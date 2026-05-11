search
Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Avertizare meteo de ultimă oră: Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii. Zonele vizate de furtună

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Meteorologii au emis luni seară avertizări nowcasting Cod portocaliu de furtuni pentru mai multe localităţi din douăp judeţe, unde sunt prognozate ploi torențiale, vijelii și grindină.

FOTO: arhivă
FOTO: arhivă

Instabilitatea atmosferică se intensifică în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii avertizează că următoarele ore pot aduce fenomene periculoase în vestul și sud-vestul României.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni seară avertizări nowcasting Cod portocaliu pentru județele Caraș-Severin și Mehedinți, unde sunt așteptate furtuni puternice, ploi abundente și intensificări ale vântului.

În județul Caraș-Severin vizează mai multe localități, printre care Moldova Nouă, Băile Herculane, Mehadia, Cornereva, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Prigor, Topleț, Iablanița, Sichevița, Cornea, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Coronini, Eftimie Murgu, Ciclova Română, Gârnic, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Cărbunari și Ciuchici.

Meteorologii anunță aici averse torențiale care pot acumula între 25 și 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni.

Situația este similară și în județul Mehedinți, unde Codul portocaliu vizează localități precum Orșova, Drobeta-Turnu Severin, Baia de Aramă, Eșelnița, Dubova, Svinița, Ponoarele, Bala, Isverna, Obârșia-Cloșani, Ilovița, Șovarna, Podeni, Cireșu sau Godeanu.

În aceste zone, ANM avertizează asupra unor ploi torențiale importante cantitativ, vijelii cu rafale între 50 și 70 km/h și grindină de mici dimensiuni. 

Şi în județul Gorj sunt aşteptate averse torențiale care vor acumula 25-.40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie (50...70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1-2 cm), în: Motru, Văgiulești, Cătunele, Samarinești;Județul Mehedinţi: Șimian, Corcova, Bala, Izvoru Bârzii, Șișești, Malovăț, Prunișor, Broșteni, Hinova, Florești, Căzănești, Husnicioara.

Averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, izolat - intensificări ale vântului cu viteze de 70-80 km/h, vijelie, grindină de dimensiuni mici și medii (1-3 cm) sunt aşteptate, de asemene şi în:

* județul Arad: Arad, Sântana, Ineu, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș, Târnova, Șicula, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Hălmagiu, Apateu, Bocsig, Șagu, Buteni, Săvârșin, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Seleuș, Fântânele, Cermei, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Covăsinț, Tauț, Păuliș, Zădăreni, Bârsa, Petriș, Olari, Hălmăgel, Archiș, Hășmaș, Cărand, Șilindia, Frumușeni, Ignești;

* județul Bihor: Finiș, Cociuba Mare, Șoimi, Olcea;

* județul Timiş: Margina, Mașloc;

* județul Hunedoara: Brad, Vața de Jos, Crișcior, Ilia, Dobra, Baia de Criș, Buceș, Zam, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Gurasada, Brănișca, Blăjeni, Ribița, Lăpugiu de Jos, Vălișoara, Tomești, Vorța, Burjuc, Bulzeștii de Sus.

Vreme rea până joi

Pe lângă avertizările imediate, meteorologii au emis și o informare de vreme severă valabilă la nivel național până joi, ora 10:00, care anunță instabilitate atmosferică persistentă, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

meteo jpg

Potrivit ANM, în cea mai mare parte a țării vor exista perioade cu averse moderate sau puternice, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15-30 l/mp și, local, chiar peste 40-50 l/mp. Vântul va sufla temporar cu viteze de aproximativ 45-50 km/h, mai ales în timpul furtunilor.

Meteorologii avertizează că temperaturile vor începe să scadă accentuat încă de marți în vestul și nord-vestul țării, iar de miercuri răcirea va cuprinde aproape întreg teritoriul. Astfel, valorile termice vor coborî sub normalul perioadei pentru jumătatea lunii mai. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi, sunt așteptate chiar și precipitații mixte.

Totodată, ANM a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil de luni, ora 13:00, până marți, ora 14:00, pentru 23 de județe din Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și vestul Munteniei, precum și pentru zonele montane.

Printre județele vizate se află Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Bihor, Arad, Timiș, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova, dar și parțial Buzău, Covasna, Brașov și Sibiu.

În București, vremea va deveni treptat instabilă, iar de la mijlocul săptămânii sunt așteptate temperaturi mai scăzute și episoade de ploaie, pe măsură ce masa de aer rece va avansa dinspre vestul continentului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului anunță pentru Gândul că sesizează CCR pentru Ordonanța de Urgență dată de Bolojan după demitere. Renate Weber: “Este foarte grav ce s-a întâmplat. E prima dată când văd așa ceva de când Constituția e în vigoare”
gandul.ro
image
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
mediafax.ro
image
Detaliul unic scos la iveală de Nadia Comăneci despre actorul Arnold Schwarzenegger. Se cunosc de peste 20 de ani
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan cheamă PSD la guvernare: „E responsabilitatea lor să vină cu soluții”. Ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier
libertatea.ro
image
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
digisport.ro
image
Jason Statham și Rosie Huntington-Whiteley și-au cumpărat „casa visurilor”. Proprietatea valorează o avere
click.ro
image
Comuna din România cu rată de colectare a taxelor și impozitelor de aproape 100%, al treilea an la rând. Localnic: „Plătesc cu drag”
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Primele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţul
observatornews.ro
image
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
cancan.ro
image
Două beneficii la pensie. Ce vor fi obligate Casele de Pensie să facă pentru ca pensionarii să ia bani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Vacanțe online last minute: la ce să fii atent ca să eviți țepele și costurile ascunse
playtech.ro
image
Numărul lui Gigi Becali, publicat pe internet de Cristian Rizea: „M-au sunat 500 de oameni instant!”
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Caz șocant în Spania! Doi copii au fost ținuți izolați în locuință timp de patru ani de către părinți. Cum au fost găsiți de autorități
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Surpriză complet neașteptată. București, în top 15 cele mai bogate regiuni din UE
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
click.ro
image
Prețuri surprinzătoare în supermarketurile din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu 27 de euro: „Asta înseamnă afaceri, nu?”
click.ro
image
Cum se pregătește omleta japoneză făcută în apă. Rețeta specială folosită de un bucătar celebru
click.ro
Nicolae al României de 10 Mai 2026 FOTO Instagram (4) jpg
Regalitate în afara Palatului: Nicolae și Alina‑Maria ai României, celebrare spectaculoasă de 10 Mai
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu ce gând a plecat Andreea Perju de la nunta Andreei Bălan: „Nu am nevoie”
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani