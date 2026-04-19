Ucrainenii au lovit trei nave de război în largul coastelor Crimeei

Forțele speciale Alfa din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au desfășurat o operațiune în Crimeea ocupată, în urma căreia au fost lovite simultan mai multe obiective militare rusești importante, inclusiv nave de război, sisteme radar și facilități logistice, relatează RBC Ucraina.

Potrivit SBU, atacurile au vizat trei nave militare rusești: nava de debarcare Iamal, aparținând Flotei ruse din Marea Neagră, nava mare de debarcare Azov, precum și o a treia navă militară al cărei tip nu a fost identificat. În plus, există informații potrivit cărora ar fi fost distrusă sau grav avariată și o navă anti-sabotaj de tip Project 21980 Grachonok.

Operațiunea nu s-a limitat doar la ținte navale, ci a afectat și infrastructura de sprijin a armatei ruse din peninsulă. Dronele unității Alfa au avariat blocul de antene al sistemului de comunicații Delfin, radarul MR-10M1 Mys-M1 și rezervoare de combustibil de la depozitul de petrol Iugtorsan.

SBU a declarat că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie continuă de diminuare a capacităților militare ruse în toate sectoarele frontului, inclusiv în Crimeea ocupată.

„SBU distruge în mod sistematic și consecvent forțele inamice pe întreaga linie a frontului, inclusiv în Crimeea ocupată temporar. Soldații serviciului diminează capacitatea de luptă a flotei, perturbă în mod deliberat logistica și privesc inamicul de posibilitatea de a folosi pe deplin peninsula ca bază militară”, se arată în comunicat.

În contextul mai larg al conflictului, au fost raportate și alte lovituri asupra infrastructurii navale ruse în ultimele luni. În martie, forțele ucrainene au atacat un spărgător de gheață de luptă aparținând FSB-ului rus în regiunea Leningrad. De asemenea, fregata Admiral Essen a suferit avarii grave în urma unui atac cu drone asupra portului Novorossisk, pierzând capacitatea de a lansa rachete Kalibr. În decembrie 2025, SBU a lovit pentru prima dată un petrolier din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, aflat în apele internaționale ale Mării Mediterane.