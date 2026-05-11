Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Reacția lui Tăriceanu cu privire la varianta Bolojan premier: „Un gest de frondă la adresa Parlamentului”

Fostul lider al PNL Călin Popescu‑Tăriceanu consideră că președintele Nicușor Dan se află într-o situație complicată în privința desemnării unui nou prim‑ministru. În opinia sa, o eventuală nominalizare repetată a lui Ilie Bolojan ar putea fi interpretată ca o sfidare la adresa Parlamentului, care tocmai a demis Guvernul condus de acesta.

Călin Popescu Tăriceanu. FOTO Inquam Photos / George Călin
 Tăriceanu a declarat, la Antena 3, că, din perspectiva unui liberal, și-ar dori ca funcția de premier să rămână în zona PNL. Totuși, el admite că o nouă propunere pentru Ilie Bolojan, demis cu 281 de voturi, ar pune președinția într-o poziție dificilă, deoarece ar ignora mesajul transmis de Legislativ:

„Acest gest ar fi considerat un gest de frondă la adresa Parlamentului. Un gest prin care preşedintele desconsideră votul Parlamentului”.

Fostul președinte al Senatului a criticat și modul în care partidele au gestionat criza politică, afirmând că declarațiile radicale făcute în ultimele zile au redus drastic spațiul de negociere. 

Tăriceanu susține că formațiunile care au compus coaliția de guvernare – PSD, PNL și USR – s-au comportat ca și cum n-ar avea experiență politică.

„Aceste partide care au constituit Coaliția ar fi trebuit să fie mult mai prudente, să nu facă aceste declarații radicale că nu or să mai facă alianță unii cu alții. Mai puțin UDMR-ul, care are o poziție mult mai diplomatică”.

„Să‑și pună picioarele în apă rece”

Călin Popescu‑Tăriceanu crede că, după consultările de la Cotroceni, liderii politici vor fi nevoiți să își tempereze discursul.

„Vor trebui să‑și pună picioarele în apă rece” și să reflecteze mai atent înainte de a formula poziții categorice, pe care le consideră lipsite de perspectivă politică, a spus fostul lider liberal.

