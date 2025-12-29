search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump optimist, Zelenski precaut: concluziile-cheie ale discuțiilor din Florida

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lăsat duminică în urmă Kievul afectat de atacuri cu rachete pentru sala de mese decorată cu fresce de la Mar-a-Lago, unde spera să obțină acordul președintelui american Donald Trump asupra unei versiuni revizuite a unui plan de pace în 20 de puncte menit să pună capăt războiului din țara sa.

Conferinta de presă comună Volodimir Zelenski-Donald Trump de la Mar-a-Lago/FOTO:X
Conferinta de presă comună Volodimir Zelenski-Donald Trump de la Mar-a-Lago/FOTO:X

După mai bine de trei ore de discuții, niciunul dintre cei doi lideri nu a anunțat un progres major în eforturile de a opri conflictul declanșat de Rusia în 2022. Ambii au subliniat că procesul este complex și va necesita timp. De asemenea, Trump — care vorbise mai devreme în cursul zilei la telefon cu președintele rus Vladimir Putin — a continuat să manifeste o anumită înțelegere față de pozițiile Moscovei.

Totuși, spre deosebire de alte întâlniri anterioare, Trump l-a lăudat pe Zelenski și s-a arătat optimist în privința unei apropieri de pace.

„Cred că suntem mult mai aproape, poate foarte aproape”, a declarat președintele SUA.

Trump a mai spus că echipele americane, ucrainene și europene vor continua discuțiile în săptămânile următoare, posibil la Washington, și că va avea o nouă convorbire cu Vladimir Putin, a cărui aprobare ar fi esențială pentru orice acord de pace.

Mai jos sunt principalele concluzii ale întâlnirii de duminică:

Războiul se va încheia — sau va continua pe termen nedefinit

După ce i-a strâns mâna lui Zelenski pe treptele de la Mar-a-Lago, Trump a insistat că nu are un termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Totuși, el a sugerat că momentul actual, marcat de discuții intense conduse de emisarul său Steve Witkoff și de ginerele său Jared Kushner, ar putea fi decisiv.

„Suntem în etapele finale ale discuțiilor și vom vedea”, a spus Trump, adăugând: „Ori se va încheia, ori va continua mult timp, iar milioane de oameni în plus vor fi uciși”.

Trump și-a exprimat frustrarea față de ritmul negocierilor și a alternat între a-l învinovăți pe Zelenski și pe Putin pentru lipsa de progres. După ce a afirmat în campania din 2024 că va putea rezolva conflictul într-o singură zi, el recunoaște acum că situația este mai complicată decât anticipase, inclusiv din cauza relației sale personale limitate cu liderul rus. Întâlnirea de duminică, încheiată fără un anunț major, a evidențiat aceste dificultăți.

„Există una sau două probleme extrem de spinoase, foarte dificile, dar cred că ne descurcăm bine”, a spus Trump. „Am făcut progrese astăzi, dar mai ales în ultima lună. Nu este un acord de o zi — este ceva foarte complicat”.

El a reiterat că în următoarele săptămâni va deveni clar dacă pacea este posibilă.

Putin, absent fizic, dar prezent în discuții

Vladimir Putin nu a călătorit la Palm Beach, iar în afara vizitei sale în Alaska din august, nu a mai fost în Statele Unite de ani de zile. Cu toate acestea, influența sa a fost resimțită.

Trump a vorbit cu liderul rus timp de peste o oră înainte de întâlnirea cu Zelenski, într-un apel solicitat de partea americană, potrivit Kremlinului. De asemenea, Trump a declarat că va discuta din nou cu Putin după întrevederea cu președintele ucrainean.

Citește și: De ce februarie 2026 este considerat un punct de cotitură pentru războiul din Ucraina

Această succesiune — discuții cu Putin urmate de întâlniri cu Zelenski — a stârnit îngrijorări în rândul susținătorilor Ucrainei în trecut. În octombrie, după o convorbire cu Putin, Trump a refuzat să furnizeze Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune, deși anterior se arătase deschis ideii.

