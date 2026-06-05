Cristi Chivu, maraton de negocieri cu Inter! Patru ore la masa tratativelor pentru noul contract

Cristi Chivu a făcut minuni pe banca lui Inter Milano. Tehnicianul român a intrat în istoria clubului italian câștigând eventul în actuala stagiune, titlul în campionat și Cupa Italiei, devenind primul care obține aceste două distincții atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor.

Românul a avut mult de muncă. A reușit să redreseze echipa, setându-și obiective clare pe termen scurt, pe care le-a și îndeplinit, spre dezamăgirea contestatarilor. Venirea lui Cristi Chivu la inter a fost considerată de mulți un pariu riscant.

Oficialii nu au stat pe gânduri și i-au propus tehnicianului prelungirea colaborării. Astfel, Chivu a fost invitat în cadrul unei sesiuni de negocieri de către președintele Giuseppe Marotta, care a durat nu mai puțin de patru ore, conform italienilor de la Gazzetta dello Sport.

Au negociat aproape patru ore

Cele două părți s-ar fi înțeles la un contract valabil până în anul 2028, cu posibilitatea de prelungire pentru încă un an. Vestea ar urma să fie împărtășită fanilor în timpul festivalului Serie A din Parma, astăzi.

„A fost o după-amiază aglomerată pentru Cristian Chivu la sediul clubului Inter de pe Via della Liberazione, unde antrenorului nerazzurrilor a petrecut aproximativ patru ore alături de conducere. Aceasta a fost o întâlnire crucială pentru a pune la punct ultimele detalii ale prelungirii contractului său, un acord care, în realitate, fusese deja atins de ceva timp. Tot ce mai rămâne acum este confirmarea oficială a extinderii acordului până în 2028, cu opțiune pentru încă un sezon.

Anunțul formal este așteptat foarte curând: președintele Giuseppe Marotta îl va face, cel mai probabil, mâine, la Parma, în timpul Festivalului Serie A. Întâlnirea nu a servit doar la securizarea acordului financiar, ci a fost și o oportunitate de a planifica următoarele mutări strategice ale clubului. Chivu și conducerea lui Inter au trecut în revistă piața transferurilor, analizând îndeaproape diverse opțiuni, începând cu viitorul tânărului Palestra!”, a notat Gazzetta dello Sport.