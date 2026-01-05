search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
Cu cât a redus Nicușor Dan cheltuielile de funcționare ale Președinției: Este mai mult decât m-am angajat

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni o reducere semnificativă a cheltuielilor destinate Administrației Prezidențiale pentru anul în 2025. Conform șefului statului, bugetul a fost diminuat cu 30%, echivalentul a 30 de milioane de lei.  

Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos
Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos

„Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie.”, a transmis Nicușor Dan.

Spre deosebire de predecesorul său, Klaus Iohannis, care folosea pentru deplasări în afara țări doar aeronave închiriate de la firme private, Nicușor Dan a folosit pentru călătoriile în calitate de președinte un avion militar de tip C-27J Spartan care face parte din flota Forțelor Aeriene Române.

În iulie 2025, imediat după preluarea mandatului, Nicușor Dan anunța ca obieciv reducerea cu a bugetului de funcționare a Administrației Prezidențiale cu 20%, în contextul măsurilor de austeritate pe care le pregătea coaliția de guvernare dintre PSD, PNL, USR și UDMR.

„Am făcut analizele la Administraţia Prezidenţială şi am ajuns la concluzia că putem reduce bugetul Administraţiei Prezidenţiale cu 20%, asta înseamnă 20 de milioane de lei, mult mai mult decât 1.000 de lei sau 2.000 pe care aş putea eu să-i reduc din salariu”., promitea șeful statului la momentul respectiv. 

