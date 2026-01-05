Furia crește în Elveția după incendiul mortal din Crans-Montana: de ce proprietarii barului nu au fost arestați?

Nemulțumirea publică ia amploare în Elveția, la câteva zile după incendiul devastator izbucnit de Anul Nou într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, soldat cu 40 de morți. Presa și opinia publică cer explicații clare, în timp ce anchetatorii evită, deocamdată, arestarea proprietarilor localului.

Presiunea pentru obținerea de răspunsuri în ancheta privind incendiul din barul „Le Constellation” a crescut, relatează agenția Reuters, citând relatări apărute luni în presa elvețiană. Tragedia, produsă în noaptea de Anul Nou, a provocat moartea a 40 de persoane și rănirea altor 116, victimele provenind din mai multe țări europene, inclusiv din România.

Autoritățile îi anchetează pe proprietarii barului pentru mai multe infracțiuni, printre care și omor din neglijență. Cu toate acestea, poliția a anunțat duminică faptul că, în acest moment, circumstanțele nu justifică arestarea lor și că nu există indicii privind un risc de fugă.

Critici dure din partea presei elvețiene

Decizia anchetatorilor a fost aspru criticată de presa locală. Ziarul Blick a titrat pe prima pagină: „De ce cuplul care conducea barul este liber?”, mesajul fiind publicat peste o fotografie cu persoane îndoliate și jurnaliști adunați în jurul uriașei grămezi de flori depuse în fața localului distrus.

Unul dintre operatorii barului, Jacques Moretti, a declarat pentru presa elvețiană că „Le Constellation” a fost verificat de trei ori în ultimii zece ani și că „totul s-a făcut conform regulilor”. De origine franceză, acesta este anchetat alături de partenera sa, Jessica Moretti.

Mulți minori, prezenți în bar

Ziarul Tages-Anzeiger a cerut lămuriri suplimentare privind modul în care era verificată vârsta clienților, tipul materialelor de izolare fonică folosite în subsolul unde a izbucnit incendiul, precum și regulile referitoare la utilizarea așa-numitelor „lumânări cu fântână”.

Cele mai tinere victime aveau doar 14 ani. Poliția elvețiană a precizat luni că a reușit să identifice toate persoanele rănite, însă nu a făcut publice numele victimelor.

Mai multe publicații au ridicat semne de întrebare legate de calitatea materialelor de izolare fonică, potrivit swiss-info. Incendiul ar fi izbucnit după ce aceste materiale au fost expuse scânteilor provenite de la artificiile atașate sticlelor de șampanie.

NZZ am Sonntag a scris că fotografiile și videoclipurile realizate în interiorul barului sugerează că panourile izolante ar fi stat la baza dezastrului, speculând că ar fi fost vorba despre un material ieftin și ușor inflamabil. Doi experți citați de SonntagsZeitung au afirmat, pe baza imaginilor, că materialul izolant nu fusese montat corespunzător.

Autoritățile din cantonul Valais au declarat că anchetatorii verifică dacă barul a fost supus inspecțiilor anuale obligatorii, precizând totodată că autoritățile locale nu au semnalat anterior probleme sau nereguli.

Municipalitatea Crans-Montana a anunțat că a predat procurorilor toate documentele relevante pentru anchetă și s-a constituit parte civilă în dosar.

Reacții internaționale: „Porțile închisorii vor trebui să se deschidă”

Criticile nu au venit doar din interiorul Elveției. Vicepremierul italian Matteo Salvini a comentat situația într-o postare pe rețelele sociale, afirmând că „în Elveția civilizată, porțile închisorii vor trebui să se deschidă pentru destul de multe persoane”.

Salvini a acuzat lipsa măsurilor de siguranță în subsolul barului, punând sub semnul întrebării sistemele de urgență și numărul controalelor efectuate înainte de tragedie.

Vineri, la Crans-Montana va avea loc o ceremonie în memoria victimelor. Guvernul francez a anunțat că președintele Emmanuel Macron va participa la eveniment.