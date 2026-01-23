search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
Teritoriul din care Rusia vrea ca Ucraina să se retragă pentru încheierea războiului: „E o condiție foarte importantă"

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Kremlinul a reiterat vineri cererea ca Kievul să își retragă forțele din regiunea estică Donbas pentru ca războiul să se încheie, demonstrând că nu a renunțat la cererile sale maximaliste înaintea discuțiilor trilaterale cu SUA și Ucraina, care urmează să aibă loc la Abu Dhabi.

Dmitri Peskov FOTO Profimedia
Dmitri Peskov FOTO Profimedia

„Poziția Rusiei este bine cunoscută: Ucraina, forțele armate ucrainene, trebuie să părăsească teritoriul Donbasului. Acestea trebuie retrase de acolo”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de The Guardian. El a adăugat: „Aceasta este o condiție foarte importantă”.

Afirmațiile vin în contextul în care reprezentanți din Ucraina, Rusia și Statele Unite poartă vineri discuții trilaterale la Abu Dhabi, marcând primul moment când cele trei țări se așază la aceeași masă, de la invazia rusă din 2022.

Zelenski a declarat că statutul viitor al teritoriilor din estul țării, aflate în prezent sub ocupație rusă, rămâne nerezolvat, însă propunerile de pace sunt „aproape gata”.

Ambele părți au subliniat anterior că problema teritorială este esențială. În special, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze cele 20% din regiunea estică Donețk pe care le mai controlează. Zelenski a refuzat să renunțe la teritorii pe care Ucraina le-a apărat cu succes din 2022, în urma unui război de uzură lung și costisitor.

Rusia mai solicită ca Ucraina să renunțe la ambiția de a adera la NATO și respinge orice prezență a trupelor Alianței Nord-Atlantice pe teritoriul ucrainean după semnarea unui eventual acord de pace.

Kremlinul a avertizat vineri că, dacă nu este rezolvată problema teritorială, nu va exista o pace "durabilă" în Ucraina.

Important este că, în timpul acestor negocieri între preşedintele nostru şi americani, s-a constatat din nou că, fără soluţionarea problemei teritoriale nu se poate spera la obţinerea unui aranjament durabil", a declarat Iuri Uşakov, consilier pe probleme internaţionale al Kremlinului, potrivit agenţiei TASS.

Rusia, reprezentantă exclusiv de militari la trilaterală

Rusia va fi reprezentată exclusiv de militari în cadrul grupului trilateral de securitate care va purta discuții la Abu Dhabi, a transmis Dmitri Peskov, citat de agenția TASS.

„Sunt militari, sunt oficiali ai Ministerului Apărării. Deocamdată nu le vom face publice numele. Este vorba exclusiv despre personal militar. Acesta este un grup de lucru pe probleme de securitate, iar acestea vor fi primele negocieri”, le-a declarat el jurnaliștilor, întrebat cine face parte din echipa de negociatori ruși, în afara lui Igor Kostyukov, șeful Direcției Principale a Statului Major al armatei ruse, care conduce delegația.

loading Se încarcă comentariile...
