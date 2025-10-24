Blocaj la summitul UE: liderii nu se înțeleg asupra folosirii activelor rusești pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene nu au reuşit să ajungă la un acord privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a sprijini financiar Ucraina. Decizia a fost amânată din cauza reţinerilor exprimate de Belgia, ţară care gestionează o parte semnificativă dintre aceste fonduri. UE speră să finalizeze un acord până în decembrie.

Liderii europeni reuniţi joi la Bruxelles au convenit doar să răspundă „nevoilor financiare urgente” ale Ucrainei pentru următorii doi ani, fără a aproba însă planul de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru un împrumut major în favoarea Kievului, transmite Reuters.

Poziţia Belgiei a fost una decisivă, întrucât instituţia financiară belgiană Euroclear deţine o mare parte dintre activele vizate, estimate la circa 140 de miliarde de euro, care ar urma să finanţeze un împrumut destinat apărării Ucrainei în faţa invaziei ruse.

Mai multe guverne europene sperau că liderii vor aproba principiul acestui mecanism şi vor cere Comisiei Europene să elaboreze o propunere juridică formală în perioada următoare. Totuşi, documentul final adoptat de lideri, cu excepţia premierului ungar Viktor Orbán, care s-a opus, a fost atenuat, cerând Comisiei doar „opţiuni de sprijin financiar pe baza unei evaluări a nevoilor de finanţare ale Ucrainei”.

„Activele Rusiei ar trebui să rămână blocate până când Rusia încetează războiul de agresiune împotriva Ucrainei şi compensează daunele cauzate”, se menţionează în declaraţia comună.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat dificultatea tehnică şi juridică a proiectului. „Acesta este un subiect care nu este deloc obişnuit. Este foarte complex”, a spus ea. „A fost, de asemenea, foarte clar că există puncte care trebuie clarificate”, a adăugat von der Leyen după summit.

Zelenski cere acţiune rapidă

Invitat la reuniune, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene să aprobe cât mai repede propunerea de împrumut. „Oricine întârzie decizia privind utilizarea integrală a activelor ruseşti îngheţate nu numai că limitează apărarea noastră, ci şi încetineşte progresul UE”, a spus Zelenski.

Liderul de la Kiev a precizat că o parte semnificativă a fondurilor ar fi folosită pentru achiziţia de armament european. „Asta înseamnă salvarea de vieţi omeneşti”, a adăugat el, explicând că banii ar putea fi direcţionaţi imediat către apărarea aeriană, flota aeriană şi poziţiile de pe linia frontului.

Belgia cere garanţii solide

Premierul belgian Bart De Wever a declarat că nu poate sprijini planul fără garanţii clare privind legalitatea acestuia şi împărţirea riscurilor între statele membre. „Dacă cerinţele sunt îndeplinite, putem merge mai departe. Dacă nu, voi face tot ce îmi stă în putinţă la nivel european, dar şi la nivel naţional, pentru a opri această decizie”, a afirmat De Wever la sosirea la summit.

El a cerut ca toate statele membre să contribuie la acoperirea eventualelor costuri juridice în cazul în care Rusia ar intenta procese şi ca activele îngheţate deţinute de alte ţări să fie incluse în plan.

După încheierea discuţiilor, De Wever a reiterat că legalitatea aşa-numitului „împrumut de reparaţii” nu este clară şi că principala problemă rămâne garanţia că banii pot fi recuperaţi „dacă ceva nu merge bine”.

Liderii UE rămân optimişti

În ciuda divergenţelor, liderii europeni se arată în continuare optimişti că un acord poate fi atins până la sfârşitul anului.

„Este posibil să se rezolve toate problemele tehnice. Asta înseamnă că această soluţie este fezabilă”, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferinţă de presă.

Moscova a catalogat ideea utilizării activelor îngheţate drept „o confiscare ilegală de proprietate” şi a avertizat că va lua măsuri de retorsiune dacă planul va fi pus în aplicare.