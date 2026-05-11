search
Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Cât de rea ar fi o guvernare AUR? Politologul Cristian Pîrvulescu dezvăluie detaliul pe care mulți români îl ignoră

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Perspectiva intrării AUR la guvernare ridică semne majore de întrebare cu privire la direcția democratică a României. În timp ce unii dintre români minimalizează riscurile unui asemenea scenariu, profesorul de științe politice Cristian Pîrvulescu avertizează, într-o analiză pentru „Adevărul”, asupra pericolului pe care le-ar presupune legitimarea unei formațiuni extremiste, dar și normalizarea discursului „fascist”.

George Simion. FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre
George Simion. FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

Politologul susține că participarea AUR la guvernare ar avea consecințe grave asupra stabilității democratice a țării și critică disponibilitatea unor actori politici de a colabora cu partidul condus de George Simion..

„Sunt, în general, oameni care vor să participe la guvernare fără să se gândească că, până la urmă, împing România în prăpastie. Vor să participe la guvernare alături de un partid fascist, de extremă dreaptă, iar asta înseamnă legitimarea unui astfel de proiect, cu riscuri extraordinar de mari pentru viitorul democrației. Nu mai discut despre programul lor de guvernare, care este absolut iresponsabil”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

Ascensiunea curentelor radicale

Pentru a ilustra pericolul pe care îl vede într-o asemenea evoluție politică, Cristian Pîrvulescu invocă situația din Italia și ascensiunea formațiunilor radicale în Europa. În opinia sa, societatea românească ar fi mai vulnerabilă decât alte state occidentale în fața unor astfel de tendințe.

„Deja vedem ce se întâmplă în Italia. Doamna Meloni nu a ascuns nicio clipă încercarea de a deveni o versiune a lui Mussolini. Nu a reușit, pentru că societatea italiană este mai rezilientă decât cea românească. Eu nu aș juca această carte. A legitima un astfel de partid este extrem de periculos”, subliniază profesorul de științe politice. 

Profesorul atrage atenția și asupra nivelului de pregătire al membrilor partidului, considerând că lipsa de competență administrativă ar amplifica riscurile unei eventuale guvernări.

„În primul rând, vorbim despre un partid format, în general, din persoane cu o competență foarte redusă, care nu vor putea exercita puterea în mod real. Dar, dincolo de asta, simpla idee că ai putea ceda puterea unor astfel de indivizi este, în sine, extrem de periculoasă”, afirmă politologul.

„Ar reprezenta interesele inamicilor României”

Cristian Pîrvulescu subliniază că retorica promovată de AUR contribuie la banalizarea curentelor extremiste și face legătura cu evoluțiile politice din SUA.

„De fapt, cei care susțin această idee încearcă să normalizeze fascismul. Vedem deja ce înseamnă fascismul în Statele Unite ale Americii, unde tentativa de distrugere a democrației americane este în plină desfășurare. Asistăm acolo la un recul puternic al democrației. Aici ar fi și mai rău. Dincolo de faptul că ar reprezenta interesele inamicilor României, gândiți-vă numai la propunerile legate de taxele pentru companiile chinezești care vând produse pe piața românească la prețuri foarte mici. Astfel de acțiuni s-ar multiplica la infinit”, explică Cristian Pîrvulescu.

„Schimbarea regulilor jocului democratic”

Politologul consideră că discursul antisistem al partidului reprezintă o amenințare directă la adresa ordinii constituționale, în special prin contestarea proceselor electorale și a legitimității instituțiilor statului.

AUR îi răspunde lui Nicușor Dan după excluderea de la consultări. Petrișor Peiu dezvăluie condițiile pentru intrarea la guvernare

„Eu cred că oamenii care au convingeri democratice clare au obligația de a respecta regulile jocului democratic. Când acești oameni spun că sistemul este corupt, că alegerile au fost fraudate, că în decembrie 2024 a avut loc o lovitură de stat și că trebuie schimbată Constituția, atunci a le oferi puterea înseamnă, de fapt, să schimbi regulile jocului. A le da puterea înseamnă a împinge România în prăpastie. Cei care susțin asta sunt inconștienți”, subliniază Pîrvulescu.

În analiza sa, Cristian Pîrvulescu compară potențialele efecte ale unei guvernări AUR cu transformările politice produse de Fidesz în Ungaria, avertizând însă că impactul asupra României ar putea fi mult mai profund.

„AUR se joacă cu actuala criză politică. Încearcă să ducă România într-o criză de legitimitate pentru a schimba din rădăcini sistemul politic. Nu este un partid oarecare. Are o propunere antisistem clară și radicală. A-i aduce la putere ar fi mai rău decât a aduce Fidesz la putere în Ungaria. Fidesz a deformat procesul democratic din Ungaria, iar acolo a fost nevoie de o adevărată revoluție electorală pentru schimbare. Numai că Ungaria este o țară mică. România este mult mai complicată, iar riscurile sunt mult mai mari”, arată Pîrvulescu.

Nu în ultimul rând, profesorul avertizează asupra posibilității escaladării conflictelor interne și reaprinderea tensiunilor etnice, în special în raport cu minoritatea maghiară.

