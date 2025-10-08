search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Criză de combustibil în Rusia. Kremlinul recurge la importuri masive din Belarus, după atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor

Publicat:

Kremlinul se confruntă cu o criză severă de benzină pe fondul atacurilor reușite ale forțelor armate ucrainene asupra infrastructurii petroliere și a fost nevoit să majoreze importurile de combustibil din Belarus.

Criza a fost provocată de atacurile armatei ucrainene asupra rafinăriilor rusești.FOTO: Shutterstock
Criza a fost provocată de atacurile armatei ucrainene asupra rafinăriilor rusești.FOTO: Shutterstock

În luna septembrie 2025 Belarus a crescut de patru ori exporturile de benzină către Rusia, ajungând la 49.000 de tone — echivalentul a aproximativ 14.500 de barili pe zi, potrivit agenției de presă Reuters. De asemenea, livrările de motorină către Federația Rusă s-au ridicat la aproximativ 33.000 de tone.

Creșterea bruscă a importurilor este o măsură de urgență, după ce numeroase regiuni ruse s-au confruntat cu penurii majore de benzină. Criza a fost provocată de atacurile armatei ucrainene asupra rafinăriilor rusești, care au afectat grav infrastructura de producție și distribuție a combustibilului.

Pentru a gestiona situația, autoritățile de la Moscova au impus măsuri restrictive: în mai multe regiuni a fost introdus raționalizarea vânzărilor de benzină și motorină, iar prețurile la carburanți au fost temporar înghețate pentru a preveni panica și creșterea tensiunilor sociale.

Cu toate acestea, problemele de aprovizionare persistă. Multe stații de alimentare nu mai pot funcționa normal. Lanțul privat de benzinării Prime, unul dintre cele mai mari din Rusia, a anunțat suspendarea vânzărilor de benzină AI-92.

Compania a precizat că, din cauza opririi livrărilor de la rafinăriile ruse, majoritatea stațiilor pot furniza combustibil doar întreprinderilor strategice și serviciilor esențiale din regiunea Novosibirsk.

