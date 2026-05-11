Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor

Șoferii pot verifica situația permisului de conducere și punctele de penalizare online şi pot solicita istoricul sancțiunilor rutiere, cu toate datele relevante despre statutul lor în trafic.

Poţi afla online date despre situaţia persmisului auto.
Verificarea situației permisului de conducere și a punctelor de penalizare acumulate în trafic poate fi realizată, în prezent, fără drumuri la ghișeu, prin intermediul platformelor digitale ale Ministerului Afacerilor Interne. Sistemul online permite șoferilor să își consulte rapid istoricul sancțiunilor rutiere și starea dreptului de a conduce, folosind metode de autentificare securizate.

Accesul la informațiile privind permisul de conducere și punctele de penalizare se face prin platforma oficială hub.mai.gov.ro, parte a serviciilor digitale dezvoltate de Ministerul Afacerilor Interne pentru simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului.

Autentificarea

Pentru a utiliza serviciul, utilizatorul trebuie să acceseze platforma și să selecteze opțiunea de autentificare.

Este important de precizat că serviciile sunt disponibile exclusiv persoanelor care dețin un cont validat în sistem, ceea ce presupune confirmarea identității.

Autentificarea poate fi realizată prin mai multe metode. Sunt acceptate cartea electronică de identitate (CEI), aplicația ROeID, contul Ghiseul.ro sau un cont creat direct pe platforma HUB MAI.

În cazul în care utilizatorul își creează un cont direct, validarea identității se face fizic, la un ghișeu al Poliției Române.

Dintre toate opțiunile, utilizarea contului Ghiseul.ro este considerată cea mai rapidă și accesibilă variantă pentru majoritatea șoferilor.

Solicitarea istoricului de sancțiuni

După autentificare, utilizatorul are acces la secțiunea „Șoferi și vehicule”, unde poate selecta opțiunea „Solicită istoricul sancțiunilor rutiere”. Sistemul completează automat datele de identificare ale solicitantului, ceea ce reduce timpul necesar introducerii informațiilor.

În continuare, este necesară selectarea motivului pentru care se solicită documentul. Acesta poate fi „personal”, „altele” sau alte opțiuni puse la dispoziție de platformă. După alegerea motivului, cererea este transmisă prin apăsarea butonului „TRIMITE”.

După trimiterea solicitării, platforma afișează statusul cererii, iar procesarea durează, de regulă, între unu și două minute. În acest interval, utilizatorul este sfătuit să reîmprospăteze pagina pentru actualizarea informațiilor.

Ulterior, sistemul generează automat un document în format PDF, care conține datele de identificare ale șoferului, situația dreptului de a conduce, numărul punctelor de penalizare active și istoricul sancțiunilor rutiere aplicate.

Documentul poate fi descărcat direct pe dispozitiv, păstrat pentru consultări ulterioare sau transmis, la nevoie, altor instituții ori persoane, în funcție de scopul pentru care este solicitat. Această procedură face parte din procesul mai larg de digitalizare a serviciilor publice, care urmărește reducerea timpului de așteptare și simplificarea accesului la date administrative.

