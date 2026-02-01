Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, la Abu Dhabi

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat duminică, 1 februarie, stabilirea unei noi runde de discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA, programată pentru 4–5 februarie, la Abu Dhabi, potrivit AFP. Statele Unite sunt mediator între cele două țări beligerante pentru încheierea războiului.

„Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 şi 5 februarie la Abu Dhabi", a declarat Zelenski pe X, scrie Agerpres, care citează agenția de presă străină.

Liderul de la Kiev a adăugat:

„Ucraina este pregătită pentru o discuţie de fond şi dorim ca rezultatul să ne apropie de o încheiere reală şi demnă a războiului”.

În urmă cu o zi, Volodimir Zelenski afirmase că Kievul se pregăteşte pentru întâlniri „săptămâna viitoare” pentru a face să progresele negocierile, în timp ce, iniţial, o întâlnire era programată duminică la Abu Dhabi.

Amintim că un prim ciclu de negocieri a avut loc la Abu Dhabi pe 23 şi 24 ianuarie, în prezenţa reprezentanţilor ucraineni, ruşi şi americani. Au fost primele negocieri directe cunoscute între Kiev, Moscova şi Washington pe baza planului american de a pune capăt războiului.

În paralel, emisarul Kremlinului pentru chestiuni economice, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu emisarul special american Steve Witkoff, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner.

Această nouă întâlnire, în cadrul medierii SUA, a fost „constructivă”, au afirmat ambele părţi, fără a detalia conţinutul discuţiilor.

Negocierile pentru a găsi o soluţie diplomatică la conflictul declanşat de invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022 rămân foarte dificile. Ele se lovesc în special de chestiunea teritoriilor. Rusia solicită, în special, ca forţele ucrainene să se retragă din zonele regiunii Doneţk pe care încă le controlează. Kremlinul a afirmat vineri că suspendă loviturile asupra capitalei Kiev până duminică, 1 februarie, la cererea preşedintelui Donald Trump, pentru a „crea condiţii favorabile pentru derularea negocierilor”.