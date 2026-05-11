Video Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei

Militari ruși rămași cu dizabilități în urma războiului din Ucraina au defilat de Ziua Victoriei, pe 9 mai, în orașul Artemievsk din Republica Tatarstan. Regiunea ocupă locul al doilea în Rusia după numărul pierderilor suferite.

Imaginile au fost difuzate de presa locală, relatează Dialog.UA.

În fruntea coloanei se afla un militar rus într-un scaun cu rotile, căruia îi fuseseră amputate ambele picioare. În urma lui mergeau alți soldați pe cârje, unii purtând proteze și șchiopătând.

Jurnaliștii ruși de la „Mediazona” și BBC au identificat numele a 7.980 de locuitori ai republicii care au fost uciși în război.

Sursă video: X @wartranslated

De asemenea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat France TV, pe 4 februarie, că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei ruse pe scară largă.

La rândul său, Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei estimează că, până la 13 februarie, Rusia a pierdut aproximativ 1.250.950 de militari de la începutul invaziei, pe 22 februarie 2022. Aceste cifre includ morți, răniți, dispăruți și capturați.

Mediazona a publicat pentru prima dată lista completă a victimelor identificate în februarie 2025, la trei ani de la declanșarea invaziei rusești, precizând că fiecare înregistrare este introdusă și verificată manual de voluntari pentru a evita dublarea datelor.