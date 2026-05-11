Ce i-a spus Ilie Bolojan președintelui când a fost la Cotroceni. În ce condiții s-ar întoarce la conducerea Guvernului

Premierul interimar Ilie Bolojan face declarații într-un moment de maximă tensiune pe scena politică, după căderea Guvernului în urma moțiunii de cenzură susținute de PSD și AUR. Întrebat dacă în discuțiile cu președintele Nicușor Dan s-a vorbit despre numele viitorului premier, Bolojan a fost rezervat. Acesta a discutat și despre posibilitatea de a reveni în fruntea Guvernului.

Mesaj pentru Cătălin Predoiu

Întrebat dacă are reproșuri la adresa ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, după moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan a spus că relațiile din interiorul Guvernului au fost bune.

„În Guvern am avut o colaborare bună. În partid, fiecare și-a exprimat punctul de vedere, iar PNL a luat decizia să nu mai colaboreze cu PSD și să intre în opoziție”, a precizat acesta.

Bolojan a adăugat că eventualele divergențe interne trebuie discutate în partid, nu în spațiul public. „Dacă am ceva să le spun colegilor, le spun în privat”, a punctat liderul liberal.

Apel la reformarea PNL

Ilie Bolojan a declarat că Partidul Național Liberal are nevoie de o reformă profundă pentru a-și recâștiga credibilitatea.

„PNL trebuie să se modernizeze și să devină un partid respectat. Nu este normal ca atunci când ești la guvernare să ai 15%”, a afirmat acesta.

Bolojan, întrebat daca ar reveni în fruntea Guvernului: „Nu voi fugi de răspundere”

Întrebat dacă ar accepta să revină în fruntea Guvernului, Ilie Bolojan a afirmat că nu va evita responsabilitatea, însă a subliniat că adevărata problemă nu este numele viitorului șef al Executivului, ci modul în care este guvernată România.

„În această ipoteză în care se va ajunge la asta, la fel ca vara trecută, nu voi fugi de răspundere. Dar nu asta este problema, ci filosofia de guvernare”, a declarat liderul liberal.

Bolojan a vorbit despre diferențele profunde dintre partide în ceea ce privește cultura administrativă și felul în care sunt conduse instituțiile publice.

„Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de echilibru. Când boala este pesedismul, când instituția este condusă ca un patrimoniu personal... Nu este doar o boală în PSD. Apucăturile astea se află peste tot. PSD, că ne place sau nu, este întruchiparea acestei boli. Gândirea asta nu livrează performanță”, a afirmat acesta.

„PNL nu trebuie să susțină un guvern condus de PSD, nu te poți baza pe PSD”. Liderul liberal acuză lipsa de reforme

Ilie Bolojan a afirmat că PNL nu ar trebui să sprijine o eventuală formulă guvernamentală condusă de social-democrați.

„PNL nu trebuie să susțină un astfel de guvern, pentru că nu te poți baza pe PSD că va face ce trebuie pentru țara noastră. Dar este normal ca românii să vadă ce soluții au. Nu au probat nimic în aceste luni”, a declarat liderul.

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern minoritar PNL și despre scenariul revenirii sale în funcția de premier, Bolojan a evitat un răspuns direct, insistând însă asupra necesității unei formule stabile de guvernare.

„În condiții de stabilitate, este cea mai bună situație pentru a guverna și pentru a implementa proiecte predictibile, la viteză maximă”, a spus acesta.

Ilie Bolojan a susținut că actuala criză politică a fost declanșată în momentul în care anumite interese din interiorul PSD au fost afectate. „Am ieșit din această situație în momentul în care interesele grupurilor din spatele PSD și ale baronilor locali au fost afectate”, a afirmat liderul liberal pentru sursa citată.

„Un cocktail toxic” care a alimentat votul antisistem

Ilie Bolojan a susținut că lipsa reformelor și refuzul asumării responsabilității politice au creat un climat favorabil ascensiunii formațiunilor antisistem.

„A fost un cocktail toxic care a dus la un vot antisistem în 2024 și 2025. Când PSD, deși avea o mare responsabilitate pentru ce s-a întâmplat atunci, a mințit și a fugit de răspundere, a sabotat măsurile de reformă”, a spus acesta.

În opinia sa, o nouă colaborare guvernamentală cu social-democrații ar transmite un semnal greșit electoratului.

„Dacă ne-am întoarce în această guvernare, n-am face decât să validăm (greșelile trecutului)”, a punctat Bolojan.

