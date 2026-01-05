Cozi la plata taxelor locale în prima zi lucrătoare din 2026

Luni, 5 ianuarie, în prima zi lucrătoare în care românii au putut merge să își plătească taxele locale, abia majorate, au fost cozi la ghișee.

N-au lipsit nici problemele. Într-o comună din Suceava contribuabilii au protestat după ce au aflat că impozitele s-au dublat și i-au cerut primarului demisia.

„Demisia! Demisia! Demisia", au strigat localnicii adunaţi la direcţia de taxe a localității sucevene după ora prânzului.

Contribuabilii s-au arătat indignați că impozitele pentru locuinţe, mașini sau locuri de parcare au crescut cu peste 70% și i-au cerut edilului să spună ce a făcut cu banii colectați anterior din taxele locale.

Unii dintre ei au mărturisit că nu au cum să îşi achite dările către stat, având în vedere toate scumpirile care s-au făcut.

Supărare și în Capitală

Probleme au fost și în Capitală. Cei care au ajuns dimineaţă la Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 3 au rămas consternați când au aflat că se putea plăti doar cu cardul. În unele cazuri, oamenii au fost nevoiţi să încerce să facă de mai multe ori plata, întrucât tranzacţiile nu se realizau, potrivit Antena 3.

Cei care au avut bani cash au fost redirecţionaţi către CEC şi poştă.

Ghișeul.ro, indisponibil pentru utilizatori. ADR: Nu se pot face plăți pentru a permite primăriilor să actualizeze taxele

Statul a reglementat de mai mulți ani posibilitatea de a plăti taxele și impozitele cu o reducere de 10%, dacă plata se face integral până la data de 31 martie.

Teoretic, acest lucru se poate face și online, prin intermediul platformei ghiseul.ro. numai că astăzi platforma a fost indisponibilă, creând mari neplăceri contribuabililor care au vrut să-și plătească online taxele pentru a beneficia de reducere.

În contextul întreruperii serviciilor furnizate de platforma ghişeul.ro, reprezentanţii din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României au transmis următorul comunicat:

„La începutul fiecărui an, Unitățile Administrativ Teritoriale înrolate în ghiseul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele și de a configura tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs.

În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăți online este sistată în relația cu UAT-urile care nu au definitivat procesul descris mai sus.

Regretăm această situație și vă asigurăm că echipa ADR oferă sprijin tehnic în vederea remedierii situației. (...)".

Amintim că impozitele locale pentru locuințe s-au majorat considerabil de la 1 ianuarie 2026, astfel încât atât persoanele fizice, cât și companiile plătesc mai mult pentru apartamentele folosite.

Creșterea impozitelor locale pentru persoanele fizice a fost dispusă prin Pachetul 2 de măsuri fiscale, respectiv modificarea grilei valorii impozabile din Codul fiscal.

În medie, vorbim de o creștere cu 70-80% a impozitului local pe apartamente, pe alocuri chiar puțin mai mare.

Impozitul pe locuință se plătește în mod egal de către soți și în funcție de cota parte deținută.

Astfel, pentru un apartament în Sectorul 1 al Capitalei pentru care în 2025 impozitul a fost de 366 de lei, în 2026 acesta a ajuns la 686 de lei, fiecăruia dintre soți revenindu-i de plată suma de 343 de lei în acest an, cu 87% mai mult decât anul trecut, ca urmare a modificărilor aduse grilei valorii de impozitare.

De asemenea, pentru un apartament din Popești Leordeni, pentru care anul trecut impozitul a fost de 400 de lei, în 2026 se va plăti aproximativ 720 de lei.

În Sectorul 6, pentru un apartament cu 3 camere suma de plată în 2026 a ajuns la 640 de lei, susține un internaut.

„640 de lei pentru un apartament cu 3 camere în Bucureşti în sectorul 6. La mulţi ani 1 ianuarie 2016, e Revelionul. Fix de Revelion". El a arătat și cât plătește pe locul de parcare și impozitul pe mașină, dar cea mai mare surpriză a fost legată de apartament. Bărbatul are de plătit 302 lei, partea sa, iar "jumătate este afişat la soţie. Mai are şi ea încă 18 lei (n.r. locul de parcare) şi 302", a scris un internaut pe TikTok.