De această dată, întâlnirea cu Putin nu a împiedicat un dialog pozitiv cu Zelenski. Totuși, Trump l-a lăudat pe liderul rus pentru modul în care a gestionat situația centralei nucleare de la Zaporojie, un punct sensibil în negocieri.

„Președintele Putin lucrează, de fapt, cu Ucraina pentru redeschiderea ei”, a spus Trump. „Este un pas important, mai ales când nu bombardează acea centrală”.

Trump a afirmat că îl consideră pe Putin sincer în dorința sa de pace. „Vrea să se întâmple. Mi-a spus foarte clar, și îl cred”, a spus el.

Ultimele 10 procente

Înaintea întâlnirii, Zelenski declarase că 90% din termenii planului de pace au fost deja conveniți, o evaluare reluată și după discuții, deși Trump a spus că nu agreează exprimarea în procente.

Tocmai aceste 10% rămase s-au dovedit cele mai greu de rezolvat. Printre principalele blocaje se numără soarta centralei nucleare și concesiile teritoriale.

Trump a sugerat că ar fi mai bine ca Ucraina să accepte concesii acum, înainte ca Rusia să ocupe și mai mult teritoriu.

„O parte din acel pământ a fost deja luat. O altă parte ar putea fi luată în următoarele luni”, a spus el. „Nu este mai bine să faci un acord acum?”

Zelenski a arătat o flexibilitate sporită, afirmând că este dispus să supună orice acord de pace unui referendum, așa cum prevede Constituția Ucrainei pentru modificarea granițelor. El a subliniat însă că ar fi necesar un armistițiu pentru organizarea acestuia.

Rusia, care a lansat un nou val de atacuri cu rachete și drone înaintea discuțiilor, respinge ideea unui armistițiu. Potrivit unui consilier al Kremlinului, cei doi lideri au fost de acord că o încetare temporară a focului ar prelungi conflictul.

Trump a spus că se fac progrese în privința viitorului regiunii Donbas, pe care a descris-o drept „una dintre marile probleme”.

O relație complicată

Fiecare întâlnire dintre Trump și Zelenski din al doilea mandat al președintelui american a fost atent analizată, mai ales după prima lor întâlnire tensionată din februarie. Deși discuțiile ulterioare nu au degenerat în conflicte publice, unele au fost dificile în spatele ușilor închise. De această dată, Trump l-a întâmpinat pe Zelenski cu aprecieri.

„Acest domn a muncit foarte mult, este foarte curajos, iar poporul său este foarte curajos”, a spus el.

Zelenski și-a început și încheiat declarațiile mulțumindu-i lui Trump — un gest remarcat, având în vedere criticile primite anterior pentru lipsa de recunoștință față de sprijinul american.

Mar-a-Lago a fost folosit de Trump în trecut pentru a cultiva relații personale cu lideri străini, precum Xi Jinping sau regretatul premier japonez Shinzo Abe. Deși aceasta nu a părut a fi intenția principală a întâlnirii, decorul informal a oferit un contrast față de atmosfera oficială de la Casa Albă.

„A intrat și a spus: «Locul acesta este superb»”, a relatat Trump. „Nu cred că mai vrea să meargă la Casa Albă.”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Fenomenul care a ”sculptat” litoralul românesc. Vântul puternic a creat terase de nisip de peste un metru în Mamaia
stirileprotv.ro
image
Cum încearcă singurul asasin plătit din pușcăriile românești să scape de expulzare. Îl îngrozește gândul că va fi trimis înapoi în Republica Moldova
gandul.ro
image
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
mediafax.ro
image
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
fanatik.ro
image
Donald Trump și Volodimir Zelenski anunță „progrese mari” după discuțiile de la Mar-a-Lago: războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Au apărut imaginile: Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție i-a cerut 100.000 de euro
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
observatornews.ro
image
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
Cum să speli încălțămintea la mașina de spălat fără să o strici. Trucuri utile
playtech.ro
image
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Cutremur" la Dinamo, pe final de 2025: Zeljko Kopic ar vrea să plece!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, cum îi afectează pe români trecerea la euro de la 1 ianuarie 2026
romaniatv.net
image
Alertă națională! Cazuri periculoase de gripă severă
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată