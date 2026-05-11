search
Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Militari ruși rămași cu dizabilități în urma războiului din Ucraina au defilat de Ziua Victoriei, pe 9 mai, în orașul Artemievsk din Republica Tatarstan. Regiunea ocupă locul al doilea în Rusia după numărul pierderilor suferite.

FOTO: X @wartranslated
FOTO: X @wartranslated

Imaginile au fost difuzate de presa locală, relatează Dialog.UA.

În fruntea coloanei se afla un militar rus într-un scaun cu rotile, căruia îi fuseseră amputate ambele picioare. În urma lui mergeau alți soldați pe cârje, unii purtând proteze și șchiopătând.

Jurnaliștii ruși de la „Mediazona” și BBC au identificat numele a 7.980 de locuitori ai republicii care au fost uciși în război. 

Sursă video: X @wartranslated

De asemenea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat France TV, pe 4 februarie, că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei ruse pe scară largă.

La rândul său, Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei estimează că, până la 13 februarie, Rusia a pierdut aproximativ 1.250.950 de militari de la începutul invaziei, pe 22 februarie 2022. Aceste cifre includ morți, răniți, dispăruți și capturați.

Mediazona a publicat pentru prima dată lista completă a victimelor identificate în februarie 2025, la trei ani de la declanșarea invaziei rusești, precizând că fiecare înregistrare este introdusă și verificată manual de voluntari pentru a evita dublarea datelor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirile Gândul despre Google au fost cenzurate de… Google. Materialele nu au fost preluate de Discover și au ajuns la dumneavoastră doar din site, WhatsApp sau Facebook. Publicăm cifrele interne
gandul.ro
image
Prețurile alimentelor cresc pentru a treia lună consecutiv. Cât e diferența
mediafax.ro
image
„Noul Guvern va fi format din PSD, PNL, UDMR şi minorităţi!” Cine va fi prim-ministru? Verdictul lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
libertatea.ro
image
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
digisport.ro
image
Trucul de numai 30 de secunde care poate salva lavanda. Cum poți avea o grădină mai frumoasă ca oricând
click.ro
image
Comuna din România cu rată de colectare a taxelor și impozitelor de aproape 100%, al treilea an la rând. Localnic: „Plătesc cu drag”
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Cum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero. Trei pasageri evacuaţi de pe navă au virusul
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Șomaj după expirarea contractului de muncă. Ce trebuie să faci în maximum 10 zile pentru a primi banii de la stat
playtech.ro
image
Ce crede Gigi Becali despre marile scandaluri de arbitraj de la ultimele două meciuri ale Craiovei. Exclusiv
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Prețuri surprinzătoare în supermarketurile din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu 27 de euro: „Asta înseamnă afaceri, nu?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Moșii de vară 2026. Când pică sărbătoarea și ce tradiții se respectă în această zi
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție
click.ro
image
Magdalena și Dinu Maxer plănuiesc o evadare în doi, la un an de la nuntă! Ce a putut să zică solistul despre actuala parteneră? „Mi-aș fi dorit să fie singura mea soție"
click.ro
image
„Mă gândesc la un croissant de aproape o lună de zile”. Cum își gestionează poftele Gabriela Cristea după tratamentul împotriva obezității
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
image
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție

OK! Magazine

image
Apetitul sexual de nestăvilit al ”ducesei nimfomane” ar fi trimis-o și în brațele controversatului Diddy! Ani de zile de ”prietenie cu beneficii”

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani