search
Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Vântul schimbării mătură continentul. De ce nu mai sunt alegătorii mulțumiți de liderii „tradiționali”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În tot mai multe state europene, alegătorii își exprimă frustrarea față de liderii politici pe care îi consideră incapabili să răspundă principalelor probleme ale momentului. Economia stagnantă, costul ridicat al vieții, imigrația și lipsa perspectivelor alimentează un val de neîncredere care afectează guverne de toate orientările politice, scrie The Wall Street Journal.

Liderii europeni nu se mai bucură de sprijinul propriilor alegători/FOTO:EPA/EFE
Liderii europeni nu se mai bucură de sprijinul propriilor alegători/FOTO:EPA/EFE

În Marea Britanie, Partidul Laburist condus de premierul Keir Starmer a înregistrat în această săptămână cel mai slab rezultat din istoria sa la alegerile locale. Votul a reflectat nemulțumirea unei părți importante a electoratului față de economia fragilă și nivelul ridicat al imigrației.

Potrivit unor sondaje citate de analiști politici, doar aproximativ 20% dintre britanici îl mai susțin pe Starmer.

În Ungaria, Viktor Orban — unul dintre cei mai longevivi lideri europeni — a pierdut puterea după 16 ani, pe fondul nemulțumirilor legate de stagnarea economică și acuzațiile de corupție la adresa guvernului său.

Situația este complicată și în Germania, unde coaliția de guvernare traversează o perioadă de popularitate extrem de scăzută, în ciuda promisiunilor privind investiții masive în infrastructură și apărare.

Pe întreg continentul, guvernele se confruntă cu o combinație dificilă: economii aflate sub presiune, bugete limitate, majorități parlamentare fragile și societăți tot mai polarizate.

În paralel, partidele aflate la extremele spectrului politic câștigă teren.

Sistemele politice par incapabile să țină pasul cu schimbările

„Vedem schimbări revoluționare în geopolitică, tehnologie, inteligență artificială și coeziune socială, iar sistemele politice par incapabile să țină pasul”, spune Norbert Röttgen, parlamentar conservator german.

El consideră că tot mai mulți cetățeni au impresia că elitele politice și economice sunt protejate de efectele acestor transformări, în timp ce oamenii obișnuiți suportă costurile.

Un sondaj realizat de compania Morning Consult arată că liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii ocupă ultimele locuri într-un clasament al popularității șefilor de stat și de guvern din 24 de țări.

În Marea Britanie, dificultățile economice persistente și efectele Brexitului continuă să influențeze puternic opinia publică. Creșterea costurilor la energie și inflația au redus nivelul de trai, iar mulți alegători spun că nu mai văd perspective de îmbunătățire.

Analiștii afirmă că guvernul condus de Starmer se confruntă cu alegeri politice nepopulare: majorări de taxe sau reduceri de cheltuieli în anumite domenii pentru a putea finanța sănătatea, apărarea sau alte servicii publice.

„Oamenii văd drumuri deteriorate și servicii publice sub presiune și se întreabă ce se întâmplă”, spune Tony Travers, profesor de științe politice la London School of Economics.

Criticii îl descriu pe Starmer drept un lider lipsit de carismă și incapabil să controleze tensiunile din propriul partid.

Nemulțumirea față de imigrație rămâne un subiect central pentru o parte a electoratului britanic. Paul Rendle, un inginer pensionar în vârstă de 66 de ani, spune că a susținut Brexitul din cauza competiției crescute pe piața muncii.

O nouă rivală pentru Meloni? Numele surpriză care agită politica italiană

Acum, afirmă el, situația este și mai dificilă, iar dezamăgirea față de partidele tradiționale îl împinge spre formațiuni anti-imigrație.

Și liderii populiști se confruntă cu efectele frustrării economice

Fenomenul nu se limitează însă la guvernele moderate. Și liderii populiști se confruntă cu efectele frustrării economice.

În Italia, Giorgia Meloni înregistrează niveluri ridicate de neîncredere, iar în Spania, deși economia a avut rezultate mai bune decât alte state europene, premierul Pedro Sánchez se confruntă la rândul său cu un grad mare de nemulțumire publică.

În Franța, președintele Emmanuel Macron a devenit una dintre principalele ținte ale criticilor sociale și politice.

Popularitatea sa a scăzut la aproximativ 20%, potrivit unui sondaj recent Elabe.

„Macron a ajuns să simbolizeze exact ceea ce resping mișcările populiste”, explică Olivier Costa, profesor și cercetător la Sciences Po Paris.

Franța se confruntă cu o datorie publică record și cu presiuni bugetare accentuate de costurile energetice și cheltuielile militare. În acest context, guvernul a majorat taxele pentru a reduce deficitul.

În Germania, cancelarul Friedrich Merz promisese relansarea economiei prin investiții de peste un trilion de dolari în infrastructură și apărare în următorii ani. Totuși, economia continuă să stagneze, afectată inclusiv de tensiunile comerciale și de creșterea prețurilor la energie.

Sondajele recente arată că doar 13% dintre germani sunt mulțumiți de activitatea guvernului — cel mai redus nivel din ultimele două decenii.

În același timp, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) atinge niveluri record de susținere.

Pierderea încrederii în partidele tradiționale

Experții spun că una dintre cele mai importante schimbări este pierderea încrederii în partidele tradiționale.

„Ceea ce lipsește acum este convingerea că partidele clasice mai sunt capabile să conducă țara și să rezolve problemele”, afirmă Peter Matuschek, director al institutului de sondare Forsa.

Fragmentarea politică face tot mai dificilă formarea unor majorități stabile. În Germania, de exemplu, sistemul politic dominat cândva de trei mari partide a devenit mult mai dispersat, obligând formațiunile să formeze coaliții fragile și adesea conflictuale.

Norbert Röttgen spune că, atunci când discută cu alegătorii din circumscripția sa, oamenii nu se plâng doar de economie sau de costul vieții.

„Cea mai mare problemă este că nu mai cred că cei aflați la putere sunt capabili să lucreze împreună pentru a găsi soluții.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului anunță pentru Gândul că sesizează CCR pentru Ordonanța de Urgență dată de Bolojan după demitere. Renate Weber: “Este foarte grav ce s-a întâmplat. E prima dată când văd așa ceva de când Constituția e în vigoare”
gandul.ro
image
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
mediafax.ro
image
Gigi Becali anunţă o campanie masivă de transferuri la FCSB: „Meme Stoica îmi aduce doi jucători din străinătate!”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan cheamă PSD la guvernare: „E responsabilitatea lor să vină cu soluții”. Ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier
libertatea.ro
image
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
digisport.ro
image
Schimbare importantă în programul „Rabla”. Ce mașini vor mai putea fi cumpărate cu voucher în 2026
click.ro
image
Comuna din România cu rată de colectare a taxelor și impozitelor de aproape 100%, al treilea an la rând. Localnic: „Plătesc cu drag”
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Primele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţul
observatornews.ro
image
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
cancan.ro
image
Două beneficii la pensie. Ce vor fi obligate Casele de Pensie să facă pentru ca pensionarii să ia bani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Harta sărăciei din România. Zonele în care oamenii trăiesc cel mai greu, potrivit datelor oficiale
playtech.ro
image
Anamaria Prodan, mesaj puternic pentru cei care îi cunosc valoarea: ”Încăpățânarea nu este un defect”
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
Haos total la Real Madrid: Kylian Mbappe refuză să mai joace pe Bernabeu!
digisport.ro
image
3 zodii intră într-o perioadă spectaculoasă după Luna Nouă în Berbec din 16 mai. Astrele le aduc oportunități neașteptate, succes în carieră, bani și împliniri în dragoste
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sărbători religioase 12 mai. Rugăciunea făcătoare de minuni pentru Sfântul Mucenic al lui Hristos
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
click.ro
image
Prețuri surprinzătoare în supermarketurile din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu 27 de euro: „Asta înseamnă afaceri, nu?”
click.ro
image
Cum se pregătește omleta japoneză făcută în apă. Rețeta specială folosită de un bucătar celebru
click.ro
Diddy Fergie jpg
Apetitul sexual de nestăvilit al ”ducesei nimfomane” ar fi trimis-o și în brațele controversatului Diddy! Ani de zile de ”prietenie cu beneficii”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu ce gând a plecat Andreea Perju de la nunta Andreei Bălan: „Nu am nevoie”
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani