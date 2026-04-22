Temându-se de debarcarea trupelor ucrainene în Crimeea, Rusia intensifică minarea coastelor

Forțele ruse au intensificat operațiunile de minare a zonelor de coastă din Crimeea ocupată, pe fondul temerilor privind o posibilă debarcare a trupelor ucrainene, a declarat Vladislav Voloșin, purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare din sudul Ucrainei, pentru Kyiv Independent, la 21 aprilie.

Potrivit acestuia, gruparea operațional-tactică rusă din Crimeea continuă să mineze activ plajele și sectoarele de coastă, în contextul în care Moscova ar considera realist scenariul unei noi încercări de debarcare a infanteriei marine ucrainene. Ultima operațiune de acest tip a avut loc în 2023.

„Plajele vor deveni acum câmpuri minate”, a afirmat Voloșin.

El a precizat că lungimea totală a litoralului Crimeei este de aproximativ 760 de kilometri, iar o parte semnificativă a acestuia este deja afectată de amplasarea de dispozitive explozive.

„Există zeci de kilometri de bariere minate. Sunt folosite câmpuri de mine la adâncimi variabile, precum și câmpuri individuale de minare, iar în unele zone sunt instalate bariere cu explozibili puternici. Vorbim despre sute de tipuri diferite de mine”, a declarat oficialul ucrainean.

Potrivit serviciilor de informații militare de la Kiev, pe 24 august 2023, forțe ucrainene ar fi efectuat o debarcare pe coasta Crimeei ocupate, în zona localității Maiak, ridicând drapelul ucrainean în cadrul unei operațiuni navale.

Autoritățile ucrainene au susținut că în acea zonă au avut loc confruntări cu forțele ruse.

În paralel, în ultimii ani au fost raportate atacuri tot mai frecvente asupra unor obiective militare rusești din peninsulă, anexată de Moscova în 2014 și aflată sub control rus de atunci.

Pe 8 aprilie, drone ucrainene au lovit un terminal petrolier maritim din Feodosia, în Crimeea ocupată, au anunțat comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot, Robert „Magyar” Brovdi, și Statul Major al armatei ucrainene.