„Ca să nu mai spun că aducerea AUR la putere ar putea însemna o confruntare directă, până la ideea de război civil, cu minoritatea maghiară din România, având în vedere naționalismul lor agresiv. Vrem să repetăm istoria? Vrem să ajungem la ceea ce s-a întâmplat în anii ’30 și ’40? Asta înseamnă AUR. Ar însemna, pur și simplu, o ieșire totală a României de pe hartă”, a avertizat Cristian Pîrvulescu.

Cum este văzut scenariul unei guvernări AUR în spațiul online

Dincolo de avertismentele formulate de specialiști, în mediul online circulă și interpretări mai pragmatice privind direcția pe care partidul ar putea-o urma în cazul accederii la putere. O dezbatere recentă de pe Reddit propune un scenariu diferit față de temerile legate de o ruptură radicală de Occident.

Ce impact are criza politică asupra suvernaniștilor: „Cei mai mulți dintre votanții AUR doresc alegeri anticipate”

„Tind să cred că a doua ar fi atitudinea de guvernare dacă ar fi ei la butoane. Nu ar exista niciun Ro-Exit, nici din UE, nici din NATO. Ar fi doar un PSD 2.0, adică legi cu dedicație, combinații și baronizarea regiunilor în galben. Nu ar fi atât de proști încât să piardă banii europeni sau să-l lase pe Putin în interiorul granițelor noastre. Consider că ceea ce spun pe Facebook și TikTok despre Ro-Exit și Rusia este doar o metodă de a atrage voturi, pentru că acestea sunt cuvintele-cheie ale electoratului suveranist. Marketing politic, cum ar spune un cont banat de aici”, spune un utilizator pe Reddit.

În schimb, mulți participanți văd AUR ca pe o formațiune populistă, autoritară și lipsită de competență administrativă.

„Eu zic că înseamnă faliment de țară și violarea Constituției stil Orbán să rămână la putere”, scrie un utilizator. Altul avertizează: „Vezi Ungaria. O să introducă legi care îi avantajează, populația va fi îndobitocită și mai mult, cei care gândesc se vor căra din țară.”

Criticile vizează frecvent competența liderilor și a membrilor partidului. „Spune-ne o lege utilă dată de AUR în anii de când există”, întreabă un internaut. Un alt utilizator afirmă: „Sunt o gașcă de analfabeți funcționali, intrați în politică cu un tichet de câteva zeci de mii de euro și care așteaptă să-și scoată investiția.”

„Ar fi un PSD mai populist și mai incompetent. Îți aduci aminte de perioada Dragnea? Ceva de genul, poate un pic mai autoritar”, scrie un utilizator. Altul merge mai departe: „Având în vedere dragostea lor pentru legionari, o guvernare AUR ne poate duce de la legi împotriva avortului la legi împotriva unei minorități.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
gandul.ro
image
Cum arată vremea în România după răcirea din această săptămână – anunțul care schimbă totul
mediafax.ro
image
Ce pensie are românul celebru care a câștigat Cupa Campionilor și Supercupa Europei: ”Mi-e rușine”
fanatik.ro
image
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
libertatea.ro
image
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
digi24.ro
image
Informații EXPLOZIVE în boxul românesc. Conducerea FRB, acuzată: „Au luat fete de pe stradă și le-au aruncat în ring”
gsp.ro
image
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
digisport.ro
image
Scandal uriaș în jurul terapeutului Ovidiu Dragoș Argeșanu. Poliția face verificări după acuzațiile șocante venite din partea mai multor femei
click.ro
image
Comuna din România cu rată de colectare a taxelor și impozitelor de aproape 100%, al treilea an la rând. Localnic: „Plătesc cu drag”
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Cum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero. Trei pasageri evacuaţi de pe navă au virusul
observatornews.ro
image
Selectează Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră pensia, marți, pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
playtech.ro
image
Gigi Becali a analizat sigla lui Dinamo: “Au unit vârcolacul cu capul de lup! Să pună un animal domestic! Nu oaie, că aia pun eu”
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
S-a terminat: Florentino Perez se duce la bază și-i spune în față că-l dă afară de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Cum se pregătește omleta japoneză făcută în apă. Rețeta specială folosită de un bucătar celebru
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care primesc banii pe card! Plățile au fost făcute astăzi în conturi
mediaflux.ro
image
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție
click.ro
image
Magdalena și Dinu Maxer plănuiesc o evadare în doi, la un an de la nuntă! Ce a putut să zică solistul despre actuala parteneră? „Mi-aș fi dorit să fie singura mea soție"
click.ro
image
„Mă gândesc la un croissant de aproape o lună de zile”. Cum își gestionează poftele Gabriela Cristea după tratamentul împotriva obezității
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini incendiare de la nunta Andreei Bălan. Cine a prins buchetul miresei
image
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție

OK! Magazine

image
Apetitul sexual de nestăvilit al ”ducesei nimfomane” ar fi trimis-o și în brațele controversatului Diddy! Ani de zile de ”prietenie cu beneficii”

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani