Marian Godină, după eliminarea de la Survivor: „Am fost singurul concurent care nu a vorbit niciodată acasă”

Marian Godină a fost eliminat de la Survivor România 2026, însă de această dată a plecat acasă, nu în exil, așa cum s-a întâmplat data trecută. Fostul polițist devenit influencer a transmis un mesaj, cu acest prilej, în care a povestit despre întreaga experiență.

„Aseară, aventura mea la Survivor s-a încheiat și la televizor, deși e ceva timp de când sunt acasă. Am plecat acolo pregătit de o emisiune TV și m-am trezit în mijlocul celei mai intense experiențe pe care am trăit-o vreodată în viața mea. Nu pot condamna pe nimeni care bănuiește că lucrurile de acolo nu stau chiar așa cum se văd la TV, pentru că până și eu credeam asta înainte. M-am convins însă rapid că totul e real și am simțit asta pe propria-mi piele”, a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

El a povestit că lipsa contactului de orice fel cu exteriorul, în special cu familia, dar și foamea și lipsa tuturor lucrurilor care, în mod normal, par banale, au contribuit la transformarea sa.

„De câte ori simțeam că nu mai pot de dorul familiei, mă gândeam la clipele în care eram acasă și abia așteptam să las copiii la creșă ca să am ceea ce numeam eu atunci «puțină liniște». Acolo, aș fi dat orice pentru «gălăgia» copiilor”, a adăugat Godină.

Influencerul a susținut apoi că a fost „singurul concurent care nu a vorbit niciodată acasă și singurul care nu a avut ocazia niciodată să se tundă, bărbierească și să se aranjeze”.

Despre experiența în exil a spus: „Am fost singurul care a stat atâtea zile în exil, singur, doar eu cu gândurile mele. A fost și asta o experiență extraordinară pentru mine. Mi-a luat ceva timp să mă adaptez din nou la civilizație și sper să nu mă obișnuiesc prea repede cu binele și apoi să uit cât de norocos sunt că am tot ce vreau acasă.”

În final, el a mulțumit celor care l-au susținut și care i-au trimis mesaje, urându-le totodată succes concurenților rămași în competiție.

Cât a câștigat Marian Godină la Survivor

Surse din producție au transmis că Marian Godină ar fi intrat în competiție în a patra săptămână și ar fi rezistat aproximativ 15 săptămâni în total, într-un sezon care a depășit deja săptămâna a 18-a.

În ceea ce privește partea financiară, informațiile neoficiale indică faptul că participanții ar fi fost remunerați cu sume cuprinse între 2.000 și 2.500 de euro pe etapă. Astfel, pentru perioada petrecută în competiție, veniturile lui Marian Godină ar fi ajuns între 30.000 și 37.500 de euro, la care s-ar adăuga suma primită la semnarea contractului, scrie Click!.