Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Când se mai încălzește

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni, 5 ianuarie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.

Potrivit ANM, prima săptămână va fi mai rece, cu nopți friguroase și precipitații frecvente, iar în a doua săptămână se va încălzi ușor, mai ales ziua, dar va continua să plouă sau să ningă pe arii extinse.

BANAT

Pe tot parcursul intervalului vor fi alternanțe termice, mai ales în prima săptămână. Până pe 11 ianuarie, media temperaturilor din timpul zilei se va situa între -5 și 2 grade, ziua de 8 ianuarie fiind cea mai rece. Media temperaturilor nocturne va fi cuprinsă între -10 și 0 grade, cele mai scăzute valori fiind înregistrate în noaptea de 8 spre 9 ianuarie.

Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere: media maximelor va ajunge la 8 grade, iar cea a minimelor la 0–1 grad.

Precipitații vor fi pe aproape tot parcursul intervalului, cu o probabilitate mai mare până în data de 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

CRIȘANA

Alternanțele termice vor fi semnificative, mai ales în prima săptămână. Până la finalul primei săptămâni, media temperaturilor din timpul zilei va oscila între -6 și 2 grade (8 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar cea a valorilor nocturne între -10 și 0 grade (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie fiind înregistrate cele mai scăzute valori).

În a doua jumătate a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ: media maximelor va ajunge la 7 grade, iar cea a minimelor la 0 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până la 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

TRANSILVANIA

Alternanțele termice vor fi semnificative, mai ales în prima săptămână. Până la finalul primei săptămâni, media temperaturilor din timpul zilei va oscila între -6 și 3 grade (9 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar cea a valorilor nocturne între -10 și 0 grade (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie fiind înregistrate cele mai mici valori).

Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere: media maximelor va ajunge la 4–5 grade, iar cea a minimelor la -3 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

MARAMUREȘ

În prima săptămână a intervalului vor fi alternanțe termice semnificative. Până în jurul datei de 12 ianuarie, media temperaturilor din timpul zilei va oscila între -6 și 1 grad (9 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar cea a valorilor nocturne între -10 și 0 grade (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind înregistrate cele mai mici valori).

Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere: media maximelor va ajunge la 3–4 grade, iar cea a minimelor la -2…-1 grad.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare până la 8 ianuarie, dar și în zilele de 10 și 11 ianuarie.

MOLDOVA

Până la începutul celei de-a doua săptămâni vor fi alternanțe termice semnificative. Media temperaturilor din timpul zilei va oscila între -4 și 4 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar cea a valorilor nocturne între -9 și -1 grad (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind înregistrate cele mai mici valori).

Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere: media maximelor va ajunge la 5 grade, iar cea a minimelor la -2 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

DOBROGEA

Alternanțele termice vor fi semnificative, mai ales în prima săptămână. Până la finalul acesteia,media temperaturilor din timpul zilei va oscila între 1 și 15 grade (9 și 12 ianuarie fiind cele mai reci zile), iar cea a valorilor nocturne între -4 și 7 grade (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind înregistrate cele mai mici valori).

În a doua săptămână, vremea se va încălzi, iar media maximelor va ajunge la 10 grade, în timp ce minimele vor urca la 2…3 grade.

Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.

MUNTENIA

Până în data de 12 ianuarie vor fi alternanțe termice semnificative. Media temperaturilor din timpul zilei va avea variații între 1 și 9 grade (12 ianuarie fiind cea mai rece zi), iar cea a valorilor nocturne între -6 și 2 grade (cele mai mici valori fiind spre finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua).

Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere: media maximelor va ajunge la 9 grade, iar cea a minimelor la -1…0 grade.

Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână și la începutul celei de-a doua.

OLTENIA

Până în data de 12 ianuarie vor fi alternanțe termice importante. Temperaturile din timpul zilei vor avea medii între 0 și 5 grade (8 și 12 ianuarie fiind cele mai reci zile), iar cele nocturne între -8 și 1 grad (în nopțile de 8 spre 9 ianuarie și 11 spre 12 ianuarie fiind înregistrate cele mai mici valori).

Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere: media maximelor va ajunge la 7 grade, iar cea a minimelor la -2 grade.

Vor fi precipitații în mare parte din interval, cu probabilitate mai mare în prima săptămână și la începutul celei de-a doua.

LA MUNTE

Până în data de 12 ianuarie vor fi alternanțe termice semnificative. În timpul zilei, temperaturile vor oscila între -8 și 1 grad (8 ianuarie va fi cea mai rece zi), iar cea a valorilor nocturne între -14 și -1 grad (în noaptea de 8 spre 9 ianuarie fiind înregistrate cele mai mici valori).

Ulterior, în a doua săptămână, valorile termice vor avea tendința de creștere: media maximelor va ajunge la 2 grade, iar cea a minimelor la -3 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare în prima săptămână.