Maghiarii, mai bogați decât economia țării lor. Averea populației depășește PIB-ul Ungariei

Economiile și averea financiară netă ale populației din Ungaria au depășit PIB-ul țării, atingând 114% până la jumătatea anului 2025, relevă noul raport al Băncii Naționale a Ungariei. Oficialii subliniază că titlurile de stat joacă un rol central în portofoliile ungurilor, în timp ce investițiile mai riscante sunt mai puțin frecvente decât în alte țări europene.

Economiile financiare și averea financiară netă ale populației ungare au crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la 114% din PIB la sfârșitul lunii iunie 2025, comparativ cu 82% în 2012, scrie Hirado.

„Creșterea averii a fost determinată aproape în egală măsură de economiile financiare nete medii anuale, de aproximativ 6% din PIB, și de aprecierea valorii activelor financiare”, a declarat miercuri Ádám Banai, director executiv al Băncii Naționale a Ungariei (MNB), la prezentarea raportului „Economii 2025”.

Noua publicație a băncii centrale oferă o imagine completă asupra tendințelor interne și internaționale privind economiile, structura investițiilor, randamentele și riscurile, având totodată scopul de a sprijini gospodăriile în luarea de decizii financiare și de economisire în cunoștință de cauză, a adăugat Banai.

Rolul titlurilor de stat și investițiile conservatoare

Prezentând raportul, Banai a subliniat că cea mai semnificativă diferență a Ungariei față de alte țări din regiune și din UE este importanța titlurilor de stat în portofoliile populației. „Proporția activelor mai riscante, dar cu randament mai ridicat pe termen lung, cum ar fi acțiunile, este semnificativ mai mică decât în țările dezvoltate”, a remarcat el.

Stocul de titluri de stat deținute de populație a crescut rapid după 2012, însă ritmul s-a temperat în 2025. La sfârșitul anului 2024, acestea reprezentau 19% din PIB-ul Ungariei.

Economiile lichide au crescut semnificativ din 2012, dar structura lor a devenit mai diversificată în ultimii ani: proporția depozitelor a scăzut, în timp ce fondurile de investiții și investițiile străine au crescut, în timp ce produsele la vedere continuă să domine în cazul depozitelor.

Rezultate bune pentru economiile în forinți

Banai a evidențiat că, anul trecut, investitorii care au economisit în forinți, mai degrabă decât în valută străină, au obținut rezultate bune, inclusiv cei care au investit în fonduri de acțiuni, titluri de stat sau alte fonduri de investiții.

Conform băncii centrale, economiile gospodăriilor și structura averii financiare sunt esențiale pentru atingerea țintei de inflație, pentru stabilitatea sistemului financiar și pentru creșterea economică sustenabilă.