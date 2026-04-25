Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Dronele ucrainene au zburat pentru prima dată peste Munții Ural, lovind două orașe importante ale Rusiei

Drone ucrainene au ajuns, pentru prima dată, până în zona Munții Ural, după ce au parcurs o distanță considerabilă, fiind raportate explozii în orașele Ekaterinburg și Celiabinsk.

Clădire lovita în Ekaterinburg. FOTO: focus.ua
Clădire lovita în Ekaterinburg. FOTO: focus.ua

Potrivit consilierului ministrului Apărării din Ucraina, Serhii Sternenko, dronele au stabilit un nou record de distanță. În Ekaterinburg, din regiunea Sverdlovsk, sistemele rusești de război electronic ar fi deviat o dronă care a lovit o clădire rezidențială, rănind șase persoane. Presa rusă relatează că între 25 și 30 de etaje ale complexului rezidențial Trinity, situat în centrul orașului, au fost afectate, notează focus.ua.  

Explozii au fost semnalate și în Celiabinsk, unde autoritățile au impus temporar restricții pentru sosirile și plecările de pe aeroport. Canale locale au publicat imagini cu fum ridicându-se deasupra orașului.

Potrivit unor surse din presa rusă, dronele ar fi zburat timp de aproximativ 10 ore fără să întâmpine rezistență din partea apărării antiaeriene, parcurgând peste 1.800 de kilometri și ajungând în zone considerate până acum sigure, în „adâncimea teritoriului” rus.

De asemenea, autoritățile ruse au anunțat introducerea pentru prima dată a regimului de pericol aerian și a planului „Carpet” în regiunea Kurgan, aflată la granița dintre Urali și Siberia.

În același timp, Ministerul rus al Apărării susține că 127 de drone ucrainene ar fi fost interceptate și distruse în cursul nopții deasupra mai multor regiuni. Atacurile cu drone asupra teritoriului rus s-au intensificat în ultima perioadă, inclusiv în zone precum Daghestan sau regiunea Krasnodar. 

