Ucrainenii deschid breșe largi în apărarea Rusiei, intensificând loviturile în adâncimea teritoriului inamic

Ucraina reușește să exploateze într-o măsură mai mare slăbiciunile critice ale sistemelor de apărare antiaeriană ale Rusiei, ceea ce îi îngăduie să efectueze lovituri în adâncime asupra infrastructurii militare și energetice vitale a Federației Ruse, potrivit ultimului raport publicat luni, 27 aprilie, de analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), relatează Kyiv Post.

Potrivit evaluării ISW, apărarea antiaeriană a Rusiei este „suprasolicitată”, creând breșe de care forțele ucrainene au profitat pentru a extinde atât raza de acțiune, cât și intensitatea atacurilor.

În noaptea de 25 spre 26 aprilie, forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Iaroslavl, una dintre principalele facilități de procesare a combustibilului din Rusia, provocând un incendiu. Uzina are o capacitate anuală de producție de aproximativ 15 milioane de tone și produce benzină, motorină și combustibil pentru avioane.

Imagini geolocalizate au confirmat incendiile de la fața locului, analiștii informațiilor din surse deschise estimând că o unitate cheie de procesare a fost lovită.

Ucraina a vizat, de asemenea, resurse militare din Crimeea ocupată. Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), atacurile asupra Sevastopol au dus la avarierea mai multor nave ale marinei ruse, o navă de recunoaștere, sisteme radar, precum și elemente de infrastructură de pe aerodromul Belbek.

Oficiali instalați de Rusia au recunoscut amploarea atacului, anunțând că zeci de drone au fost lansate peste noapte dinspre Ucraina.

Potrivit evaluării analiștilor, campania ucraineană de atacuri în adâncime a luat avânt din luna martie, forțele ucrainene efectuând cel puțin 10 atacuri asupra infrastructurii petroliere și de gaze a Rusiei în ultimele săptămâni.

Aceste operațiuni ajung din ce în ce mai adânc în teritoriul rus - un exemplu recent fiind un atac în Celiabinsk - la peste 1.800 de kilometri de granița cu Ucraina.

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului concluzionează că lansarea unui număr din ce în ce mare de drone ucrainene pe întregul teritoriu vast al Rusiei au întins la maximum capacitățile de apărare antiaeriană, făcând dificilă protejarea tuturor obiectivelor critice.

Pe măsură ce Ucraina își extinde producția internă de drone, experții se așteaptă la creșterea frecvenței loviturilor și de o mai mare amploare, având drept ținte predilecte capacitățile economice și militare ale Rusiei.