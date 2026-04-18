Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Ucraina surprinde lumea: arma care întoarce războiul împotriva Rusiei și Iranului

Război în Ucraina
Pentru prima dată în istoria modernă a conflictelor, o poziție militară a fost cucerită exclusiv cu ajutorul dronelor și sistemelor robotizate. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a descris operațiunea drept un moment de cotitură: „viitorul este deja aici”.

Dronă interceptoare ucraineană/FOTO:X

Evenimentul marchează o schimbare profundă în modul în care sunt purtate războaiele. Moscova, care mizase pe avantajul oferit de tehnologia furnizată de Iran, se confruntă acum cu o realitate diferită: Ucraina recuperează rapid decalajul și, în unele domenii, depășește capacitățile rusești. În paralel, Statele Unite încearcă să slăbească infrastructura de drone și rachete a Teheranului — un element-cheie care, din 2023, a susținut campania militară a Rusiei în Ucraina.

Privite împreună, cele două teatre de conflict — Ucraina și Iran — oferă indicii importante despre natura războaielor viitorului și despre modul în care marile puteri își ajustează strategiile, relatează CNN.

Tehnologie comună, tactici comune

Cooperarea militară dintre Rusia și Iran s-a consolidat încă din primele luni ale invaziei ruse în Ucraina, când Teheranul a furnizat drone de tip Shahed. Ulterior, transferul de tehnologie a permis producția acestor aparate pe teritoriul rus, la scară industrială.

Rezultatul a fost apariția atacurilor de tip „roi” — valuri masive de drone lansate simultan pentru a copleși sistemele de apărare aeriană. Aceeași tactică a fost utilizată ulterior de Iran în atacuri asupra Israelului, combinând dronele cu rachete balistice și de croazieră pentru a maximiza impactul.

Răspunsul Ucrainei: inovație accelerată

Forțată de necesitate, Ucraina și-a dezvoltat rapid propriul ecosistem de producție și utilizare a dronelor. Spre deosebire de modelul centralizat al Rusiei, Kievul a adoptat o abordare distribuită: ingineri, antreprenori și militari contribuie simultan la dezvoltarea și adaptarea tehnologiei.

Rezultatul este o capacitate operațională flexibilă și eficientă. Dronele ucrainene domină tot mai mult linia frontului, fiind responsabile pentru o mare parte din pierderile rusești. În același timp, sistemele defensive dezvoltate de Ucraina reușesc să intercepteze majoritatea atacurilor aeriene.

Costurile joacă, de asemenea, un rol crucial: interceptoarele ucrainene sunt semnificativ mai ieftine decât dronele de atac, oferind un avantaj economic important într-un conflict de uzură.

Strategia SUA: presiune militară asupra Iranului

În ceea ce privește Iranul, administrația de la Washington, sub conducerea președintelui Donald Trump, a optat pentru o strategie directă: lovituri asupra infrastructurii militare critice.

Oficiali americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, au avertizat că programul iranian de rachete și drone evolua rapid spre un nivel care ar fi putut face intervențiile externe extrem de dificile. Conceptul este cunoscut în planificarea militară drept „zonă de imunitate” — un punct în care capacitățile defensive devin suficient de puternice pentru a descuraja orice atac.

Campania aeriană americană vizează tocmai prevenirea atingerii acestui prag, prin distrugerea facilităților de producție și a infrastructurii logistice.

Rolul Ucrainei pe scena globală

În mod surprinzător, Ucraina nu este doar beneficiar al sprijinului occidental, ci și furnizor de expertiză. În timpul conflictului din Orientul Mijlociu, Volodimir Zelenski a vizitat state din Golf pentru a propune soluții de apărare împotriva atacurilor cu drone.

Acordurile încheiate cu țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar reflectă interesul crescând pentru tehnologia ucraineană — un domeniu în care Kievul a devenit, în mod neașteptat, lider.

O convergență strategică

Analiza acestor evoluții sugerează o convergență strategică: în timp ce Statele Unite încearcă să limiteze capacitățile Iranului, Ucraina dezvoltă instrumentele necesare pentru a contracara exact acest tip de amenințare.

Cu toate acestea, există semne că Washingtonul nu valorifică pe deplin această oportunitate. Tensiunile interne din cadrul alianței occidentale și incertitudinile privind sprijinul pentru Ucraina riscă să submineze avantajul strategic obținut.

În acest context, cooperarea mai strânsă între aliați ar putea nu doar să consolideze apărarea împotriva Rusiei și Iranului, ci și să creeze premisele pentru o eventuală încheiere a războiului din Ucraina.

Rămâne de văzut dacă această oportunitate va fi valorificată — sau dacă va fi pierdută într-un moment critic pentru echilibrul global de putere.

