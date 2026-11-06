 Ucraina a lansat primul atac mecanizat cu roboți din istorie. 28 de drone terestre au fost trimise împotriva armatei ruse | adevarul.ro
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Video Ucraina a lansat primul atac mecanizat cu roboți din istorie. 28 de drone terestre au fost trimise împotriva armatei ruse

Război în Ucraina
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Ucraina a desfășurat primul atac mecanizat din istorie realizat exclusiv cu roboți. Cel puțin 28 de drone terestre au participat la ofensiva împotriva pozițiilor rusești din regiunea Donețk.

Potrivit Daily Mail, Rusia a susținut că a „respins” atacul, însă în rândul forțelor sale există îngrijorări că Ucraina transformă treptat roboții tereștri de luptă din simple echipamente de sprijin într-o forță de atac independentă pe câmpul de luptă.

Ucraina a desfășurat două unități echipate cu lansatoare automate de grenade Mk-19, 18 unități înarmate cu grenade propulsate de rachete, fiecare transportând două arme antitanc AT-4, precum și opt roboți kamikaze.

„În ciuda respingerii atacului, acesta este un nou semn că războiul cu drone purtat de inamic pe linia frontului ajunge treptat la un nou nivel”, a transmis canalul rusesc de Telegram Military Observer

Surse ruse au afirmat că „armada metalică” ucraineană nu a beneficiat de acoperire aeriană și a fost vulnerabilă în fața dronelor de atac, după ce înaintarea sa a fost observată.

Atacul cu roboți tereștri ar putea permite Ucrainei să avanseze pe front fără pierderi de vieți omenești, în timp ce, în paralel, forțele ucrainene au lovit rafinăria rusească Afipsky, a șasea instalație petrolieră vizată într-o săptămână.

În noiembrie anul trecut, medicii militari ucraineni au efectuat o misiune fără precedent: au evacuat un soldat grav rănit dintr-o așezare ocupată, unde acesta a rămas blocat mai bine de o lună.

Au folosit un robot terestru, care a parcurs 64 de kilometri în condiții periculoase.

În timpul întoarcerii, echipamentul a fost atacat cu muniție lansată dintr-o dronă, dar capsula blindată în care se afla soldatul l-a protejat complet.

Misiunea a durat 5 ore și 58 de minute, cu o viteză medie de 13 km/h și o viteză maximă de 29 km/h. După evacuare, soldatul a fost preluat de medici și primește tratamentul necesar; viața sa nu mai este în pericol.

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