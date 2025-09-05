search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ucraina își construiește o apărare „stratificată” pentru a contracara atacurile cu drone rusești

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Armata ucraineană lucrează la consolidarea unui sistem de apărare antiaeriană în profunzime, menit să protejeze teritoriul național de atacurile cu drone de fabricație iraniană utilizate de Rusia. Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul forțelor armate ucrainene, a anunțat un plan amplu de extindere a echipelor de interceptare și de modernizare a sistemelor radar.

Drone rusești/FOTO:Arhiva
Drone rusești/FOTO:Arhiva

Potrivit comandantului-șef, obiectivul este clar: crearea unei apărări „în straturi”, capabile să răspundă eficient atacurilor cu drone de tip Shahed și Geran, folosite de Moscova pentru a lovi infrastructura critică, instalațiile energetice și cartierele civile din întreaga țară.

Anunțul vine în urma unei reuniuni operative dedicate exclusiv apărării anti-dronă, în care s-au evaluat capacitățile actuale și s-au trasat linii de acțiune pentru perioada următoare.

„Sarcina noastră comună este să formăm mai multe echipe de interceptare, să pregătim operatori suplimentari și să-i dotăm cu sisteme de lovire mai eficiente și cu o acoperire radar extinsă”, a precizat Sîrski.

Apărarea antiaeriană, prioritate operațională

Potrivit sursei militare, au fost stabilite măsuri concrete pentru întărirea rețelei de apărare. Printre acestea: selecția și instruirea de personal pentru noile echipe de interceptare, formarea de unități suplimentare cu caracter permanent și perfecționarea echipamentelor de urmărire și neutralizare a țintelor aeriene.

Generalul Sîrski a subliniat că eficiența sistemului anti-dronă este vitală pentru protejarea zonelor din spatele frontului, acolo unde se află majoritatea instalațiilor industriale, logistice și populația civilă.

„Apărarea aeriană este una dintre cele mai importante direcții ale noastre. Succesul sistemului <<anti-Shahed>> înseamnă siguranță pentru orașe și continuitate în efortul de apărare”, a declarat el.

O reacție la o amenințare permanentă

Rusia a intensificat în ultimele luni utilizarea dronelor kamikaze, în special pe timp de noapte, încercând să epuizeze apărarea ucraineană și să distrugă infrastructura esențială. Aceste atacuri au generat atât pagube materiale considerabile, cât și victime civile.

În acest context, dezvoltarea unei rețele în profunzime – care să combine echipe mobile de interceptare, acoperire radar pe mai multe straturi și sisteme de tragere cu reacție rapidă – devine un element esențial al rezilienței ucrainene în fața unei amenințări care se menține constantă.

O arhitectură defensivă în plină transformare

Spre deosebire de primele luni ale războiului, când apărarea împotriva dronelor era adesea improvizată, astăzi Ucraina își regândește arhitectura defensivă în mod profesionist, integrând mijloace diverse – de la sisteme portabile și artilerie antiaeriană, la soluții electronice și drone de contraatac.

În paralel, autoritățile militare caută să atragă și să instruiască rapid personal nou, inclusiv voluntari, în cadrul unor programe accelerate de formare. Efortul logistic și uman este semnificativ, dar vital într-un război în care superioritatea aeriană a devenit mai puțin relevantă decât capacitatea de a detecta și elimina un roi de drone autonome.

Ce arme are Ucraina împotriva roiului de drone? Un amestec de vechi, nou și improvizație inteligentă

Apărarea aeriană a Ucrainei împotriva dronelor kamikaze lansate de Rusia este una dintre cele mai dificile misiuni militare ale acestui război. Dronele de tip Shahed-136 (numite Geran de ruși) sunt ieftine, greu de detectat și zboară la altitudini joase, unde radarul clasic e mai puțin eficient. În acest context, Ucraina a fost nevoită să dezvolte o apărare mixtă, combinând sisteme de generații diferite, soluții occidentale și inovații proprii.

