search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Comoara invizibilă din Africa de Sud: heliu vechi de miliarde de ani, descoperit în rocile antice

0
0
Publicat:

Un gaz esențial pentru medicina modernă și cercetarea științifică a fost descoperit în concentrații excepționale sub câmpurile aurifere din Africa de Sud. Este vorba despre heliu, un element extrem de rar, „ținut captiv” de miliarde de ani în rocile antice ale bazinului Witwatersrand, la niveluri considerate unice la scară globală.

Heliu extrem de rar, „ținut captiv” de miliarde de ani sub câmpuri aurifere FOTO: Courtesy Renergen
Heliu extrem de rar, „ținut captiv” de miliarde de ani sub câmpuri aurifere FOTO: Courtesy Renergen

Zăcământul este exploatat în cadrul proiectului de gaze Virginia, unde gazul natural bogat în heliu ajunge deja la consumatori, potrivit earth.com. Estimările arată că rezerva ar putea depăși 11,320 miliarde de metri cubi de heliu, transformând regiunea într-un veritabil laborator natural pentru cercetători interesați de modul în care acest gaz se formează, migrează prin roci și supraviețuiește subteran pe scări geologice de timp.

Studiul este coordonat de Fin Stuart, de la Centrul pentru Științe Izotopice al Universității din Glasgow (SUERC). Echipa sa utilizează măsurători ale heliului pentru a urmări deplasarea gazelor prin unele dintre cele mai vechi structuri ale scoarței terestre.

Prin cartografierea traseului heliului, de la minerale radioactive aflate la mari adâncimi până la puțurile moderne de extracție, oamenii de știință speră să obțină indicii care ar putea schimba modul în care lumea caută această resursă considerată de neînlocuit.

Heliu antic sub bazinul Witwatersrand

În partea sudică a bazinului Witwatersrand, proiectul Virginia exploatează gaze naturale cu un conținut de heliu de până la 12%, conform analizelor detaliate. Pe baza structurii geologice regionale, cercetătorii consideră că acest rezervor a păstrat heliul încă din momentul în care sedimentele Karoo l-au sigilat, acum aproximativ 270 de milioane de ani.

Principalele surse de heliu ar fi recifele aurifere bogate în uraniu, aflate sub bazin, completate de un soclu de granit fracturat, situat la adâncimi și mai mari.

Un gaz vital pentru spitale și industrie

Heliul joacă un rol crucial în răcirea magneților superconductori din aparatele RMN, care pot transporta electricitatea fără rezistență. Deoarece heliul se formează extrem de lent, prin dezintegrarea radioactivă a uraniului și toriului, el este practic neregenerabil la scara vieții umane.

Diferența majoră dintre ritmul lent de producție și consumul accelerat a dus deja la crize de aprovizionare pentru spitale, laboratoare de cercetare și industria semiconductorilor. În acest context, un zăcământ capabil să susțină producția de heliu timp de decenii are o importanță globală semnificativă.

Rocile radioactive, cheia formării heliului

Heliul din câmpul Virginia este în mare parte radiogenic, adică rezultat al dezintegrării radioactive a rocilor pe parcursul a milioane de ani. Bazinul Witwatersrand conține recife aurifere vechi de 2,8–3 miliarde de ani, bogate în minerale de uraniu și toriu.

Citește și: Cererea de heliu se va dubla până în 2035, pe fondul exploziei producţiei de cipuri

Sub aceste sedimente se află un soclu granitic format din roci cristaline foarte vechi, care generează heliu ce se infiltrează în fracturile adânci. Prin estimarea contribuției fiecărui strat de rocă, cercetătorii pot evalua durata de viață a zăcământului și pot identifica regiuni similare în alte părți ale lumii.

Indicii vechi ascunse în gaze moderne

Proiectul presupune utilizarea petrografiei, studiul microscopic al secțiunilor subțiri de rocă, pentru a identifica mineralele care conțin uraniu, toriu și heliu. Cercetătorii aplică și metode de termocronologie pentru a stabili care minerale rețin heliul și care îl eliberează rapid.

În laboratoarele SUERC, granulele de rocă sunt încălzite pentru a elibera izotopii, oferind indicii despre momentul în care heliul a părăsit structura minerală. Datele sunt apoi corelate cu analizele de heliu și metan din puțuri, pentru a construi un model complet al generării, stocării și migrației heliului.

Microorganisme, metan și ape subterane

Cercetările arată că metanul din zona Virginia este biogenic, produs de microorganisme. În minele din apropiere au fost identificate ape care găzduiesc microbi ce se hrănesc cu substanțe chimice, la adâncimi de aproximativ trei kilometri.

Apele subterane care circulă prin rețeaua de falii ale bazinului transportă metan, heliu și săruri. Pe măsură ce aceste ape bogate în gaze urcă, bulele de metan captează heliul și îl concentrează în capcane geologice, precum zăcământul Virginia.

Compania Renergen a reușit să depășească provocările tehnologice legate de răcire, atingând temperaturi de -269°C, necesare pentru producerea heliului lichid. Faza 1 a proiectului este concepută să livreze zilnic gaz natural lichefiat și aproximativ 350 de kilograme de heliu lichid.

Pe măsură ce producția va crește, corelarea datelor geologice cu extracția efectivă va deveni esențială pentru planificarea etapelor viitoare ale acestui proiect considerat strategic la nivel global.

Știință

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
digi24.ro
image
Protest într-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: „Gata cu șmecheria”
stirileprotv.ro
image
Cartierele din România în care se află cele mai scumpe locuințe, la începutul lui 2026. Zonele în care plătești aproape 5.000 de euro/m² util
gandul.ro
image
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
mediafax.ro
image
Louis Munteanu, prezentare video spectaculoasă la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile...”
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
FOTO Stadionul din România pe care marele Ronaldo l-a umplut până la refuz așteaptă să fie dărâmat! Autoritățile au făcut anunțul
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
Venezuelean din România, despre criza din țara sa: Trump e salvator, ne vrea petrolul, dar ne-a eliberat
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Asigurarea facultativă pentru locuinţă. Unde se face şi costuri estimative
playtech.ro
image
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în față
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!
romaniatv.net
image
Maduro a fost dus în fața instanței din New York. Între timp, Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei, oferă cooperarea SUA
mediaflux.ro
image
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Condens pe ferestre iarna? Iată cum să-l elimini rapid și eficient
click.ro
image
E un miracol că sunt în viață! La naștere cântăreau cât o pâinică. Anca Țurcașiu: „În drum spre vestita găleată am țipat!” Florin Busuioc: „Eram cât o lingură”
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Will Smith foto Profimedia jpg
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență