Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
„Pacientul zero” al epidemiei de hantavirus de pe nava MV Hondius a fost identificat. Trupul său a fost debarcat de urgență pe insula Sfânta Elena

Ancheta privind focarul de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius a ajuns la o concluzie importantă, odată cu identificarea persoanei considerate probabil „pacientul zero”.

Leo Schilperoord a fost "pacientul zero" în epidemia de hantavirus. FOTO: captură Facebook

Investigațiile epidemiologice derulate după apariția focarului de hantavirus la bordul navei MV Hondius indică faptul că Leo Schilperoord, un ornitolog olandez în vârstă de 70 de ani, ar fi prima persoană infectată în cadrul acestui episod medical. El este considerat „pacientul zero”, adică punctul de plecare al infectării care a afectat mai mulți pasageri ai vasului, notează LeFigaro.

Bărbatul s-a îmbolnăvit în timpul croazierei desfășurate pe ruta Ushuaia - Atlanticul de Sud, o călătorie cu scop de observare a faunei. Starea sa s-a deteriorat rapid la bord, iar decesul a survenit pe 11 aprilie, în largul mării. După constatarea morții, trupul său a fost debarcat de urgență pe insula Sfânta Elena, teritoriu britanic din Atlanticul de Sud, în cadrul procedurilor de gestionare a situației sanitare.

Soția sa, Mirjam Schilperoord, în vârstă de 69 de ani, nu prezenta inițial simptome ale bolii şi a rămas alături de soțul său până la debarcarea acestuia, după care a continuat călătoria de întoarcere împreună cu alți pasageri.

În perioada următoare, a început să manifeste simptome ale infecţiei, inclusiv dureri, vărsături și stare generală alterată. A fost evacuată în Africa de Sud, unde a fost internată într-un spital din Johannesburg. Din păcate, starea ei s-a agravat progresiv, iar decesul a fost confirmat la aproximativ două săptămâni după moartea soțului.

Focarul de pe MV Hondius a fost confirmat ca fiind cauzat de hantavirus, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, virus transmis în mod obișnuit prin contactul cu rozătoare infectate. În acest caz, autoritățile au identificat și o tulpină, Andes, despre care există dovezi că poate fi transmisă de la om la om, ceea ce a complicat semnificativ ancheta epidemiologică.

Pe parcursul evoluției situației, mai mulți pasageri au fost evacuați medical, iar unele cazuri au necesitat tratament în spitale din Africa de Sud. Au fost raportate și alte decese în rândul pasagerilor infectați, ceea ce a transformat incidentul într-un eveniment medical rar, cu impact internațional.

Cine au fost Leo și Mirjam Schilperoord

Leo și Mirjam Schilperoord erau un cuplu de olandezi originari din Haulerwijk, un sat din provincia Frisia, cunoscuți în comunitatea locală și în cercurile de specialitate drept persoane pasionate de natură și de observarea păsărilor sălbatice.

Leo Schilperoord a fost ornitolog activ timp de decenii, implicat în documentarea și studiul unor specii de păsări din diverse regiuni ale lumii. De-a lungul timpului, a contribuit la lucrări științifice și studii publicate încă din anii ’80, fiind coautor al unor cercetări dedicate, între altele, gâștelor cu picioare roz. Activitatea sa s-a desfășurat în paralel cu numeroase expediții de teren, în care a observat specii rare și a colaborat cu cercetători din mai multe țări.

Soția sa, Mirjam, îi împărtășea pasiunea pentru natură și îl însoțea frecvent în expediții, fiind implicată în activități de observare a faunei sălbatice. Împreună, cei doi au participat la numeroase călătorii științifice și turistice în afara Europei, inclusiv în Asia și America de Sud.

Înainte de îmbarcarea pe MV Hondius, cuplul încheiase o expediție extinsă în Argentina, în cadrul căreia au vizitat mai multe zone de interes pentru ornitologi, inclusiv regiuni din apropierea orașului Ushuaia.

Una dintre aceste zone a fost o groapă de gunoi frecventată de păsări de pradă, dar și de rozătoare, loc cunoscut în rândul cercetătorilor pentru biodiversitatea sa, însă evitat de localnici din cauza riscurilor sanitare asociate.

Croaziera pe MV Hondius trebuia să reprezinte ultima etapă a acestei călătorii de explorare, o experiență pe care cei doi o planificaseră ca o continuare firească a activității lor de observare a naturii.

