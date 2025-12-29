Trump optimist, Zelenski precaut: concluziile-cheie ale discuțiilor din Florida

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lăsat duminică în urmă Kievul afectat de atacuri cu rachete pentru sala de mese decorată cu fresce de la Mar-a-Lago, unde spera să obțină acordul președintelui american Donald Trump asupra unei versiuni revizuite a unui plan de pace în 20 de puncte menit să pună capăt războiului din țara sa.

După mai bine de trei ore de discuții, niciunul dintre cei doi lideri nu a anunțat un progres major în eforturile de a opri conflictul declanșat de Rusia în 2022. Ambii au subliniat că procesul este complex și va necesita timp. De asemenea, Trump — care vorbise mai devreme în cursul zilei la telefon cu președintele rus Vladimir Putin — a continuat să manifeste o anumită înțelegere față de pozițiile Moscovei.

Totuși, spre deosebire de alte întâlniri anterioare, Trump l-a lăudat pe Zelenski și s-a arătat optimist în privința unei apropieri de pace.

„Cred că suntem mult mai aproape, poate foarte aproape”, a declarat președintele SUA.

Trump a mai spus că echipele americane, ucrainene și europene vor continua discuțiile în săptămânile următoare, posibil la Washington, și că va avea o nouă convorbire cu Vladimir Putin, a cărui aprobare ar fi esențială pentru orice acord de pace.

Mai jos sunt principalele concluzii ale întâlnirii de duminică:

Războiul se va încheia — sau va continua pe termen nedefinit

După ce i-a strâns mâna lui Zelenski pe treptele de la Mar-a-Lago, Trump a insistat că nu are un termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Totuși, el a sugerat că momentul actual, marcat de discuții intense conduse de emisarul său Steve Witkoff și de ginerele său Jared Kushner, ar putea fi decisiv.

„Suntem în etapele finale ale discuțiilor și vom vedea”, a spus Trump, adăugând: „Ori se va încheia, ori va continua mult timp, iar milioane de oameni în plus vor fi uciși”.

Trump și-a exprimat frustrarea față de ritmul negocierilor și a alternat între a-l învinovăți pe Zelenski și pe Putin pentru lipsa de progres. După ce a afirmat în campania din 2024 că va putea rezolva conflictul într-o singură zi, el recunoaște acum că situația este mai complicată decât anticipase, inclusiv din cauza relației sale personale limitate cu liderul rus. Întâlnirea de duminică, încheiată fără un anunț major, a evidențiat aceste dificultăți.

„Există una sau două probleme extrem de spinoase, foarte dificile, dar cred că ne descurcăm bine”, a spus Trump. „Am făcut progrese astăzi, dar mai ales în ultima lună. Nu este un acord de o zi — este ceva foarte complicat”.

El a reiterat că în următoarele săptămâni va deveni clar dacă pacea este posibilă.

Putin, absent fizic, dar prezent în discuții

Vladimir Putin nu a călătorit la Palm Beach, iar în afara vizitei sale în Alaska din august, nu a mai fost în Statele Unite de ani de zile. Cu toate acestea, influența sa a fost resimțită.

Trump a vorbit cu liderul rus timp de peste o oră înainte de întâlnirea cu Zelenski, într-un apel solicitat de partea americană, potrivit Kremlinului. De asemenea, Trump a declarat că va discuta din nou cu Putin după întrevederea cu președintele ucrainean.

Citește și: De ce februarie 2026 este considerat un punct de cotitură pentru războiul din Ucraina

Această succesiune — discuții cu Putin urmate de întâlniri cu Zelenski — a stârnit îngrijorări în rândul susținătorilor Ucrainei în trecut. În octombrie, după o convorbire cu Putin, Trump a refuzat să furnizeze Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune, deși anterior se arătase deschis ideii.

De această dată, întâlnirea cu Putin nu a împiedicat un dialog pozitiv cu Zelenski. Totuși, Trump l-a lăudat pe liderul rus pentru modul în care a gestionat situația centralei nucleare de la Zaporojie, un punct sensibil în negocieri.

„Președintele Putin lucrează, de fapt, cu Ucraina pentru redeschiderea ei”, a spus Trump. „Este un pas important, mai ales când nu bombardează acea centrală”.

Trump a afirmat că îl consideră pe Putin sincer în dorința sa de pace. „Vrea să se întâmple. Mi-a spus foarte clar, și îl cred”, a spus el.

Ultimele 10 procente

Înaintea întâlnirii, Zelenski declarase că 90% din termenii planului de pace au fost deja conveniți, o evaluare reluată și după discuții, deși Trump a spus că nu agreează exprimarea în procente.

Tocmai aceste 10% rămase s-au dovedit cele mai greu de rezolvat. Printre principalele blocaje se numără soarta centralei nucleare și concesiile teritoriale.

Trump a sugerat că ar fi mai bine ca Ucraina să accepte concesii acum, înainte ca Rusia să ocupe și mai mult teritoriu.

„O parte din acel pământ a fost deja luat. O altă parte ar putea fi luată în următoarele luni”, a spus el. „Nu este mai bine să faci un acord acum?”

Zelenski a arătat o flexibilitate sporită, afirmând că este dispus să supună orice acord de pace unui referendum, așa cum prevede Constituția Ucrainei pentru modificarea granițelor. El a subliniat însă că ar fi necesar un armistițiu pentru organizarea acestuia.

Rusia, care a lansat un nou val de atacuri cu rachete și drone înaintea discuțiilor, respinge ideea unui armistițiu. Potrivit unui consilier al Kremlinului, cei doi lideri au fost de acord că o încetare temporară a focului ar prelungi conflictul.

Trump a spus că se fac progrese în privința viitorului regiunii Donbas, pe care a descris-o drept „una dintre marile probleme”.

O relație complicată

Fiecare întâlnire dintre Trump și Zelenski din al doilea mandat al președintelui american a fost atent analizată, mai ales după prima lor întâlnire tensionată din februarie. Deși discuțiile ulterioare nu au degenerat în conflicte publice, unele au fost dificile în spatele ușilor închise. De această dată, Trump l-a întâmpinat pe Zelenski cu aprecieri.

„Acest domn a muncit foarte mult, este foarte curajos, iar poporul său este foarte curajos”, a spus el.

Zelenski și-a început și încheiat declarațiile mulțumindu-i lui Trump — un gest remarcat, având în vedere criticile primite anterior pentru lipsa de recunoștință față de sprijinul american.

Mar-a-Lago a fost folosit de Trump în trecut pentru a cultiva relații personale cu lideri străini, precum Xi Jinping sau regretatul premier japonez Shinzo Abe. Deși aceasta nu a părut a fi intenția principală a întâlnirii, decorul informal a oferit un contrast față de atmosfera oficială de la Casa Albă.

„A intrat și a spus: «Locul acesta este superb»”, a relatat Trump. „Nu cred că mai vrea să meargă la Casa Albă.”