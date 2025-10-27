„Dacă nu are loc o dezescaladare între SUA și Rusia, războiul ne va bate la ușă”. Avertismentul sumbru al fostul premier bulgar

Boiko Borisov, fostul premier al Bulgariei, a declarat sâmbătă, 25 octombrie, că „dacă luna aceasta nu va exista o dezescaladare între Statele Unite și Rusia, războiul ne va bate la ușă”.

Declarațiile au fost făcute la Razgrad, în cadrul Academiei Regionale de Tineret – GERB.

El a cerut autorităților să protejeze obiectivele strategice, în contextul în care există un risc de activități de sabotaj. El a afirmat că există semnale îngrijorătoare conform cărora rețelele rusești acționează agresiv în toată Europa și desfășoară acțiuni de sabotaj.

„Mi-e frică de războiul care se apropie”, a declarat Boiko Borisov, spunând că situația „s-a agravat”.

„Războiul bate la ușa noastră”, a avertizat el. „Nu mi-e frică nici de Radev (n.r Rumen Radev, președintele Bulgariei), nici de Peevski (n.r. Delian Peevski, deputat bulgar, lider al DPS), nici de vreun infractor”, a subliniat fostul premier, adăugând că simte „o frică animalică de război”.

„Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă. Sper din tot sufletul ca acești oameni maturi să-și vină în fire și ca omenirea să nu fie pusă în pericol”, a adăugat Borisov citat de bta.

De asemenea, Borisov a precizat că sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil se referă la sistemul de plăți din benzinării, nu la rafinăria în sine.

El și-a exprimat speranța că guvernul va clarifica rapid acest lucru partenerilor săi și că se va găsi o soluție.

Declarațiile fostului premier vin în contextul în care, săptămâna trecută, președintele Donald Trump a anunțat sancțiuni asupra giganților petrolieri Rosneft și Lukoil, precum și asupra sucursalelor acestora.

Măsurile împotriva Rosneft și Lukoil – care împreună reprezintă puțin sub jumătate din exporturile de țiței ale Rusiei și urmează sancțiunilor impuse de Marea Britanie săptămâna trecută – sunt primele sancțiuni impuse Moscovei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie și au ca scop sufocarea veniturilor vitale din petrol care finanțează mașina de război a Kremlinului, notează The Guardian.