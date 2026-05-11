Analiză Cât de rea ar fi o guvernare AUR? Politologul Cristian Pîrvulescu dezvăluie detaliul pe care mulți români îl ignoră

Perspectiva intrării AUR la guvernare ridică semne majore de întrebare cu privire la direcția democratică a României. În timp ce unii dintre români minimalizează riscurile unui asemenea scenariu, profesorul de științe politice Cristian Pîrvulescu avertizează, într-o analiză pentru „Adevărul”, asupra pericolului pe care le-ar presupune legitimarea unei formațiuni extremiste, dar și normalizarea discursului „fascist”.

Politologul susține că participarea AUR la guvernare ar avea consecințe grave asupra stabilității democratice a țării și critică disponibilitatea unor actori politici de a colabora cu partidul condus de George Simion..

„Sunt, în general, oameni care vor să participe la guvernare fără să se gândească că, până la urmă, împing România în prăpastie. Vor să participe la guvernare alături de un partid fascist, de extremă dreaptă, iar asta înseamnă legitimarea unui astfel de proiect, cu riscuri extraordinar de mari pentru viitorul democrației. Nu mai discut despre programul lor de guvernare, care este absolut iresponsabil”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

Ascensiunea curentelor radicale

Pentru a ilustra pericolul pe care îl vede într-o asemenea evoluție politică, Cristian Pîrvulescu invocă situația din Italia și ascensiunea formațiunilor radicale în Europa. În opinia sa, societatea românească ar fi mai vulnerabilă decât alte state occidentale în fața unor astfel de tendințe.

„Deja vedem ce se întâmplă în Italia. Doamna Meloni nu a ascuns nicio clipă încercarea de a deveni o versiune a lui Mussolini. Nu a reușit, pentru că societatea italiană este mai rezilientă decât cea românească. Eu nu aș juca această carte. A legitima un astfel de partid este extrem de periculos”, subliniază profesorul de științe politice.

Profesorul atrage atenția și asupra nivelului de pregătire al membrilor partidului, considerând că lipsa de competență administrativă ar amplifica riscurile unei eventuale guvernări.

„În primul rând, vorbim despre un partid format, în general, din persoane cu o competență foarte redusă, care nu vor putea exercita puterea în mod real. Dar, dincolo de asta, simpla idee că ai putea ceda puterea unor astfel de indivizi este, în sine, extrem de periculoasă”, afirmă politologul.

„Ar reprezenta interesele inamicilor României”

Cristian Pîrvulescu subliniază că retorica promovată de AUR contribuie la banalizarea curentelor extremiste și face legătura cu evoluțiile politice din SUA.

„De fapt, cei care susțin această idee încearcă să normalizeze fascismul. Vedem deja ce înseamnă fascismul în Statele Unite ale Americii, unde tentativa de distrugere a democrației americane este în plină desfășurare. Asistăm acolo la un recul puternic al democrației. Aici ar fi și mai rău. Dincolo de faptul că ar reprezenta interesele inamicilor României, gândiți-vă numai la propunerile legate de taxele pentru companiile chinezești care vând produse pe piața românească la prețuri foarte mici. Astfel de acțiuni s-ar multiplica la infinit”, explică Cristian Pîrvulescu.

„Schimbarea regulilor jocului democratic”

Politologul consideră că discursul antisistem al partidului reprezintă o amenințare directă la adresa ordinii constituționale, în special prin contestarea proceselor electorale și a legitimității instituțiilor statului.

„Eu cred că oamenii care au convingeri democratice clare au obligația de a respecta regulile jocului democratic. Când acești oameni spun că sistemul este corupt, că alegerile au fost fraudate, că în decembrie 2024 a avut loc o lovitură de stat și că trebuie schimbată Constituția, atunci a le oferi puterea înseamnă, de fapt, să schimbi regulile jocului. A le da puterea înseamnă a împinge România în prăpastie. Cei care susțin asta sunt inconștienți”, subliniază Pîrvulescu.

În analiza sa, Cristian Pîrvulescu compară potențialele efecte ale unei guvernări AUR cu transformările politice produse de Fidesz în Ungaria, avertizând însă că impactul asupra României ar putea fi mult mai profund.

„AUR se joacă cu actuala criză politică. Încearcă să ducă România într-o criză de legitimitate pentru a schimba din rădăcini sistemul politic. Nu este un partid oarecare. Are o propunere antisistem clară și radicală. A-i aduce la putere ar fi mai rău decât a aduce Fidesz la putere în Ungaria. Fidesz a deformat procesul democratic din Ungaria, iar acolo a fost nevoie de o adevărată revoluție electorală pentru schimbare. Numai că Ungaria este o țară mică. România este mult mai complicată, iar riscurile sunt mult mai mari”, arată Pîrvulescu.

Nu în ultimul rând, profesorul avertizează asupra posibilității escaladării conflictelor interne și reaprinderea tensiunilor etnice, în special în raport cu minoritatea maghiară.

„Ca să nu mai spun că aducerea AUR la putere ar putea însemna o confruntare directă, până la ideea de război civil, cu minoritatea maghiară din România, având în vedere naționalismul lor agresiv. Vrem să repetăm istoria? Vrem să ajungem la ceea ce s-a întâmplat în anii ’30 și ’40? Asta înseamnă AUR. Ar însemna, pur și simplu, o ieșire totală a României de pe hartă”, a avertizat Cristian Pîrvulescu.

Cum este văzut scenariul unei guvernări AUR în spațiul online

Dincolo de avertismentele formulate de specialiști, în mediul online circulă și interpretări mai pragmatice privind direcția pe care partidul ar putea-o urma în cazul accederii la putere. O dezbatere recentă de pe Reddit propune un scenariu diferit față de temerile legate de o ruptură radicală de Occident.

„Tind să cred că a doua ar fi atitudinea de guvernare dacă ar fi ei la butoane. Nu ar exista niciun Ro-Exit, nici din UE, nici din NATO. Ar fi doar un PSD 2.0, adică legi cu dedicație, combinații și baronizarea regiunilor în galben. Nu ar fi atât de proști încât să piardă banii europeni sau să-l lase pe Putin în interiorul granițelor noastre. Consider că ceea ce spun pe Facebook și TikTok despre Ro-Exit și Rusia este doar o metodă de a atrage voturi, pentru că acestea sunt cuvintele-cheie ale electoratului suveranist. Marketing politic, cum ar spune un cont banat de aici”, spune un utilizator pe Reddit.

În schimb, mulți participanți văd AUR ca pe o formațiune populistă, autoritară și lipsită de competență administrativă.

„Eu zic că înseamnă faliment de țară și violarea Constituției stil Orbán să rămână la putere”, scrie un utilizator. Altul avertizează: „Vezi Ungaria. O să introducă legi care îi avantajează, populația va fi îndobitocită și mai mult, cei care gândesc se vor căra din țară.”

Criticile vizează frecvent competența liderilor și a membrilor partidului. „Spune-ne o lege utilă dată de AUR în anii de când există”, întreabă un internaut. Un alt utilizator afirmă: „Sunt o gașcă de analfabeți funcționali, intrați în politică cu un tichet de câteva zeci de mii de euro și care așteaptă să-și scoată investiția.”

„Ar fi un PSD mai populist și mai incompetent. Îți aduci aminte de perioada Dragnea? Ceva de genul, poate un pic mai autoritar”, scrie un utilizator. Altul merge mai departe: „Având în vedere dragostea lor pentru legionari, o guvernare AUR ne poate duce de la legi împotriva avortului la legi împotriva unei minorități.”