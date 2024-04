Descoperire uimitoare printre ruinele Pompeiului. Arheologii au găsit „camera neagră” VIDEO

O nouă descoperire surprinzătoare a fost făcută în ruinele orașului Pompei. Arheologii au dat peste o sală de banchet, cu fresce uluitoare și în stare bună de conservare, care ilustrează personalități din Războiul Troian, relatează The Guardian.

Încăperea, care are 15 metri lungime și 6 metri lățime, a fost găsită într-o fostă locuință din Via di Nola, considerat cel mai lung drum din Pompei, în timpul săpăturilor din zona Regio IX a sitului.

„Camera neagră", supranumită astfel tocmai pentru culoarea pereților săi, constituia un „cadru rafinat pentru divertisment în timpul momentelor de socializare", susțin specialiștii.

Pe pereți se găsesc numeroase ilustrații cu personaje mitice grecești, cum ar fi cea în care Elena din Troia îl cunoaște pentru prima dată pe Paris, prințul Troiei. În frescă este inclus un câine și o inscripție în limba greacă în care este menționat al doilea nume al prințului, „Alexandros".

Conform legendei grecești, fuga cuplului a dus la izbucnirea Războiului Troian în secolul al XII-lea î.Hr.

Într-o altă frescă este prezentat zeul grec Apollo în timp ce îi făcea curte preotesei Casandra. Încercând să o seducă, Apollo i-a oferit puterea de a prezice viitorul, dar când aceasta nu a răspuns avansurilor sale, el a aruncat un blestem asupra ei astfel încât nimeni să nu mai dea crezare prezicerilor sale. După ce a fost violată în timpul cuceririi Troiei, Casandra a sfârșit prin a fi făcută sclavă.

„Relația dintre individ și destin”

Gabriel Zuchtriegel, directorul parcului arheologic din Pompei, a explicat că aceste personaje aveau rolul de a-i distra pe oaspeți și de a oferi subiecte de discuție în timpul festinurilor.

„Cuplurile mitologice ofereau idei pentru conversații despre trecut și despre viață, doar că aparent de natură pur romantică", a afirmat el.

„În realitate, ele se referă la relația dintre individ și destin: Casandra, care poate vedea viitorul, dar nimeni nu o crede, Apollo, care se aliază cu troienii împotriva invadatorilor greci, dar, fiind zeu, nu poate asigura victoria, Elena și Paris care, în ciuda relației lor amoroase incorecte din punct de vedere politic, sunt cauza războiului, sau poate doar un pretext."

„Oamenii se întâlneau pentru a lua masa după apusul soarelui; lumina pâlpâitoare a lămpilor avea efectul de a face ca imaginile să pară că se mișcă, mai ales după câteva pahare de vin bun din Campania”, a mai adăugat Zuchtriegel.

Operele de artă aparțin „celui de-al treilea stil" și datează din 15 î.Hr. și 40-50 d.Hr.

Totodată, podeaua din mozaic a încăperii are peste un milion de mici plăci albe. Încăperea are vedere la o curte cu o scară lungă care duce la primul etaj al proprietății, sub care a fost găsită o grămadă uriașă de materiale de construcție.

Înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO, Pompei, al doilea cel mai vizitat sit turistic din Italia după Colosseum din Roma, se întinde pe o suprafaţă totală de aproximativ 22 de hectare, dintre care o treime este încă îngropată sub cenuşă.