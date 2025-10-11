search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Război în Ucraina

Cât ar putea câștiga un soldat ucrainean aflat pe front. Kievul pregătește creșteri ale finanțării pentru armată

Război în Ucraina
Publicat:

Ucraina intenționează să majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare și să ofere sprijin suplimentar personalului militar. Parlamentul de la Kiev trebuie să adopte un proiect de lege până la 1 noiembrie pentru a asigura plățile la timp și finanțarea armatei, iar Ministerul Finanțelor pregătește deja modificările bugetare necesare.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Șeful comitetului bugetar, Roksolana Pidlasa, a declarat că modificările vor permite utilizarea a aproximativ 126 milioane euro din programul ERA Loans pentru nevoi operaționale militare. În prezent, solda minimă a militarilor este de aproximativ 423 euro (20.130 UAH), cu suplimente pentru serviciile de luptă, care pot ajunge până la 2.100 euro (100.000 UAH) pentru cei din prima linie sau unitățile de artilerie și apărare aeriană.

Sunt discutate majorări ale salariilor pentru militari, de la 630 până la 1.050 euro (30.000–50.000 UAH), însă implementarea depinde de aprobarea partenerilor internaționali și de eficiența sistemului fiscal. Potrivit parlamentarului Bohdan Kitsak, o creștere semnificativă pentru circa 800.000 de militari necesită aproximativ 2,1 miliarde euro anual, sumă dificil de acoperit doar din resurse interne.

Bugetul de stat modificat pentru 2025 alocă suplimentar aproximativ 6,8 miliarde euro (324,7 miliarde UAH) pentru apărare, dintre care aproximativ 6,3 miliarde euro (301 miliarde UAH) merg către Ministerul Apărării. Suma va fi folosită pentru salarii și beneficii sociale pentru familiile militarilor, achiziția de arme — inclusiv drone — și susținerea logistică a unităților militare. Alte 180 milioane euro (8,6 miliarde UAH) vor fi alocate pentru reformarea și dezvoltarea complexului industrial militar.

Militarii care au cel puțin 25 de ani de serviciu (bărbați) sau 20 de ani (femei) pot beneficia de pensionare anticipată, iar în 2025 aceștia vor primi și facilități precum reduceri la utilități și locuințe.

Europa

