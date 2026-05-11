Avertizare meteo de ultimă oră: Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii. Zonele vizate de furtună

Meteorologii au emis luni seară avertizări nowcasting Cod portocaliu de furtuni pentru mai multe localităţi din douăp judeţe, unde sunt prognozate ploi torențiale, vijelii și grindină.

Instabilitatea atmosferică se intensifică în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii avertizează că următoarele ore pot aduce fenomene periculoase în vestul și sud-vestul României.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni seară avertizări nowcasting Cod portocaliu pentru județele Caraș-Severin și Mehedinți, unde sunt așteptate furtuni puternice, ploi abundente și intensificări ale vântului.

În județul Caraș-Severin vizează mai multe localități, printre care Moldova Nouă, Băile Herculane, Mehadia, Cornereva, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Prigor, Topleț, Iablanița, Sichevița, Cornea, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Coronini, Eftimie Murgu, Ciclova Română, Gârnic, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Cărbunari și Ciuchici.

Meteorologii anunță aici averse torențiale care pot acumula între 25 și 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni.

Situația este similară și în județul Mehedinți, unde Codul portocaliu vizează localități precum Orșova, Drobeta-Turnu Severin, Baia de Aramă, Eșelnița, Dubova, Svinița, Ponoarele, Bala, Isverna, Obârșia-Cloșani, Ilovița, Șovarna, Podeni, Cireșu sau Godeanu.

În aceste zone, ANM avertizează asupra unor ploi torențiale importante cantitativ, vijelii cu rafale între 50 și 70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

Şi în județul Gorj sunt aşteptate averse torențiale care vor acumula 25-.40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie (50...70 km/h), grindină de mici dimensiuni (1-2 cm), în: Motru, Văgiulești, Cătunele, Samarinești;Județul Mehedinţi: Șimian, Corcova, Bala, Izvoru Bârzii, Șișești, Malovăț, Prunișor, Broșteni, Hinova, Florești, Căzănești, Husnicioara.

Averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, izolat - intensificări ale vântului cu viteze de 70-80 km/h, vijelie, grindină de dimensiuni mici și medii (1-3 cm) sunt aşteptate, de asemene şi în:

* județul Arad: Arad, Sântana, Ineu, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș, Târnova, Șicula, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Hălmagiu, Apateu, Bocsig, Șagu, Buteni, Săvârșin, Sintea Mare, Beliu, Mișca, Craiva, Seleuș, Fântânele, Cermei, Șepreuș, Livada, Felnac, Zărand, Covăsinț, Tauț, Păuliș, Zădăreni, Bârsa, Petriș, Olari, Hălmăgel, Archiș, Hășmaș, Cărand, Șilindia, Frumușeni, Ignești;

* județul Bihor: Finiș, Cociuba Mare, Șoimi, Olcea;

* județul Timiş: Margina, Mașloc;

* județul Hunedoara: Brad, Vața de Jos, Crișcior, Ilia, Dobra, Baia de Criș, Buceș, Zam, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Gurasada, Brănișca, Blăjeni, Ribița, Lăpugiu de Jos, Vălișoara, Tomești, Vorța, Burjuc, Bulzeștii de Sus.

Vreme rea până joi

Pe lângă avertizările imediate, meteorologii au emis și o informare de vreme severă valabilă la nivel național până joi, ora 10:00, care anunță instabilitate atmosferică persistentă, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Potrivit ANM, în cea mai mare parte a țării vor exista perioade cu averse moderate sau puternice, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15-30 l/mp și, local, chiar peste 40-50 l/mp. Vântul va sufla temporar cu viteze de aproximativ 45-50 km/h, mai ales în timpul furtunilor.

Meteorologii avertizează că temperaturile vor începe să scadă accentuat încă de marți în vestul și nord-vestul țării, iar de miercuri răcirea va cuprinde aproape întreg teritoriul. Astfel, valorile termice vor coborî sub normalul perioadei pentru jumătatea lunii mai. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi, sunt așteptate chiar și precipitații mixte.

Totodată, ANM a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil de luni, ora 13:00, până marți, ora 14:00, pentru 23 de județe din Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și vestul Munteniei, precum și pentru zonele montane.

Printre județele vizate se află Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Bihor, Arad, Timiș, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova, dar și parțial Buzău, Covasna, Brașov și Sibiu.

În București, vremea va deveni treptat instabilă, iar de la mijlocul săptămânii sunt așteptate temperaturi mai scăzute și episoade de ploaie, pe măsură ce masa de aer rece va avansa dinspre vestul continentului.