Ucraina va începe să exporte surplusul de arme produse pe plan intern. Anunțul lui Zelenski

Ucraina se pregăteşte să exporte arme, deoarece ţara produce mai mult decât au nevoie forţele sale armate, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, relatează miercuri dpa.

„În unele zone de producţie, avem în prezent un surplus de capacitate de până la 50%", a afirmat liderul de la Kiev.

„Exportul de arme ucrainene va deveni o realitate. Armata ucraineană va avea întotdeauna dreptul la prioritate şi la o aprovizionare suficientă, vor lua ceea ce este necesar, iar ceea ce depăşeşte această valoare va fi exportat", a mai spus el, scrie Agerpres.

Zelenski a declarat că Ucraina lucrează deja cu ţări din Orientul Mijlociu, Europa şi Caucaz în cadrul unui format special de cooperare cunoscut sub numele de "acorduri pentru drone".

„O propunere este, de asemenea, pe masă pentru partenerii noştri americani", a adăugat el.

Acordul ar urma să prevadă exportul de drone, sisteme de apărare şi alte tipuri de arme şi este văzut ca o modalitate de a îmbunătăţi finanţele ţării.

„Încă o dată, termenii trebuie să fie în avantajul Ucrainei, trebuie să existe o supraveghere clară, iar veniturile din exporturi trebuie să consolideze apărarea Ucrainei. Aşa va fi", a declarat Zelenski.

Ucraina şi-a sporit producţia de arme de la lansarea invaziei de către Rusia în urmă cu peste patru ani.