PNL ar putea susține proiecte-cheie din opoziție,

Cu toate acestea, Bolojan a precizat că liberalii ar putea susține din Parlament proiecte esențiale pentru România, chiar dacă nu ar face parte din viitorul Executiv.

El a menționat în mod special legile necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, precum și proiectele strategice din cadrul programului SAFE.

„Aceste proiecte trebuie susținute indiferent de poziția politică a PNL, pentru că sunt o responsabilitate față de România”, a subliniat Ilie Bolojan.

Bolojan exclude susținerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier

Ilie Bolojan a vorbit despre scenariul unui guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, declarând că liberalii nu ar trebui să susțină o astfel de variantă.

Întrebat dacă liberalii ar sprijini în Parlament un eventual guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan a răspuns simplu.

„PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier”, a declarat liderul liberal.

Acesta a argumentat că o eventuală revenire la guvernare alături de PSD ar însemna validarea unor practici politice pe care le consideră responsabile pentru actuala criză de încredere din societate.

Bolojan a criticat fosta coaliție de guvernare, susținând că una dintre cele mai grave erori a fost politizarea excesivă a instituțiilor publice.

„Au ajuns oameni din clientela politică să ocupe funcții importante, să facă contracte, să îi betoneze pe acele funcții, și nu pentru a îmbunătăți serviciile acestor companii”, a afirmat acesta.

Potrivit acestuia, aceste practici au contribuit direct la consolidarea votului antisistem din ultimii ani.

Avertisment privind fondurile europene

Bolojan a atras atenția că prelungirea crizei politice poate avea consecințe directe asupra absorbției fondurilor europene.

Acesta a explicat că administrația publică nu funcționează „pe pilot automat” și că lipsa unui guvern cu puteri depline blochează procesul decizional.

„Dacă Guvernul nu lucrează cu toată forța, dacă toată mașinăria administrativă nu este pusă la lucru în această perioadă, ceea ce nu e ușor pentru că mașinăria nu funcționează pe pilot automat, (...) se vor pierde banii, pentru că cât se adâncește această situație, riscul de a pierde banii europei crește”, a avertizat Bolojan.

„PSD trebuie să vină cu soluția”

Ilie Bolojan a susținut că responsabilitatea formării unei noi majorități revine în mod firesc PSD, având în vedere rolul partidului în căderea actualului Executiv.

„Cei care au demolat guvernul trebuie să vină cu o soluție. Nu poți dărâma un guvern fără să pui nimic în loc”, a afirmat acesta, luni seară, în direct la Digi24.

Premierul a criticat lipsa unei variante concrete prezentate de social-democrați după moțiunea de cenzură și a spus că partidele care au rămas în zona guvernării nu au demonstrat până acum că pot forma singure o majoritate parlamentară.

Refuză să dezvăluie poziția președintelui

Întrebat dacă în discuțiile cu Nicușor Dan s-a vorbit despre numele viitorului premier, Bolojan a fost rezervat.

„Domnul președinte mi-a spus anumite aspecte, dar mi se pare de bun simț ca perspectiva dânsului să și o prezintă el”, a declarat liderul PNL.

Bolojan: România are nevoie urgentă de un guvern funcțional

Întrebat despre discuția avută cu președintele, Ilie Bolojan a evitat să ofere detalii concrete, dar a subliniat urgența ieșirii din actualul blocaj politic.

Potrivit acestuia, România are nevoie de un guvern funcțional pentru a gestiona rapid mai multe dosare esențiale. Printre priorități, Bolojan a enumerat îndeplinirea jaloanelor asumate prin programele europene, astfel încât țara să poată accesa în continuare finanțările externe.

De asemenea, acesta a vorbit despre necesitatea asigurării fluxului de plăți, a modificării legislației acolo unde este nevoie și a reorganizării proiectelor astfel încât lucrările să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, evitând pierderea fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Un alt punct menționat de Bolojan îl reprezintă accesarea creditului destinat consolidării capacității de apărare a României.

Criza politică se adâncește

Declarațiile premierului interimar vin în contextul în care negocierile politice pentru formarea unui nou Executiv continuă, iar una dintre variantele vehiculate este un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu.

România este condusă în prezent de un Executiv cu atribuții restrânse, iar la Palatul Cotroceni au loc consultări și analize privind scenariile pentru formarea unui nou guvern.