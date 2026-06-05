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Video Ursul care a atacat muncitori în Japonia a evadat după ce a deschis un geam: „Este extrem de inteligent”

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Un urs care a atacat patru persoane într-o zonă industrială din Fukushima, Japonia, a reușit să scape dintr-o fabrică de electronice, după ce ar fi deschis singur o fereastră, potrivit autorităților locale.

Animalul este căutat cu drone
Ursul a evadat dintr-o fabrică FOTO: X

Autoritățile se pregăteau să adopte măsuri de urgență, inclusiv autorizarea utilizării armelor de foc pentru neutralizarea animalului, care devenise extrem de periculos.

Potrivit informațiilor furnizate de oficialii orașului, ursul a părăsit fabrica în noaptea de miercuri spre joi. Un polițist aflat în zonă a observat animalul în jurul orei 22:50, moment în care acesta a fost văzut sărind peste un gard de securitate, scrie japontoday.

Anchetatorii au descoperit, ulterior, indicii în interiorul fabricii Oki Sympho-Tech Co, unde o plasă de protecție a unei ferestre a fost ruptă, iar mecanismul de închidere părea să fi fost manipulat. Aceste elemente au condus la ipoteza că ursul a reușit să deschidă fereastra singur, acționând zăvorul și împingând-o.

Primarul orașului Fukushima, Yuki Baba, a descris comportamentul animalului ca fiind neobișnuit de inteligent, menționând într-o conferință de presă că ursul a fost observat chiar bând apă de la un robinet, folosindu-și labele din față.

„L-am văzut pe urs punându-și labele pe un robinet și bând apă. Considerăm că este extrem de inteligent”, a declarat edilul.

Potrivit publicației citate, autoritățile au instalat anterior patru capcane tip cușcă în perimetrul fabricii și au autorizat utilizarea unei puști cu tranchilizant, având în vedere prezența materialelor inflamabile în zonă.

Cu toate acestea, încercarea de tranchilizare nu a avut succes, fiind ulterior confirmat că substanța nu fusese administrată corect.

„Nu este vorba că am neglijat intervenția, însă rămânem cu un sentiment de regret”, a mai precizat primarul Yuki Baba.

În paralel, a fost demarată o operațiune de căutare cu drone, în timp ce mai multe școli din zonă au trecut temporar la cursuri online, ca măsură de precauție. Elevii urmează să revină la orele obișnuite începând de vineri.

Ursul a pătruns inițial în incinta companiei Fukushima Steel Works Co, în zona Sasakino, în dimineața zilei de marți, în jurul orei 06:30. Animalul a atacat doi angajați, apoi a rănit o persoană aflată într-o locuință din apropiere și încă o victimă la fabrica Oki Sympho-Tech Co.

În total, patru persoane, bărbați și femei cu vârste cuprinse între 20 și 80 de ani, au fost rănite. Leziunile includ fracturi ale oaselor feței, însă, potrivit medicilor, niciuna dintre victime nu se află în stare gravă sau în pericol de viață.

Autoritățile continuă să monitorizeze zona, iar populația este sfătuită să manifeste prudență sporită în contextul în care animalul nu a fost încă prins.

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