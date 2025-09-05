Ucraina își construiește o apărare „stratificată” pentru a contracara atacurile cu drone rusești

Armata ucraineană lucrează la consolidarea unui sistem de apărare antiaeriană în profunzime, menit să protejeze teritoriul național de atacurile cu drone de fabricație iraniană utilizate de Rusia. Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul forțelor armate ucrainene, a anunțat un plan amplu de extindere a echipelor de interceptare și de modernizare a sistemelor radar.

Potrivit comandantului-șef, obiectivul este clar: crearea unei apărări „în straturi”, capabile să răspundă eficient atacurilor cu drone de tip Shahed și Geran, folosite de Moscova pentru a lovi infrastructura critică, instalațiile energetice și cartierele civile din întreaga țară.

Anunțul vine în urma unei reuniuni operative dedicate exclusiv apărării anti-dronă, în care s-au evaluat capacitățile actuale și s-au trasat linii de acțiune pentru perioada următoare.

„Sarcina noastră comună este să formăm mai multe echipe de interceptare, să pregătim operatori suplimentari și să-i dotăm cu sisteme de lovire mai eficiente și cu o acoperire radar extinsă”, a precizat Sîrski.

Apărarea antiaeriană, prioritate operațională

Potrivit sursei militare, au fost stabilite măsuri concrete pentru întărirea rețelei de apărare. Printre acestea: selecția și instruirea de personal pentru noile echipe de interceptare, formarea de unități suplimentare cu caracter permanent și perfecționarea echipamentelor de urmărire și neutralizare a țintelor aeriene.

Generalul Sîrski a subliniat că eficiența sistemului anti-dronă este vitală pentru protejarea zonelor din spatele frontului, acolo unde se află majoritatea instalațiilor industriale, logistice și populația civilă.

„Apărarea aeriană este una dintre cele mai importante direcții ale noastre. Succesul sistemului <<anti-Shahed>> înseamnă siguranță pentru orașe și continuitate în efortul de apărare”, a declarat el.

O reacție la o amenințare permanentă

Rusia a intensificat în ultimele luni utilizarea dronelor kamikaze, în special pe timp de noapte, încercând să epuizeze apărarea ucraineană și să distrugă infrastructura esențială. Aceste atacuri au generat atât pagube materiale considerabile, cât și victime civile.

În acest context, dezvoltarea unei rețele în profunzime – care să combine echipe mobile de interceptare, acoperire radar pe mai multe straturi și sisteme de tragere cu reacție rapidă – devine un element esențial al rezilienței ucrainene în fața unei amenințări care se menține constantă.

O arhitectură defensivă în plină transformare

Spre deosebire de primele luni ale războiului, când apărarea împotriva dronelor era adesea improvizată, astăzi Ucraina își regândește arhitectura defensivă în mod profesionist, integrând mijloace diverse – de la sisteme portabile și artilerie antiaeriană, la soluții electronice și drone de contraatac.

În paralel, autoritățile militare caută să atragă și să instruiască rapid personal nou, inclusiv voluntari, în cadrul unor programe accelerate de formare. Efortul logistic și uman este semnificativ, dar vital într-un război în care superioritatea aeriană a devenit mai puțin relevantă decât capacitatea de a detecta și elimina un roi de drone autonome.

Ce arme are Ucraina împotriva roiului de drone? Un amestec de vechi, nou și improvizație inteligentă

Apărarea aeriană a Ucrainei împotriva dronelor kamikaze lansate de Rusia este una dintre cele mai dificile misiuni militare ale acestui război. Dronele de tip Shahed-136 (numite Geran de ruși) sunt ieftine, greu de detectat și zboară la altitudini joase, unde radarul clasic e mai puțin eficient. În acest context, Ucraina a fost nevoită să dezvolte o apărare mixtă, combinând sisteme de generații diferite, soluții occidentale și inovații proprii.

1. Gepard – tancul antiaerian reînviat de război

Printre cele mai eficiente arme în lupta cu dronele Shahed se numără sistemul german Gepard – un blindat antiaerian autopropulsat din anii ‘70, dotat cu tunuri duble de 35 mm și un radar performant. În pofida vârstei sale, Gepard s-a dovedit excepțional de eficient împotriva dronelor lente și zburătoare la joasă altitudine. Ucraina a primit peste 50 de astfel de vehicule din Germania.

Limitare: muniția pentru Gepard este puțină și greu de produs. Un singur vehicul poate consuma sute de proiectile într-o singură noapte de atac.

2. IRIS-T și NASAMS – apărare de înaltă precizie

Sistemele IRIS-T (din Germania) și NASAMS (din Norvegia și SUA) sunt mult mai moderne și capabile să intercepteze nu doar drone, ci și rachete de croazieră. Avantajul lor constă în precizie și integrare radar avansată, însă sunt mai scumpe și, de multe ori, considerate „prea valoroase” pentru a fi folosite împotriva dronelor ieftine.

Aceste sisteme sunt folosite în principal pentru apărarea orașelor mari precum Kiev, Harkov sau Odesa, protejând infrastructura critică.

3. Sisteme portabile și improvizații autohtone

Ucraina folosește intens sisteme MANPADS (rachete portabile antiaeriene) precum Stinger, Piorun (Polonia) sau Starstreak (Marea Britanie). Eficiența acestora depinde de pregătirea operatorului și de apropierea dronei. În unele regiuni, dronele sunt doborâte și cu mitraliere grele montate pe vehicule pick-up, o soluție improvizată, dar uneori eficientă în lipsa altor opțiuni.

De asemenea, Ucraina dezvoltă și propriile sisteme antidronă, inclusiv cu tehnologie electromagnetică (REW) pentru bruierea semnalului GPS sau a comunicației cu operatorii. Tot mai frecvent, apărarea se bazează pe plase antidrone, detectoare acustice și camere termice montate pe clădiri.

4. SkyWiper – războiul electronic mobil

Un alt sistem eficient este SkyWiper, de origine lituaniană, folosit pentru neutralizarea dronelor prin blocarea semnalului de control sau a navigației. Este portabil și ușor de folosit, fiind distribuit în număr tot mai mare către echipele mobile de pe frontul de est.

Un război de uzură, cu resurse asimetrice

Atacul rusesc cu drone este, de fapt, un război al resurselor: Iranul produce drone ieftine în masă, iar Rusia le lansează în valuri pentru a epuiza apărarea ucraineană. Răspunsul Ucrainei este un amestec de tehnologie occidentală de vârf, experiență militară pe teren și creativitate logistică.

Generalul Sîrski a avertizat că Ucraina trebuie să „automatizeze și descentralizeze” mai multe componente ale apărării antiaeriene, pentru a putea reacționa eficient la noile tipuri de amenințări.

Într-un război în care o dronă de 20.000 de dolari poate distruge o centrală electrică de milioane, costul ineficienței devine uriaș. Dar și ingeniozitatea poate face diferența — iar Ucraina, până acum, a demonstrat că știe să transforme improvizația în strategie de supraviețuire.