Citește și: Putin avertizează că orice trupe occidentale în Ucraina vor fi ținte legitime pentru Rusia: „Nu văd niciun sens în prezenţa lor”

1. Gepard – tancul antiaerian reînviat de război

Printre cele mai eficiente arme în lupta cu dronele Shahed se numără sistemul german Gepard – un blindat antiaerian autopropulsat din anii ‘70, dotat cu tunuri duble de 35 mm și un radar performant. În pofida vârstei sale, Gepard s-a dovedit excepțional de eficient împotriva dronelor lente și zburătoare la joasă altitudine. Ucraina a primit peste 50 de astfel de vehicule din Germania.

Limitare: muniția pentru Gepard este puțină și greu de produs. Un singur vehicul poate consuma sute de proiectile într-o singură noapte de atac.

2. IRIS-T și NASAMS – apărare de înaltă precizie

Sistemele IRIS-T (din Germania) și NASAMS (din Norvegia și SUA) sunt mult mai moderne și capabile să intercepteze nu doar drone, ci și rachete de croazieră. Avantajul lor constă în precizie și integrare radar avansată, însă sunt mai scumpe și, de multe ori, considerate „prea valoroase” pentru a fi folosite împotriva dronelor ieftine.

Aceste sisteme sunt folosite în principal pentru apărarea orașelor mari precum Kiev, Harkov sau Odesa, protejând infrastructura critică.

3. Sisteme portabile și improvizații autohtone

Ucraina folosește intens sisteme MANPADS (rachete portabile antiaeriene) precum Stinger, Piorun (Polonia) sau Starstreak (Marea Britanie). Eficiența acestora depinde de pregătirea operatorului și de apropierea dronei. În unele regiuni, dronele sunt doborâte și cu mitraliere grele montate pe vehicule pick-up, o soluție improvizată, dar uneori eficientă în lipsa altor opțiuni.

De asemenea, Ucraina dezvoltă și propriile sisteme antidronă, inclusiv cu tehnologie electromagnetică (REW) pentru bruierea semnalului GPS sau a comunicației cu operatorii. Tot mai frecvent, apărarea se bazează pe plase antidrone, detectoare acustice și camere termice montate pe clădiri.

Citește și: Rusia își redefinește obiectivele pe frontul de est: trei orașe din Donbas, ținte ale ofensivei de toamnă

4. SkyWiper – războiul electronic mobil

Un alt sistem eficient este SkyWiper, de origine lituaniană, folosit pentru neutralizarea dronelor prin blocarea semnalului de control sau a navigației. Este portabil și ușor de folosit, fiind distribuit în număr tot mai mare către echipele mobile de pe frontul de est.

Un război de uzură, cu resurse asimetrice

Atacul rusesc cu drone este, de fapt, un război al resurselor: Iranul produce drone ieftine în masă, iar Rusia le lansează în valuri pentru a epuiza apărarea ucraineană. Răspunsul Ucrainei este un amestec de tehnologie occidentală de vârf, experiență militară pe teren și creativitate logistică.

Generalul Sîrski a avertizat că Ucraina trebuie să „automatizeze și descentralizeze” mai multe componente ale apărării antiaeriene, pentru a putea reacționa eficient la noile tipuri de amenințări.

Într-un război în care o dronă de 20.000 de dolari poate distruge o centrală electrică de milioane, costul ineficienței devine uriaș. Dar și ingeniozitatea poate face diferența — iar Ucraina, până acum, a demonstrat că știe să transforme improvizația în strategie de supraviețuire.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
digi24.ro
image
O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul
stirileprotv.ro
image
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025
gandul.ro
image
Avertisment îngrijorător: Un expert în AI dezvăluie singurele locuri de muncă care vor mai exista în 2030
mediafax.ro
image
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
observatornews.ro
image
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
prosport.ro
image
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
playtech.ro
image
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care un yacht de aproape un milion de dolari s-a scufundat la 15 minute după lansare
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Anunț de ultimă oră pentru românii care primesc alocații, ajutor social sau șomaj.
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (2) jpg
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
index webp
Cum a apărut centura de castitate? Știați că a existat una pentru bărbați?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Eclipsa de Lună din 7 septembrie. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie. Semnul zodiacal ce va trage lozul câștigător
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?