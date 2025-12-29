Gestul unei familii care nu a reușit să-și vândă casa: o scoate la tombolă. Cât costă un bilet

O familie din Țara Galilor scoate la tombolă casa de vacanță, evaluată la 377.000 de euro, după ce nu a reușit să o vândă pe piața imobiliară tradițională. Biletele costă doar 5,80 euro, iar câștigătorul va primi locuința cu toate taxele legale achitate.

Jennie Bailey, 43 de ani, și soțul ei, John, 45 de ani, locuiesc de doi ani și jumătate în casa cu două dormitoare, inițial gândită drept casă de vacanță. Cei doi au decis să se mute aici după ce au renunțat la agitația vieții din Manchester. Casa se află în pitoreasca localitate de coastă Rhoscolyn, pe insula Anglesey.

Locuința le-a oferit multă bucurie, dar spațiul a devenit insuficient pentru familia lor, formată din părinți, doi copii – Henry (11 ani) și Sebastian (9 ani) – și câinele Dylan, un cocker spaniol, scrie Independent.

Timp de un an, casa nu a atras cumpărători, în ciuda reducerii prețului inițial de la 423.000 euro (365.000 lire) la 377.000 euro. Astfel, familia a ales o soluție alternativă: o tombolă online, organizată prin platforma Raffall, unde câștigătorul va primi locuința cu toate taxele legale achitate.

„Piața imobiliară din Țara Galilor a fost dificilă, la fel ca în mare parte din Regatul Unit. După ce nu am reușit să vindem casa prin metode tradiționale, am decis să încercăm ceva diferit. Poate părea neobișnuit, dar pentru noi reprezintă transformarea unei situații complicate într-una pozitivă, oferind cuiva șansa de a avea propria casă fără credit ipotecar și fără comisioane”, au declarat soții Bailey.

Familia speră să vândă 150.000 de bilete, a câte 5 lire fiecare (aproximativ 5,8 euro), până la 1 ianuarie, ora 16:00. Până acum, au fost vândute 69.556 de bilete, însă costurile de promovare au ajuns deja la 46.400 euro.

Chiar dacă vor strânge suma maximă de 870.000 euro (aproximativ 750.000 lire), aproximativ 10% va reveni platformei, iar restul va acoperi cheltuielile legale, taxele și marketingul.

„Singurul nostru scop a fost să lăsăm casa unui câștigător norocos și să mergem mai departe ca familie. Reacția de până acum ne-a copleșit și abia așteptăm să vedem cine va numi acest loc acasă”, au mai spus Jennie și John.

Dacă obiectivul nu va fi atins, familia va păstra locuința, iar câștigătorul va primi jumătate din suma strânsă, restul fiind folosit pentru acoperirea cheltuielilor.



