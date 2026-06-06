Vladimir Putin s-a întâlnit cu fostul cancelar german Gerhard Schröder, pe care-l vrea mediator în negocierile cu Europa

Președintele rus Vladimir Putin a avut o întâlnire tete-a-tete cu fostul cancelar german Gerhard Schröder, cel pe care îl vrea mediator în negocierile cu Europa pentru un acord de pace în Ucraina. Discuția a fost una "bună și prietenoasă", a declarat vineri consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, citat de agențiile ruse de presă.

"Discuția a fost prietenoasă. A avut loc în format tete-a-tete, unu la unu", l-au citat agențiile pe Ușakov. "Sincer, nu cunosc niciun detaliu. A avut loc la Moscova, la Kremlin."

În declarațiile făcute jurnaliștilor, Ușakov a spus că oficialii ruși au numeroase contacte informale, potrivit Reuters.

"Îmi pot imagina foarte bine că există multe contacte informale și pur și simplu nu știm despre ele", l-au citat agențiile.

Schröder a fost cancelar al Germaniei între 1998 și 2005, când Partidul Social Democrat, din care făcea parte, a pierdut alegerile. Ulterior, el a lucrat pentru companii de stat ruse și și-a construit o relație apropiată cu Putin.

Luna trecută, Putin a sugerat că ar fi dispus să negocieze noi aranjamente de securitate pentru Europa și că l-ar dori pe Schröder drept partener de dialog. Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene au respins însă, la o reuniune desfășurată la Bruxelles, orice rol pentru Schröder. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a spus că o astfel de situație i-ar permite fostului cancelar "să stea de ambele părți ale mesei".

Ușakov a spus că nu face declarații publice despre propriile contacte informale, inclusiv despre cele cu emisarii speciali americani implicați în dosarul conflictului din Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

El a remarcat că diplomația americană este concentrată în prezent pe evoluțiile din Iran, dar a spus că o viitoare vizită a lui Witkoff și Kushner la Moscova este "în pregătire, însă datele nu au fost convenite".