Volodimir Lyapkin, fost șef al unui departament din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), care s-a mutat în Crimeea după Revoluția Demnității - Euromaidan, a fost ucis în conflictul armat cu Ucraina pe 17 martie 2026, potrivit publicației ruse Mediazona.

După începutul războiului și ocuparea orașului Herson, Lyapkin a preluat funcția de șef-adjunct al „Serviciului de Securitate al Regiunii Herson”, sub conducerea lui Oleksandr Yakimenko.

Fostul deputat ucrainean Oleg Tsarev, apropiat al lui Lyapkin, a transmis un mesaj pe Telegram:

„Am primit un telefon de la prieteni. Mi-au spus că prietenul nostru, general-maior în retragere al SBU, Volodimir Valerievici Lyapkin, născut în 1967, a murit. Încă nu vreau să cred că este adevărat. Volodya conducea unul dintre departamentele cheie, responsabil de documentarea operativă și partea invizibilă a activității SBU – interceptări, supraveghere externă, colectare de informații. În cele mai tensionate momente ale protestelor, trebuia să intre în confruntări directe și nu se ascundea după subalterni, ci mergea el înainte, dând exemplu. Cu începutul perioadei ruse, gradul său de general a rămas de facto: pentru toți, a rămas general-maior în serviciul rus. Volodya a murit în cadrul operațiunii militare speciale, servind în unitatea «Barca-33». Colegii săi deja răzbună moartea lui. Când ne întâlneam lângă Kiev la începutul conflictului, în rarele momente libere, făcea câte 20 de tracțiuni pe serie, își menținea forma fizică impecabilă, cu mușchii abdomenului bine conturați – deși era mai în vârstă decât mine. Exigent, dur, dar mereu gata să își asume responsabilitatea. Odihnească-se în pace Vladimir Valerievici. Condoleanțe familiei și celor apropiați.”

Potrivit lui Tsarev, Lyapkin era responsabil în cadrul SBU cu colectarea de informații prin metode operative, inclusiv interceptări și supraveghere externă. Funcția sa l-a implicat în momente critice ale protestelor din Ucraina, unde a participat direct la operațiuni de securitate.

Evenimentul reflectă continuarea confruntărilor armate în zonele ocupate și implicarea foștilor membri ai SBU în structurile administrative instaurate de forțele ruse.