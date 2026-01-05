Un avion de supraveghere al SUA a survolat ore întregi o zonă controlată de cartelurile din Mexic

Avionul P-8 Poseidon al Marinei SUA a fost observat luni dimineață survolând repetat o zonă cunoscută pentru traficul de droguri din largul coastelor Mexicului.

Site-urile de monitorizare a zborurilor au arătat că aeronava a desfășurat operațiuni de supraveghere și recunoaștere la câțiva kilometri de Tijuana. Orașul este afectat de mult timp de criminalitate organizată violentă și este considerat un coridor major pentru activitățile cartelurilor, scrie Daily Mail.

P-8 a decolat de la Baza Aeronavală Whidbey Island din statul Washington, a traversat Oregon și California, a efectuat mai multe bucle deasupra coastelor Mexicului și Californiei de Sud, apoi s-a întors la bază. Echipat cu senzori avansați capabili să detecteze ținte atât la suprafață, cât și sub apă, P-8 este folosit frecvent pentru monitorizarea navelor suspecte și a mișcărilor maritime.

Zborul are loc la doar câteva zile după ce Donald Trump a avertizat Mexicul în legătură cu traficul de droguri, sugerând o acțiune militară similară celei desfășurate în Venezuela în weekend. Președintele american a declarat că mai multe carteluri de droguri continuă să controleze mari părți din Mexic și a criticat guvernul pentru lipsa unei reacții ferme.

„Cartelurile conduc Mexicul, fie că vă place sau nu”, a spus el. „Nu e plăcut de spus, dar cartelurile conduc Mexicul.”

Nu este clar dacă zborul avionului P-8 este direct legat de declarațiile lui Trump sau dacă a fost doar o misiune de testare de rutină în regiune. Traiectoria aeronavei s-a extins de-a lungul coastelor Californiei de Sud, către Baja California și Ensenada, Mexic, acoperind apele teritoriale și zonele economice exclusive care încep în apropiere de San Diego și Tijuana și se întind pe aproximativ 352 de mile spre vest, în Oceanul Pacific.

Momentul zborului P-8 vine pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de traficul de droguri și implicarea militară a SUA în America Latină. Trump a amenințat-o, în noiembrie, pe președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, avertizând-o să acționeze împotriva cartelurilor de droguri, altfel ar putea urma o intervenție militară americană.

„Aș lansa lovituri în Mexic pentru a opri drogurile? Pentru mine e în regulă. Orice trebuie să facem ca să oprim drogurile”, le-a spus Trump jurnaliștilor din Biroul Oval. „Nu am spus că o fac, dar aș fi mândru să o fac. Pentru că astfel vom salva milioane de vieți”, a adăugat el.

Senzorii avansați ai avionului P-8 permit identificarea ambarcațiunilor mici pe mare, detectarea tiparelor maritime neobișnuite și coordonarea cu alte structuri militare și de aplicare a legii. Aeronava este capabilă atât de război antisubmarin, cât și de supraveghere la suprafață, ceea ce o face deosebit de potrivită pentru operațiuni de-a lungul coridorului de trafic de droguri din Pacific, exploatat de mult timp de carteluri pentru introducerea de narcotice, inclusiv fentanil, în Statele Unite.