Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
SNSPA condamnă solicitarea AUR privind desființarea Institutului „Elie Wiesel” și a Muzeului de Istorie a Evreilor

Școala Națională de Studii Politice și Administrative a condamnat luni, 11 mai, solicitările AUR privind desființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

FOTO: SNSPA
„Demersurile care vizează desființarea unor instituții dedicate studierii Holocaustului și memoriei istorice nu sunt simple dispute administrative sau ideologice.

Acestea spun ceva profund îngrijorător despre modul în care AUR se raportează la trecut și la limitele democratice pe care este dispus să le respecte”, transmite SNSPA.

SNSPA afirmă că o democrație solidă trebuie să își asume trecutul și să protejeze memoria victimelor Holocaustului, avertizând că atacurile la adresa instituțiilor care studiază aceste crime pot favoriza banalizarea extremismului și a antisemitismului.

Instituția afirmă că Institutul Național pentru Studierea Holocaustului și Muzeul de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România sunt esențiale pentru educația democratică și pentru păstrarea adevărului istoric.

„SNSPA consideră că liderul AUR, George Simion, și structurile de conducere ale partidului au obligația publică și morală de a se delimita explicit, ferm și fără ambiguități de asemenea poziții și de a clarifica dacă susțin sau nu mesajele și inițiativele promovate în interiorul propriului partid.

În același timp, nu poate fi ignorat faptul că, de-a lungul timpului, mai mulți reprezentanți ai AUR sau persoane susținute public de această formațiune au promovat mesaje anti-Holocaust, antisemite sau nostalgice față de legionarism, unele dintre aceste persoane ocupând funcții de conducere în partid ori beneficiind de toleranță și susținere politică.

Repetarea constantă a unor teme și atacuri împotriva instituțiilor care studiază Holocaustul, precum și tolerarea discursurilor nostalgice față de Mișcarea Legionară, ridică semne grave de întrebare privind direcția ideologică asumată de această formațiune politică.”

Sursa citată avertizează că atacurile la adresa instituțiilor care studiază Holocaustul reprezintă o amenințare la adresa valorilor democratice și a memoriei istorice.

SNSPA susține că astfel de acțiuni fac parte dintr-un tipar de comportament politic îndreptat împotriva educației, cercetării și spațiului academic și reafirmă importanța combaterii antisemitismului și a protejării adevărului istoric.

„Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) își exprimă solidaritatea cu Institutul «Elie Wiesel», cu comunitatea academică și cu toate instituțiile și organizațiile care apără memoria Holocaustului, valorile democratice și combaterea extremismului.”

Institutul „Elie Wiesel”: „Când guvernarea se construiește prin dezinformare, se instaurează dictatura”

Mesajul SNSPA vine după ce Institutul „Elie Wiesel” a transmis pe Facebook că AUR vrea desființarea acestuia și a Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

„Cum se vor aplica cele 10 măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice de către AUR, prezentate presei pe 10 mai, devine mai limpede dacă citiți cele 10 informații false folosite ca argumente pentru închiderea institutului și abrogarea unei legi.

Cu alte cuvinte, când guvernarea se construiește prin dezinformare, se instaurează dictatura și antisemitism.”

