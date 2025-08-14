Video Turist reclamat pentru furt, după ce a luat pietre de la Pompei. Ce plan avea cu artefactele

Un turist scoțian a încercat să fure pietre și fragmente din orașul antic Pompei, susținând că dorea să i le ofere fiului său, pasionat de obiecte rare.

Un bărbat de 51 de ani din Scoția a fost prins de carabinieri la Pompei cu șase pietre furate din situl arheologic. Turistul a declarat că intenționa să i le ofere fiului său, pasionat de colecționarea obiectelor rare.

Incidentul s-a petrecut în timpul unui tur de seară, când scoțianul se plimba pe străzile și prin casele din situl arheologic. Potrivit Corriere della Sera, la un moment dat, bărbatul a adunat mai multe bucăți de pavaj și le-a ascuns în rucsac, convins că va reuși să le ducă acasă drept suvenir.

Un ghid turistic, aflat cu un grup de vizitatori, a observat scena și a reacționat imediat. În timpul uneia dintre discuțiile sale, ghidul a observat că turistul scoțian adunase niște bucăți de pavaj de pe una dintre străzile orașului antic, pietre pe care le ascunsese imediat în rucsac. Ghidul a anunțat conducerea parcului și agenții de pază, oferind o descriere precisă a bărbatului și a culorii rucsacului, astfel încât acesta să poată fi identificat rapid.

Descoperirea carabinierilor

În scurt timp, carabinierii au intervenit și l-au găsit pe turist în afara zonei de excavare, lângă Villa dei Misteri. În rucsacul său se aflau cinci pietre și un fragment de cărămidă, toate provenind din zona arheologică.

Bărbatul a fost reclamat pentru furt calificat. El a recunoscut că a luat obiectele din zona săpăturilor, dar a susținut că nu știa că acest lucru este interzis. Voia să i le dăruiască fiului său, care colecționează obiecte rare.

Turistul a fost reținut pentru furt calificat, iar piesele au fost returnate la muzeul din Pompei. Acest incident servește ca avertisment pentru vizitatorii care încalcă regulamentul parcului, unde orice tentativă de a lua artefacte este pedepsită conform legii.