară. Poliția investighează un sabotaj „motivat politic”.

Poliția germană a deschis o anchetă după descoperirea unor cabluri tăiate pe o linie de cale ferată din vestul țării, un incident catalogat drept posibil act de sabotaj „motivat politic”. Autoritățile sunt în alertă maximă pe fondul intensificării atacurilor atribuite Rusiei, notează AFP.

Un purtător de cuvânt al poliției din Köln a declarat că duminică noaptea, în jurul orei 01:15, au fost găsite „mai multe cabluri tăiate” la Leverkusen Rheindorf, o localitate situată între Köln și Düsseldorf. Incidentul a provocat perturbări majore în transportul feroviar regional, iar anchetatorii nu exclud o motivație politică.

În ultimele luni, daunele aduse infrastructurii publice din Germania au crescut vizibil. Țara, unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei de la invazia Rusiei din februarie 2022, acuză Moscova de desfășurarea unui război „hibrid”, care include operațiuni de sabotaj și atacuri cibernetice împotriva Occidentului.

Săptămâna trecută, serviciile de informații germane au raportat pierderi-record pentru economia națională, de 289,2 miliarde de euro, cauzate de atacuri cibernetice și sabotaje puse pe seama Rusiei și Chinei. Pe 9 septembrie, un incendiu la doi stâlpi de electricitate din apropierea Berlinului a lăsat fără curent circa 50.000 de persoane și companii, timp de ore sau chiar zile. Și în acel caz, poliția a suspectat o acțiune intenționată.

La începutul lunii, autoritățile germane au lansat o campanie publică de informare, avertizând asupra tentativelor serviciilor secrete ruse de a recruta utilizatori pe rețelele sociale pentru activități de spionaj și sabotaj.

Mesajul transmis a fost ferm: „Nu deveniți agenți de unică folosință”.