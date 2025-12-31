Universitatea Craiova și FCSB s-au despărțit oficial de trei oameni. Granzii Superligii n-au adus nimic în locul lor

Echipa de fotbal Universitatea Craiova, locul 1 în Superligă după 21 de etape, a anunțat, în ultima zi a anului 2025, despărțirea de cubanezul Luis Paradela, al cărui împrumut a expirat.

Clubul de fotbal Universitatea Craiova a anunțat, miercuri, despărțirea de cubanezul Luis Paradela (28 de ani), al cărui împrumut de la gruparea costaricană Saprissa a expirat la 31 decembrie 2025.

„Mulțumim, Luis Paradela! Perioada de împrumut a fotbalistului cubanez Luis Paradela a ajuns la final. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în carieră!”, se arată pe pagina de Facebook a clubului alb-albastru.

Paradela a fost legitimat sub formă de împrumut la Universitatea Craiova începând cu 1 iulie 2024. El s-a accidentat grav în decembrie 2024, într-un meci cu Gloria Buzău și a lipsit până în toamna anului 2025.

În total, aripa stângă a evoluat pentru Universitatea în 24 de partide în toate competițiile, înscriind 3 goluri și reușind 1 pasă decisivă.

Universitatea Craiova s-a despărțit pe finalul acestui an și de Toni Petrea, care era secundul portughezului Filipe Coelho (45 de ani). Ruptura dintre fostul „principal” al FCSB-ului și olteni a fost confirmată oficial astăzi.

Deși reunirile loturilor sunt programate în primele zile din ianuarie, formațiile Universitatea Craiova, CFR Cluj, Rapid, Dinamo și FCSB, echipe importante care se bat la titlu (cu expeția ardelenilor, care nu mai cred că pot prinde play-off-ul) nu au adus niciun nume nou în lot, după încheierea sezonului.

Deși este în negocieri cu Kevin Ciubotariu și se discută despre repatrierea lui Florinel Coman, campioana FCSB, aflată momentan în afara play-off-ului, n-are, deocamdată, nicio noutate în lot. A plecat însă Malcom Edjouma, căruia i-a fost propusă prelungirea contractului după evoluția din meciul cu Fenerbahce, dar a refuzat-o. Francezul și-a luat rămas bun de la echipă astăzi, printr-un mesaj pe Instagram.