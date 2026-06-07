„Clauza europeană de solidaritate”: România ar putea fi chemată să intervină militar în sprijinul Ucrainei?

Tema asta nu este deloc teoretică. Întrebarea nu este degeaba deoarece conflictul s-ar putea prelungi și Ucraina să nu aibă altă soluție de a-și mobiliza aliații căci aderarea la NATO îi este refuzată (sau amânată sine die). Dar, iată, apare perspectiva unei soluții foarte atrăgătoare pentru interesele Ucrainei, chiar compensatorie în urgență odată cu retragerea în vitează a americanilor și din teatrul operațiilor militare din Europa.

Contexul

Reamintesc faptul că, miercuri 3 iunie, Statele Membre UE au dat un OK preliminar pentru deschiderea oficială a primelor capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și R.Moldova la UE. Urmează, imediat, pe 15 sau 16 iunie în Luxemburg, Conferința interguvernamentală care marchează lansarea oficială a procedurii. Desigur, până la aderarea deplină mai este în principiu un drum lung dar, mare atenție la acest aspect, dacă State membre doresc acest lucru, se poate imagina (așa cum au cerut insistent mai multe state) să existe o procedură de aderare accelerată. Nimeni nu știe dacă așa vor sta lucrurile, dare este absolut limpede că cele două state (nu și Georgia, care cred că mai are mult timp de așteptat) intrăm pe drumul drept care duce inevitabil la momentul aderării.

Din momentul în care Ucraina și R.Moldova vor primi oficial statutul de Stat membru UE, legalmente, în termenii Tratatelor, poate să apară situația în care armate europene (sau o altă formulă de forțe) să fie autorizate să intervină în Ucraina sau/și în R.Moldova toate îndrituite să în termenii „clauzei de solidaritate’.

Legislația permițând o eventuală intervenție

Iată, pentru corecta lămurire a acestei posibile situații extrem de sensibile, articolele relevante din legislația europeană:

Mutual defence clause (Article 42.7 TEU)

If a Member State is the victim of armed aggression on its territory, the other Member States shall have towards it an obligation of aid and assistance by all the means in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter. This shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States.

Commitments and cooperation in this area shall be consistent with commitments under the North Atlantic Treaty Organisation, which, for those States which are members of it, remains the foundation of their collective defence and the forum for its implementation.

Solidarity clause (Article 222 TFEU)

1. The Union and its Member States shall act jointly in a spirit of solidarity if a Member State is the object of a terrorist attack or the victim of a natural or man-made disaster. The Union shall mobilise all the instruments at its disposal, including the military resources made available by the Member States, to:

(a) — prevent the terrorist threat in the territory of the Member States;

— protect democratic institutions and the civilian population from any terrorist attack;

— assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in the event of a terrorist attack;

(b) assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in the event of a natural or man-made disaster.

2. Should a Member State be the object of a terrorist attack or the victim of a natural or man-made disaster, the other Member States shall assist it at the request of its political authorities. To that end, the Member States shall coordinate between themselves in the Council.

3. The arrangements for the implementation by the Union of the solidarity clause shall be defined by a decision adopted by the Council acting on a joint proposal by the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. The Council shall act in accordance with Article 31(1) of the Treaty on European Union where this decision has defence implications. The European Parliament shall be informed. For the purposes of this paragraph and without prejudice to Article 240, the Council shall be assisted by the Political and Security Committee with the support of the structures developed in the context of the common security and defence policy and by the Committee referred to in Article 71; the two committees shall, if necessary, submit joint opinions.

4. The European Council shall regularly assess the threats facing the Union in order to enable the Union and its Member States to take effective action.

Mai întâi, să vedem dacă dintre cele 8 țări din Europa centrală și de est care cereau în 2022 aderarea imediată a Ucrainei își vor menține pozițiile. Cele opt țări sunt: Estonia, Litunia, Letonia, Poilonia, Republica Cehă, Solovenia și Bulgaria…interesant de știut răspunsul deoarece, atunci, cu o majoritate covârșitoare (637 de voturi “pentru” și 13 “împotrivă și 26 de abțineri) Parlamentul European cerea instituțiilor europene să depună toate eforturile pentru acordarea statutului de țară candidată pentru Ucrainei.

Câteva elemente suplimentare:

- Spre deosebire de situația prevăzută în Art. 5 dinTratatul NATO, clauza de solidaritate a Unu este dublată încă de existența unei structuri de comandament funcțional integrat. Drocamdată, totul s-ar baza pe un acord interguvernamental în care fiecare Stat Membru UE ar decide sau nu să participe și natura specifică a intervenției sale.

- Deocamdată, ideea unei posibile intervenții europene va respecta în primulo rând caracteristicile de voință politică și constituționale ale fiecărui Stat Membru (există și state care și-au proclamat neitralitatea, iar orice decizie nu trebuie pusă în contrapondere față de obligațiile lor specifice din NATO

Toate acestea devin (sau pot oare deveni) subiect prezumabil de mari tensiuni deoarece Uniunea Europeană continuă să susțină – așa cum repetă neîncetat și responsabilii noștri politici – că susține în continuare principiul respectării suveranității și independenței Ucrainei în interiorul granițelor sale recunoscute internațional, punct central de confruntare cu Rusia lui Putin, deci mai mult ca niciodată să continue confruntarea tragică cu Kievul nesupus și, de mâine, parte a ueni Uniuni Europene care-l va susține necondiționat și atât timp cât va fi necesar.

Între timp, recitiți prevederile Tratatelor UE semnate și asumate total și de România și cântăriți toate posibilele consecințe.