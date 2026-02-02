Ucrainenii, tot mai sceptici cu privire la un final rapid al războiului. Aproape jumătate nu cred că se va încheia în 2026

Aproximativ 43% dintre ucraineni nu cred că războiul cu Rusia se va încheia în 2026, în creștere cu 14 puncte procentuale față de luna decembrie, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 2 februarie.

Studiul, desfășurat în perioada 23–29 ianuarie, arată, de asemenea, că 65% dintre respondenți sunt hotărâți să îndure războiul „atât timp cât va fi necesar”, față de 62% în decembrie și 54% în martie 2025, potrivit The Kyiv Independent.

Datele apar în contextul în care eforturile de aproape un an ale președintelui SUA, Donald Trump, de a intermedia un acord de pace în Ucraina nu au dus la rezultate concrete, Kievul și Moscova rămânând profund divizate în privința sensibilei probleme a teritoriilor.

Doar aproximativ 20% dintre respondenți spun că se așteaptă la un acord de pace până la jumătatea anului 2026, în timp ce 18% cred că războiul s-ar putea încheia în a doua parte a anului, ceea ce subliniază scepticismul tot mai mare față de progresele negocierilor de pace.

Următoarea rundă de negocieri între oficiali ucraineni, ruși și americani este programată pentru 4–5 februarie, la Abu Dhabi, discuțiile urmând să se concentreze pe un posibil armistițiu în domeniul energetic și pe soarta regiunii Donbas.

Moscova a cerut ca Ucraina să se retragă complet din regiunile Donețk și Luhansk, o condiție respinsă ferm de Kiev.

Potrivit sondajului KIIS, 52% dintre respondenți au respins categoric un acord de pace care ar permite Rusiei să preia controlul asupra întregului Donbas în schimbul unor garanții de securitate pentru Ucraina, în timp ce 40% s-au declarat dispuși să accepte această condiție.

Aceste procente au rămas în mare parte neschimbate față de un sondaj anterior realizat în prima jumătate a lunii ianuarie.

De asemenea, aproximativ 88% dintre ucraineni consideră că valul de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice reprezintă o tentativă de a lipsi populația de căldură și electricitate pentru a o forța să capituleze.

În jur de 90% dintre respondenți cred că Ucraina ar trebui să riposteze prin atacuri pe teritoriul Rusiei, dintre care 80% afirmă că astfel de lovituri ar putea viza inclusiv obiective non-militare, precum centrale electrice sau infrastructura petrolieră.

În ultimele luni, forțele Moscovei și-au intensificat atacurile asupra rețelei energetice a Ucrainei, provocând pene de curent pe scară largă, în plină iarnă, pe fondul temperaturilor scăzute și al negocierilor de pace aflate în desfășurare.