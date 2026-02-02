Analiză De ce este atât de important pentru Vladimir Putin restul regiunii Donețk?

O fâșie de teritoriu din estul Ucrainei, aflată încă sub controlul Kievului, continuă să se afle în centrul negocierilor privind încheierea războiului. Potrivit unei analize semnate de Paul Sonne, corespondent al The New York Times, importanța pe care președintele rus Vladimir Putin o acordă restului regiunii Donețk depășește considerentele strict militare.

Simbolism și propagandă

Încă din 2014, Donețkul a devenit punctul central al eforturilor Moscovei de a separa și, ulterior, de a anexa Donbasul, regiune prezentată de Kremlin drept „istoric rusească”. O mare parte a discursului propagandistic al Rusiei a fost construită în jurul ideii de „salvare” a populației locale.

În toamna anului 2022, Rusia a anunțat anexarea a patru regiuni ucrainene – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie – deși nu controlează integral niciuna dintre ele. Analiștii notează că Moscova pare să fi renunțat, cel puțin temporar, la cucerirea completă a Hersonului și Zaporojiei. În schimb, pierderea perspectivei de a controla întreaga regiune Donețk ar putea genera reacții negative din partea cercurilor naționaliste pro-război din interiorul Rusiei.

Un alt element simbolic este orașul Sloviansk, aflat sub control ucrainean, unde Moscova a declanșat în 2014 revolta pro-rusă și pe care îl descrie drept „leagănul primăverii ruse”. Eșecul de a-l cuceri rămâne o sursă de frustrare pentru susținătorii liniei dure de la Kremlin.

„Capturarea restului regiunii Donețk l-ar ajuta pe Vladimir Putin să construiască un narativ al victoriei”, notează Paul Sonne.

Costurile politice ale concesiilor

Aleksander Gabuev, directorul Carnegie Russia Eurasia Center, avertizează că orice decizie de a ceda Donețkul ar provoca o reacție puternică în Ucraina. El subliniază că regiunea a fost scena unor lupte intense, iar numeroase familii ucrainene și-au pierdut rudele acolo.

Potrivit lui Gabuev, o eventuală cedare a teritoriului ar reprezenta „o bombă cu ceas sub unitatea Ucrainei”.

Așa-numita „formulă Anchorage”

După eșecul unor inițiative diplomatice ale Casei Albe în vara trecută, Washingtonul ar fi propus Moscovei o idee de compromis teritorial, care ar include și Donețkul. Potrivit New York Times, președintele rus a reluat această propunere în discuțiile purtate cu emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff.

De la întâlnirea dintre Trump și Putin desfășurată în Alaska, Rusia insistă că orice acord de pace trebuie să respecte „spiritul de la Anchorage” sau „formula Anchorage”. Detaliile nu au fost făcute publice, însă expresia este interpretată ca o înțelegere informală potrivit căreia Rusia ar opri războiul dacă Ucraina ar preda restul regiunii Donețk.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins această posibilitate, deoarece Constituția Ucrainei interzice cedarea de teritorii fără un referendum național. Ideea a reapărut sub o altă formă într-un plan în 28 de puncte elaborat anul trecut de negociatori americani, cu participarea emisarului rus Kirill Dmitriev.

Planul ar prevedea retragerea forțelor ucrainene din zonele pe care le mai controlează în Donețk și crearea unei zone tampon demilitarizate. Teritoriul ar fi recunoscut internațional ca parte a Rusiei, dar fără prezență militară rusă. Potrivit NYT, Putin ar fi acceptat această variantă și consideră orice abatere de la ea drept o încălcare a acordului.

„Dacă ești Rusia și ți se oferă acest lucru, accepți ca apoi să ți se spună că nu mai este valabil?”, spune Sam Charap, analist principal la RAND Corporation.

„Problema este că Ucraina nu a fost niciodată de acord cu asta”, notează corespondentul New York Times.

Fortificații și apă

Zona din Donețk aflată încă sub controlul Kievului este una dintre cele mai fortificate de pe front. Analiștii avertizează că pierderea acestor poziții ar face Ucraina mai vulnerabilă în fața unor viitoare atacuri rusești.

În plus, orașul Donețk, aflat sub ocupație rusă, se confruntă cu o gravă criză de apă. Canalul Siverski Doneț–Donbas, principala sursă de alimentare cu apă a regiunii, a fost distrus la începutul invaziei pe scară largă din 2022. Acesta își are originea la nord-est de Sloviansk, teritoriu controlat de Ucraina.

Comentând problema, Vladimir Putin a afirmat că sursa principală de apă se află pe un teritoriu „care, din păcate, este încă sub controlul inamicului” și a susținut că situația ar putea fi „rezolvată fundamental” odată ce zona va ajunge sub controlul forțelor ruse.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a recunoscut că problema teritorială a Donețkului este una dintre cele mai dificile chestiuni aflate pe masa negocierilor pentru încetarea războiului, descriind-o drept „extrem de complicată”.