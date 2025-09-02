search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
Cazurile de sabotaj și spionaj sunt în creștere în Germania. Campanie: „Nu deveni agent de unică folosință pentru serviciile secrete ruse”

Autoritățile germane au lansat marți o campanie publică prin care avertizează asupra tentativelor serviciilor secrete ruse de a recruta persoane prin rețelele sociale pentru activități de spionaj sau sabotaj. 

Berlinul a cerut public germanilor să nu devină spioni ruși / Sursa foto: NYT
Berlinul a cerut public germanilor să nu devină spioni ruși / Sursa foto: NYT

Guvernul a fost nevoit să iasă public și să le ceară germanilor să nu ajute Rusia în acțiuni de sabotaj sau spionaj 

Autorităţile germane au lansat marţi o campanie publică în care avertizează asupra încercărilor tot mai frecvente de recrutare desfăşurate prin intermediul reţelelor de socializare pentru activităţi de sabotaj sau spionaj, a căror creştere Germania şi alte ţări ce susţin Ucraina în războiul cu Rusia o atribuie serviciilor secrete ruse, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres. 

Această acţiune de sensibilizare publică a fost lansată în comun de către departamentul poliţiei însărcinat cu investigaţiile criminale (Oficiul Federal pentru Investigaţii Criminale - BKA), serviciul de informaţii interne (Oficiul Federal pentru Protecţia Constituţiei - BfV), serviciul de spionaj extern (Serviciul Federal de Informaţii - BND) şi de serviciul de contraspionaj militar (Oficiul Federal al Serviciului de Informaţii Militare - BAMAD). 

Anunțul campaniei lansate de poliție și serviciile secrete germane

"Nu deveniţi un agent de unică folosinţă!", avertizează aceste instituţii într-o declaraţie comună, în care acuză Rusia că apelează la reţelele de socializare pentru a găsi persoane dispuse să "desfăşoare activităţi de spionaj sau sabotaj în Germania sau împotriva Germaniei". 

Aceşti agenţi "de unică folosinţă", sau "de nivel scăzut", întrucât nu au pregătirea operativă necesară misiunilor încredinţate, sunt recrutaţi pentru a comite infracţiuni, în schimbul promisiunii unei mici sume de bani, adesea fără a cunoaşte cine se află în spatele acestor acţiuni sau obiectivul urmărit, iar suspiciunea aici se îndreaptă către serviciile secrete ruse, afirmă instituţiile de securitate germane. 

Acestea distribuie şi un poster al campaniei, o imagine ce arată un individ incendiind o clădire pentru a primi în schimb o recompensă de o sută de euro, înainte de a fi arestat de poliţie.

Operațiunile ruse de sabotaj și spionaj sunt în creștere în Germania. Autoritățile prezintă pedepsele severe

Pedepsele sunt aspre chiar şi în cazul unor "infracţiuni minore", actele de "sabotaj" fiind pasibile de până la cinci ani de închisoare cu executare, pedeapsă ce poate ajunge la zece ani de detenţie în cazul "activităţilor agenţilor de informaţii", atenţionează aceleaşi instituţii. 

Astfel de acţiuni "constituie un atac împotriva democraţiei noastre, folosind mijloace subversive, de dezinformare şi intimidare", afirmă şeful BND, Bruno Kahl. 

Cetăţenii abordaţi pentru genul de activităţi menţionate sunt îndemnaţi să contacteze serviciul german de informaţii interne. 

Europa

